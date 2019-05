London/Toronto

Zwei Worte: „Big Fan“. Das twitterte Justin Bieber vor gut einer Woche an die Adresse seines Sangeskollegen Justin Bieber. Damit löste er bei Musikmedien und Fans ein Gewitter der Spekulationen aus.

Befeuert wurde dieser Sturm, als die beiden in den darauffolgenden Tagen z unterschiedliche Versionen eines Fotos posteten, das sie in identischer Pose vor einer grünen Leinwand stehend zeigt, versehen jeweils mit dem Kommentar „10“.

Eine weitere Botschaft erfolgte mit einem kurzen Video, das Ed Sheeran und Justin Bieber am vergangenen Sonntag posteten. „Hey Leute, Ich hab neue Musik, die herauskommt“, sagt Ed darin vor seinem Laptop sitzend, „Ich würde euch den neuen Song vorspielen, wenn ihr das wollt. Schaut, ob er euch gefällt.“

Und jetzt lieferte Sheeran in einem Instagram-Post die Auflösung: „Mein Track mit Justin Bieber ,I Don’t Care’ erscheint diesen Freitag um fünf Uhr morgens britischer Zeit.“

„I Don’t Care“ ist also ab 10. Mai weltweit erhältlich. Der Brite Sheeran und der Kanadier Bieber sind übrigens schon seit 2015 gut befreundet. Damals schrieb Sheeran für Bieber die Akustikballade „Love Yourself“, die vielen Popfans als bester Song Biebers gilt. Sheeran spielt ihn auch bei seinen Konzerten der laufenden Tour. Am 3. Mai brachte er bei seinem Auftritt in Jakarta dann erstmals ein Medley aus „Love Yourself“ und „I Don’t Care“.

