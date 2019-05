Berlin

Zehn Stunden Antike. Damit werben die Münchner Kammerspiele für diesen Abend. Es gibt aber drei längere Pausen, so dass man getrost zweieinhalb Stunden abziehen kann. Dennoch ein Mammutprojekt.

Worum ging es?

Um nicht weniger als die Menschheitsgeschichte –von ihrer Erfindung bis zum Platzverweis gegen Zinédine Zidane im Fußball-WM-Finale 2006 wegen eines ungebührlichen, archaischen Kopfstoßes. Ohne Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte und dafür Höllenqualen in Kauf nahm, würden sich die Menschen nicht von den Tieren unterscheiden. Doch wofür nutzten die Griechen und die Einwohner von Troja diese Fähigkeit? Sie verwandelten die Welt in ein wüstes Schlachtfeld. Ihre Familien rächten sich später noch Generation für Generation für die zugefügten Grausamkeiten. Bis Gott Apollon unverhofft auftauchte, um Frieden zu stiften.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Ein großartiges, nur achtköpfiges Ensemble, das über zehn Stunden in vielen Rollen die große Bühne ausfüllt. Jeder darf glänzen. Zunächst ist das Benjamin Radjaipour als Prometheus. Wie er die alten Texte spricht, manchmal auch schreit, das macht ihm im Schauspieler-Nachwuchs derzeit keiner vor. Und wie der Syrer Majd Fedda, Sonnenblumenkerne spuckend, den Göttervater Zeus darstellt, wird man auch nicht vergessen. Nils Kahnwald versteht es von der ersten Minute an, ohne Schauspieler-Attitüden als Conférenciere existentielle Themen in einem lockeren, spontan wirkenden Ton zu adressieren. Matze Pröllochs ist nicht nur ein herrlich grienender Apollon, sondern vor allem ein fantastischer Schlagzeuger. Und wie Gro Swantje Kohlhof, Wiebke Mollenhauer und Maja Beckmann die Trojanischen Frauen spielen (also Hekabe, Andromache, Helena und Kassandra), die als Kriegsbeute an die griechischen Könige verlost werden, ist auch absolut mitreißend. Nicht zuletzt Jochen Noch, der sogar beim Reportieren eines monotonen Kriegsgeschehens charismatische Züge entwickelt.

Wie hat Christopher Rüping den Stoff inszeniert?

Als Kontrastprogramm. Eine kabarettistische Begrüßung und eine Sportdarbietung rahmen diesen im Grunde genommen dreiteiligen Abend. Teil eins ist eine heftige Tragödie, Teil zwei ein lautes, monumentales Schlachtengemälde, Teil drei ein Familienkomödie im Fernsehsoap-Format. Vor allem aber hat der erst 33-jährige Regisseur Wert auf das Sprechen der Texte gelegt. Sie kommen den Schauspielern zwanglos und ungekünstelt über die Lippen, der hohe Ton bleibt dennoch gewahrt. Bei allem setzt Rüping auf eine wohltuende Entschleunigung, dennoch bleibt es kurzweilig.

Was waren die Höhe- und Tiefpunkte des Abends?

Die schauspielerischen Höhepunkte in den ersten beiden Teilen alle aufzuführen, ist in der hier gebotenen Kürze unmöglich. Im dritten Teil verliert sich dann diese Intensität hinter der Grundidee, die Orestie mit Live-Video-Einstellungen als Fernsehklamotte zu erzählen. Das kleine Fußballmatch aller Schauspieler zum Schluss auf der Bühne, garniert mit einem Monolog über Zinédine Zidane, bleibt eine etwas schwache Pointe.

Fazit?

Im alten Athen berauschten sich die Menschen an den Geschichten, die Aischylos, Sophokles und Euripides aufgeschrieben und gestaltet haben. Die mehrtägigen Festspiele, genannt Dionysien (Feste zu Ehren des Gottes der Ekstase), waren als Wettbewerbe angelegt. Aus diesem Geist entstanden 1894 auch die wieder eingeführten Olympischen Spiele. „Dionysos Stadt“ ist ein großer Theaterabend, aber ein dionysisches Fest war es nicht, auch wenn in den Pausen Oliven und Nüsse gereicht wurden.

