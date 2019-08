Es gibt so Typen, die packen einen gleich. Wie Paul Cauthen. Stimmlich nicht ganz in der Bariton-Tiefe von Country-Legende Johnny Cash und in seinen Fähigkeiten als Crooner längst nicht so umwerfend wie einst Elvis Presley. Doch der Texaner legt Größe an den Tag. Und Kraft in seine Songs. Und Seele. Es gab eine Zeit, da lebten Country und Rock’n’Roll noch dicht beieinander. Ihre Musikanten sowieso. Cauthen legt nun sein Album „Room 41“ vor. Zwei Jahre lebte er mit wenigen Habseligkeiten in einem Hotel in Dallas. Kokain war sein Begleiter. Elend, Erlösung und Ekstase sind keine Unbekannten. Wie seine Lieder zeigen, in denen überdies viel Gospel, Soul, sogar manche funky Wendung stecken. Der Grenzgänger und Überlebende Paul Cauthen tritt am Sonnabend, dem 24. August, um 20 Uhr mit Band im Buchholz Saloon in Altlandsberg ( Märkisch-Oderland) auf.

Paul Cauthen: Room 41. New West/Pias/Rough Trade.