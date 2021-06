Potsdam

Fangesänge kann man nicht verlernen, je schiefer, desto wirkungsvoller klingen sie. Sie zählen zum Mittel der zivilen Kriegsführung. Erst wenn die Fernsehbilder flackern, weil dort Menschen, die nicht singen durften für die Spanne einer Pandemie, nun „Kämpfen und Siegen“ brüllen, ohne Notenblatt und einer Melodie nur notdürftig verpflichtet, entfaltet diese Maßnahme im Stadion ihre volle Wirkung: Den Gegner das Fürchten lehren.

Diese Furcht zählt unbedingt zum Fußball. Das kann ein Grund sein, warum Deutschland oft so gut in diesem Spiel davongekommen ist. Weil seine Nationalelf ihren Gegnern Angst macht. Wer Spieler wie Hans-Peter Briegel, die „Walz aus der Pfalz“, in seinen Reihen hatte, oder Gerd Müller, der Tore auch im Sitzen, mit dem Po, dem Rücken und der Wade trotz meist dreifacher Bewachung schoss, verleiht dem Spiel fast etwas Comic-haftes. Grell, laut und viel zu schnell!

Plötzlich ist Fußball wieder Party

Genau so wirkt der Fußball auch in diesen Tagen, wenn wir die Europameisterschaft anschalten. Ist dies noch das Spiel, das wir seit einem wirklich schlechten Jahr zur Kenntnis nehmen mussten, ohne aus dem Sattel zu gehen? Plötzlich ist Fußball wieder Party. Jetzt wollen wieder Freunde vor den Fernseher, sie fragen: „Ich bringe Bier mit, soll ich vorbeikommen?“ Man antwortet: „Lass besser bleiben, ich muss mich erstmal an die neue Herzfrequenz gewöhnen.“ Gerade hatten wir Frieden damit geschlossen, dass ein Mannschaftsarzt alleine auf den Koffer haut, mehr Stimmung sind wir nicht gewohnt.

Wenn man sich wirklich wieder an die Menschen in den Stadien gewöhnen muss, dann sollte man mit Isländern beginnen. Sie rufen „Hú“ beim Fußball, erst sehr langsam, dann sehr schnell, am Ende kriegt es fast die Kurve zum Flamenco, einem sehr unisländischen Tanz. Leider ist Island nicht für die EM qualifiziert. Ausgeschieden im Play-Off gegen Ungarn, die nun deutscher Gruppengegner sind. Die 7-Tages-Inzidenz für Island liegt derzeit bei 1,5 Prozent und ist damit die niedrigste in ganz Europa. Beste Bedingungen, um eine EM auszutragen. Leider lässt sich auf so einer schroffen Insel nur ein Wettbewerb im Eisstockschießen denken.

Die Stadien dürfen sich meist nur zu einem Viertel oder Fünftel füllen während der EM, immerhin, man kann sich langsam rantasten an dieses alte Level, das Wort „Hexenkessel“ müssen wir erst wieder buchstabieren lernen. Komplett gefüllt ist die Arena nur in Budapest mit 68000 Plätzen. Ungarn also, ein Land bei einer Inzidenz von acht, das Island rausgeworfen hat.

Ich will die Ruhe aus der Pandemie zurück!

Eigentlich dachte man, Fußball gehe unter in der Pandemie, niemand schalte ein, weil es vor leeren Rängen blutleer wirkt. Doch das stimmt nicht. Die „Sportschau“ in der ARD und auch der Sender Sky, bei dem die Bundesliga live zu sehen ist, haben vorzügliche Quote gemeldet, mehr Menschen haben zugeschaut als vor Corona. Trotzdem spüren wir, dass die EM mit Menschen in den Stadien vielleicht zu früh kommt. Wir sind mental noch nicht so weit. Jetzt wieder raus ins Leben? Auf den Fußballplatz? Man denkt: Ich möchte meine Ruhe aus der Pandemie zurück!

Wir haben uns verändert in den letzten Monaten. Auch körperlich. Es gibt das Wort von den „Corona-Kilos“, manche Frauen sagten letzten Sommer: „Endlich keine Bikini-Figur!“ Wir wurden pragmatisch. Und manchmal menschenscheu. Wir wurden faul. Und wenn wir uns jetzt samstagabends fragen: „Was machen wir denn nun, raus ins Leben, rein in die Außengastronomie?“, finden wir reflexhaft eine Antwort: „Ach, lass mal, hat noch Zeit.“ Wir hatten uns ja ganz gut eingerichtet auf dem Sofa. Und überhaupt, wie sollten wir uns anziehen in einem Restaurant? Mit solchen Fragen haben wir uns lange nicht beschäftigt. Was machen wir mit unserer neuen Freiheit, die jetzt so schnell zu kommen scheint? Erstmal ziemlich wenig.

Wir haben uns um Freibadtickets bemüht. Die kann man online kaufen, mit ein paar Tagen Vorlauf. Es gelten dort noch immer die Corona-Regeln. Dann sitzen wir drei Stunden im Bad, je nach Zeitfenster, und sehen eine Wiese, die vor zwei Jahren noch sehr voll gewesen ist. Nun wirkt sie sehr gepflegt und leise. Immerhin, wir tragen wieder Badehose, keine Jogginghose mehr, die uns zu Hause an den Körper wuchs. Das ist ein Fortschritt. Keiner schreit im Bad, es herrscht die Ordnung einer gut geplanten Klassenfahrt. Wenn wir Krach benötigen, schalten wir im Fernsehen die EM an. Manchmal schwenkt die Kamera auf Leute, sie sehr ausgelassen wirken. „Schau mal, die Verrückten…“, denken wir. Und braten uns zu Hause einen Lachs. Denn der Kühlschrank ist noch voll. So voll wie während der Corona-Zeit war unser Kühlschrank eigentlich noch nie.

Von Lars Grote