Drei Schauspieler, drei Projekte: Wie Ensemblemitglieder des Hans-Otto-Theaters den Lockdown aktiv nutzen

Die Haltung ist aufrecht, aber entspannt. Geatmet wird in einem gleichmäßigen Rhythmus. Durch das eine Nasenloch ein, durch das andere aus, die Finger verschließen jeweils das Nasenloch, durch das gerade keine Luft strömt. Eine Übung, so erklärt es Nadine Nollau in einem Instagram-Video, die gegen emotionales Ungleichgewicht hilft und ruhigeren Schlaf fördert. Mit einer warmen, ruhigen Stimme leitet die Schauspielerin des Hans-Otto-Theaters durch die Atemtechnik, eine Stimme, die schon viele Emotionen ausgedrückt hat. Als Lady Milford in „Kabale und Liebe“ beispielsweise oder als Margaret in „Die Katze auf dem heißen Blechdach“.

Wegen des aktuellen Lockdowns kann Nollau derzeit nicht auf der Bühne stehen, eine Öffnung des Theaters ist erst für April angedacht. „Es ist emotional schon ein Auf und Ab, aber im Moment geht es mir eigentlich ganz gut“, sagt sie. Sie sei aber auch sehr dankbar, ein festes Engagement zu haben, dieses Glück hätten nicht alle.

Nadine Nollau zeigt eine Entspannungsübung. Quelle: privat

Nollau ist ausgebildete Entspannungstrainerin

„Ich muss gestehen, am Anfang hat mir das Durchpusten auch gut getan, so eine lange Pause gab es noch nie“, sagt Nollau, die auch als Voice-Over und Dokumentationssprecherin arbeitet. Doch irgendwann wurde sie unruhig, der Drang etwas „zu machen“ wurde immer größer. „Ich habe dann meine alten Bücher zum Entspannungstraining rausgekramt und mich wieder damit beschäftigt.“

Nadine Nollau ist nämlich auch ausgebildete Entspannungstrainerin. Ende 2012 absolvierte sie ein entsprechendes Fernstudium, das sie 2013 in Hamburg abschloss. Als sie noch in Göttingen war, hat sie ein paar Traingseinheiten mit Kollegen abhalten können, doch dann fehlte ihr die Zeit. „Ich hatte immer so viel im Theater zu tun, dass ich nicht wirklich dazu gekommen bin, Kurse zu geben“, erzählt die 39-Jährige, die seit 2018 im Potsdamer Ensemble dabei ist.

Paul Sies hat sein zweites Album aufgenommen

Im Frühling 2020 hat es sie dann gepackt und sie hat hat Entspannungsmodule zusammengeschrieben. „Ich bin sehr ehrgeizig und perfektionistisch, das sollte auch ordentlich werden“, sagt Nollau und lacht. Es entstanden Videos mit verschiedenen kleineren Übungen, die sie auf ihrem Instagramkanal „Breathing Deep“ präsentiert. Inzwischen existiert auch eine Website unter dem gleichen Namen, auf der demnächst drei längere Onlinepakete buchbar sein sollen: zum Autogenen Training, zur Progressiven-Muskel-Entspannung und eines zu Meditations-Reisen. „Ich hoffe, dass ich sie fertig bekomme, bevor die Proben wieder los gehen“, sagt Nollau. „Ansonsten artet es zum Stress aus und dann ist es auch für mich keine Entspannung mehr.“

Während ihr das Training auch selbst helfe runterzukommen, konzentrieren sich ihre Ensemblekollegen Paul Sies und Charlott Lehmann derzeit auf Musik. Ein ganzes Album hat Sies vor Kurzem aufgenommen, es ist bereits das zweite. Das erste entstand unter dem Titel „Die echte Welt“ direkt nach der Premiere von „Das achte Leben“ im August 2019. „Ich war drei Tage im Studio, habe nicht gepennt, das war schon verrückt“, sagt der 26-Jährige. Herausgekommen ist ein kabarettistisch angehauchtes Album mit elf Songs, die Sies selbst am Klavier begleitet.

Paul Sies (links) und Gitarrist Julian Bitzmann. Quelle: Rebecca Schöler

„Zu Hause schreibe ich eher nichts“

Wunderschön melancholisch sind die teilweise. „Orpheus und Eurydike“ beispielsweise, zu dem auch ein Musikvideo gemeinsam mit Kollegin Ulrike Beerbaum entstanden ist. Andere sind eher witzig, etwa „Oh it sucks to be an ork“, in dem das Schicksal des bösen Fantasywesens aus Tolkins „Der Herr der Ringe“ besungen wird.

Im ersten Lockdown hatte Sies eine Art Schreibblockade, erst im Spätsommer entstanden wieder Texte, wie er erzählt. „Ich führe immer Notizbücher oder Handylisten, aber 95 Prozent davon sind Schrott.“ Normalerweise schreibe der Schauspieler in Potsdamer Cafés, im 11-Line zum Beispiel. „Zu Hause schreibe ich eher nichts, höchstens wenn ich nicht schlafen kann, mitten in der Nacht.“

Sophie Hunger als Inspiration

Anfang April soll nun das zweite Album mit dem Titel „Why nicht“ erscheinen, ebenfalls mit elf Liedern, allerdings ganz anders arrangiert. „Das geht weg vom Kabarett und mehr in die Blues-Rock-Richtung, das Klavier ist diesmal nicht immer dabei“, sagt Sies, der diesmal mit seinem guten Freund und Gitaristen Julian Bitzmann zusammengearbeitet hat. War vorher Rainald Grebe eine große Inspiration, sind es hier eher Sophie Hunger oder Elliott Smith. „Wie Sophie Hunger mit Synthesizern umgeht, fasziniert mich sehr, diese Verbindung mit dem Analogen, das wollte ich auch probieren.“

Bereits am Freitag, 26. Februar, wird die erste Single „Deutscher Humor“ veröffentlicht, danach soll alle zwei Wochen etwas Neues erscheinen. Und so viel sei schon mal verraten: Auch „Why not“ lohnt sich inhaltlich wie musikalisch, romantische Melancholiker dürfen sich besonders auf die Auskopplung von „Trennungswalzer“ freuen. Dass Sies singen und spielen kann, hat er auch schon auf der Bühne bewiesen. Bei „Cabaret“ zum Beispiel unterhielt er das Publikum in der Pause am Klavier und in „Die zweite Prinzessin“ rockte er die Bühne gleich in mehreren Rollen.

Charlott Lehman ist Schauspielerin am Hans-Otto-Theater. Quelle: Linda Rosa Saal

Charlott Lehmann singt einen schmerzhaft-wütenden Song

Auch Charlott Lehmann, die in dem Stück eben jene zweite Prinzessin spielte, hat dort gezeigt, wie gut sie singen kann. Gemeinsam mit den Freunden Erik Born und Filip Grujic hat sie nun ein Video zu Borns Song „Babyphone“ aufgenommen. Lehmann singt selbst und ist das ganze Video über in Nahaufnahme zu sehen. Jede Emotion des Textes ist in ihrem Gesicht abzulesen, vor allem die Wut und der Schmerz – in dem Song geht es um eine komplizierte Paarbeziehung.

„Ich hatte schon etwas schiss, das zu veröffentlichen“, sagt die 23-Jährige, die seit September 2020 am Hans-Otto-Theater dabei ist. „Normalerweise singe ich eher unter der Dusche, aber wir hatten super viel Spaß und darum geht es schließlich.“ Eine regelrechte Corona-Depression habe sie zwischendurch gehabt, das Musizieren habe dagegen geholfen.

Musik machen die drei auch weiterhin zusammen, weitere Videos sollen auch entstehen. In der vergangenen Woche durfte Lehmann sogar schon wieder mit Hans-Otto-Theater-Kollegen zusammenarbeiten: Das Stück „Nathans Kinder“, das am 5. März digital zu sehen sein wird, wurde aufgezeichnet. „Das war schön, aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn es bald wieder richtig losgehen könnte“, sagt Lehmann.

Theater digital Das Hans-Otto-Theater bietet derzeit ein kreatives digitales Programm an, dass vollständig hier abrufbar ist: www.hansottotheater.de/spielplan/ Besonders hübsch ist die Reihe „Poesie Persönlich“, bei der sich pro Termin sieben Zuschauer mit einem Ensemblemitglied digital zusammenschalten. Die Schauspielerin oder der Schauspieler lesen dann ein selbstgewähltes Gedicht und im Anschluss soll ein Gespräch entstehen. Die Reihe läuft auch im März weiter, ein digitales Treffen mit Nadine Nollau ist wieder am 3. März, mit Paul Sies am 5. März jeweils um 19 Uhr möglich. Die Tickets kosten 5,50 Euro, ermäßigt 3,30 Euro. Am 5. März ist außerdem ab 18 Uhr die Aufzeichnung des Stücks „Nathans Kinder“ zu sehen. Die Tickets kosten ebenfalls 5,50 Euro, ermäßigt 3,30 Euro. Am 20. März ist dann „Maria Stuart“ um 19.30 Uhr im digitalen Theater zu sehen. Die Inszenierung von Schillers Drama ist eine unbedingte Empfehlung. Am 25. März wird die Talk-Reihe „Dinge des Lebens“ mit Marion Brasch fortgesetzt. Diesmal spricht sie mit Schauspielerin Jutta Wachowiak. Der Live-Stream wird ab 19.30 Uhr übertragen.

Von Sarah Kugler