Rentier und Superheld: Kinowochen für Schüler starten in Kleinmachnow

Die Schulkino-Wochen touren im Januar durch das Land Brandenburg und machen an vier Vormittagen mit sieben Filmen auch Halt in den Neuen Kammerspielen in Kleinmachnow. Damit ist die Gemeinde auch – in Kooperation mit dem Kinobüro Filmernst – Gastgeber der offiziellen Eröffnung der Schulkino-Wochen. Dazu wird am Donnerstag um 10 Uhr der Animationsfilm „Fritzi – eine Wendewundergeschichte“ gespielt wird. Im Anschluss können die Schüler und Schülerinnen mit der Drehbuchautorin Beate Völcker ins Gespräch kommen.

Szene aus „Fritzi – eine Wendewundergeschichte“. Quelle: Weltkino Filmverleih

Erich Kästners „Pünktchen und Anton“

In „Ailos Reise“ am 21. Januar um 9 Uhr, der für die 1. bis 3. Klasse empfohlen wird, begeben sich die jüngsten Zuschauer auf das Naturabenteuer eines jungen Rentiers am Polarkreis. Der Klassiker „Pünktchen und Anton“ (ebenfalls am 21. Januar, elf Uhr) nach Erich Kästner lenkt den Blick der Schüler der 3. und 4. Klasse auf soziale Unterschiede und zeigt, wie man einander beistehen kann. Auch die Disney-Produktion „Toy Story“ hat es ins Programm geschafft, in Kleinmachnow wird sie am 21. Januar um 9 Uhr gezeigt, empfohlen wird sie für die 2. bis 6. Klasse. Sie läuft im Zusammenhang mit dem Wissenschaftsjahr zum Thema Biookönomie.

Szene aus „Invisible Sue“. Quelle: farbfilm verleih

Im Anschluss flimmert um 11.30 Uhr „Invisible Sue – Plötzlich unsichtbar“ über die Leinwand, ein Science-Fiction Abenteuer für Klasse vier bis sieben, mit starken Mädchen in der Hauptrolle. Am letzten Veranstaltungstag, dem 30. Januar, um 9 Uhr, liebt in der deutsch-kenianischen Co-Produktion „Supa Modo“ die neunjährige Hauptfigur Filme mit Superhelden. Sie lebt und kämpft mit ihnen und möchte auch fliegen können wie sie, hat aber selbst höchstens noch zwei Monate zu leben. Ihr Traum, der vom ganzen Dorf unterstützt wird: ein Film mit ihr als Superheldin.

200 Veranstaltungen in Kinos in ganz Brandenburg

Der Film wurde weltweit auf mehr als 50 Festivals gezeigt und wird für die 4. bis 7. Klasse empfohlen. Die letzte Produktion in Kleinmachnow, der Defa-Film „Vorspiel“ von Peter Kahane, führt in die letzten Jahre der DDR zurück und ist für die 8. bis 10. Klassen geeignet (30. Januar, 11.30 Uhr).

Insgesamt finden vom 16. bis 30. Januar in ganz Brandenburg rund 200 Veranstaltungen für alle Altersstufen statt, viele umrahmt von Gesprächen und Diskussionen. Auch Vorführungen von Wunschfilmen sind in Absprache mit dem Filmernst-Kinobüro möglich. Für die Filme in Kleinmachnow gab es bis zum offiziellen Anmeldeschluss Ende voriger Woche jedoch noch wenige Rückmeldungen, kurzfristig Spätentschlossene haben also noch gute Chancen, Plätze ergattern zu können. Der Eintritt beträgt vier Euro pro Schülerin/Schüler, zwei Begleitpersonen pro Klasse sind kostenfrei.

Kontakt unter anmeldung@filmernst.de oder telefonisch unter 03378/20 91 62.

Von Konstanze Kobel-Höller