Dinner for One, die adäquate Corona-Party zu Silvester

Potsdam

The same procedure as last year? Aber klar doch: The same procedure as every year! Anders wäre Silvester auch kaum denkbar. Wie jedes Jahr feiern die ARD und fast alle dritten Programme zum Jahresende den 90. Geburtstag von Miss Sophie bei ihrem „Dinner for One“. Butler James serviert tapfer eine Runde nach der anderen und prostet der betagten Jubilarin mehr oder weniger aufrecht zu – bis zum Abwinken.

Seit 1972 wird der Sketch, der in den 20er-Jahren in Großbritannien aus der Feder von Lauri Wylie entstanden war, im westdeutschen Fernsehen zu jedem Jahreswechsel von Neuem gezeigt. Im DDR-Fernsehen war seit 1978 zunächst eine ältere Version von „Dinner for One“ mit Ernest E. Regon als Butler und June Royal als Miss Sophie zu sehen, ab 1988 aber ebenfalls der heutige Klassiker mit Freddy Frinton und May Warden, den der Norddeutsche Rundfunk 1963 eingespielt hatte.

Elfmal stolpert Freddie Frinton als Butler James in „Dinner for One“ über den Kopf des Tigerfells. Quelle: NDR

Englischkenntnisse werden keine vorausgesetzt, um den Slapsticks zu folgen, wenn Butler James seine Runden um die virtuelle Tafelrunde dreht, den nicht vorhandenen, weil längst verstorbenen Gästen Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommery und Mr. Winterbottom erst Mulligatawny-Suppe, dann Schellfisch, anschließend Hühnchen und schließlich Obst serviert, dazu jeweils Sherry, Weißwein, Champagner und abschließend Portwein.

Bei fast jeder Runde stolpert er über den Kopf des Tigerfells vor der Anrichte und bei jedem Toast mit der Jubilarin, bei der er jeden der vier nicht vorhandenen Gäste am Tisch vertreten muss, wird ihm ein wenig blümeranter und verliert er etwas mehr die Contenance.

Irgendwann ist es auch egal, dass Sir Toby immer noch einen Schluck nachgeschenkt haben will und Admiral von Schneider bei jedem „Skål!“ die Hacken dermaßen zusammenschlagen muss, dass Butler James die Knöchel schmerzen. Nach vier Gängen und 18 Minuten ist die Sauftour endlich vorbei, wenn Miss Sophie mit dem erlösenden Satz „I think I’ll retire“ ankündigt, sich zurückziehen zu wollen und der besoffene Butler sie in ihre Gemächer führen darf.

Nach vier Gängen und 16 Toasts ist Freddie Frinton als Butler James ziemlich angeschlagen. May Warden als Miss Sophie zieht sich von der Geburtstagsfeier zurück. Quelle: NDR/Annemarie Aldag

Verpassen kann man „Dinner for One“ in diesem Jahr eigentlich nicht. Der Sketch läuft von Silvester-Nachmittag bis fünf Uhr am Neujahrsmorgen fast ununterbrochen in den Dritten Programmen.

„Dinner for One“ in einer Dauerschleife zu zeigen ist in diesem Jahr vielleicht sogar besonders komisch. Nicht nur weil es im Corona-Jahr 2020 ohnehin nicht all zu viel zu lachen gab. Aber machen Miss Sophie und ihr Butler nicht geradezu vorbildlich vor, wie eine Silvesterfeier unter Einhaltung von Abstandsgeboten aussehen würde?

Britischer Humor wurde schon immer mit einer Portion Sarkasmus verabreicht: Wir betrinken uns einfach mit virtuellen Gästen. Wenn genügend per Zoom zugeschaltet sind, brauchen wir auch keinen Butler, der womöglich irgendwann so besoffen ist, dass er nach dem Notarzt verlangt. Der kommt womöglich sowieso nicht, weil er in diesem Jahr ja eigentlich Besseres zu tun hat. „Dinner for One“, das Role Model für die Corona-Party zu Silvester. So zeigen wir es dem Virus. „Huuuuhh, I’ll kill that cat!“ – „Skål!“

Dinner for One. 31. Dezember/ 1. Januar) NDR: 15.45, 17.10, 19.40 und 23.35 Uhr. ARD: 15.50 und 5.10 Uhr, WDR: 17.35 Uhr, Bayrischer Rundfunk: 18.45 und 0.05 Uhr, MDR: 19 Uhr, RBB: 19 und 3.30 Uhr, Hessischer Rundfunk: 19.10 Uhr, Südwestrundfunk um 19.25 Uhr. Gleich im neuen Jahr, um 0.05 legen die Bayern „Dinner for One“ noch mal auf, gefolgt vom RBB um 3.30 Uhr und dem Ersten um 5.10 Uhr.

Von Mathias Richter