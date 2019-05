Potsdam

Am Potsdamer Filmset in der Neuen Berliner Straße auf dem Gelände von Studio Babelsberg ist die letzte Klappe für die dritte Staffel der Erfolgsserie „ Babylon Berlin“ gefallen.

Die zwölf neuen Episoden sind an rund 120 Drehtagen an zahlreichen Orten Berlins, in Potsdam, auf der Galopprennbahn Hoppegarten ( Märkisch-Oderland), am Mühlenbecker See ( Oberhavel) und in Nordrhein-Westfalen entstanden. Die deutsche Kriminal-Fernsehserie wird von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film produziert.

Einen Blick hinter die Kulissen warfen auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) und Kirsten Niehuus, Geschäftsführerin des Medienboards Berlin-Brandenburg. „Ich bin ein großer Fan“, sagte Woidke, „und schon sehr gespannt auf die dritte Staffel – sicher wieder mit Suchtfaktor.“ Filme und Serien seien zu einem wichtigen Kreativ-Wirtschaftsfaktor mit vielen Arbeitsplätzen auch im Bereich Handwerk und Tourismus in der Region geworden. „Es ist eine große Serie und ein großer Erfolg für die Produzenten von X Filme, das Studio und den Förderer Medienboard Berlin-Brandenburg.“ Letzterer fördert die Produktion der zwölf Episoden mit 2,2 Millionen Euro.

Die national und international erfolgreiche und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete TV-Serie des Autoren- und Regie-Trios Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries basiert auf den Bestseller-Romanen von Volker Kutscher („Der nasse Fisch“, „Der stumme Tod“). Dessen Kriminalfälle um Kommissar Gereon Rath ( Volker Bruch) spielen zunächst in Berlin der späten 1920er-Jahre.

Die erste Folge der ersten Staffel wurde am 13. Oktober 2017 beim Bezahlsender Sky ausgestrahlt. Die dritte Staffel soll Ende des Jahres auf Sky und ab Herbst 2020 im Ersten zu sehen sein.

Von Jens Trommer