Sängerin Barbara Thalheim bei Konzert in Potsdam überrascht

Potsdam

Viereinhalb Jahre mussten Potsdamer darauf warten, dass Barbara Thalheim mal wieder für ein Konzert in die Stadt kommt.

Umso größer war die Vorfreude auf den Auftritt der in der DDR populären Sängerin und Liedermacherin im Kunsthaus Sans Titre. Rund 40 Zuschauer füllten den Raum beim Wiedersehen mit der 72-Jährigen, deren Lieder sie zum Teil schon ihr ganzes Leben begleiteten.

Und während sie im Mai 2015 noch mit Band im Thalia in Babelsberg spielte, stand sie nun allein und doch nicht allein auf der Bühne: Zusammen mit Mikrofon, Gitarre und Liederbuch füllte sie den Raum mit Liedern und Anekdoten über DDR-Zeit, Liebeskummer und Schicksalsschläge.

Kritik an DDR-Alltag und aktuellen Gesellschaftsproblemen

In „So lebten wir in den Zeiten der Stagnation“, ein Lied aus dem Jahr 1991, sang Thalheim über ihre Erinnerung an ihren DDR-Alltag, in dem „das Gestern bekannt wie das Morgen war“, die Menschen „um das Visum kämpften“ und „über das Staatsfernsehen lachten“.

Gleichzeitig gab sie in „Mein Kinderland“ weitere Einblicke in ihre Zeit als DDR-Bürgerin, in der sich „Zwerge zu Riesen aufbliesen“ und die Menschen „nicht viel hatten und trotzdem satt wurden“.

Im Laufe des Abends kritisierte Barbara Thalheim in ihren Liedern nicht nur vergangene, sondern ebenso gegenwärtige Gesellschaftsprobleme und -tendenzen, wenn „Plastik die Ozeane flutet“ und sich die Menschen im Internet „die Welt gesund klicken“, statt in der Realität selbst anzupacken.

Erinnerung an Schulfreundin bewegt Barbara Thalheim

Dabei wechselten sich heitere und ernste Themen ab. So plauderte die gebürtige Leipzigerin einerseits darüber, wie ihre Großmutter ihr als Kind Butterbrote mit Zucker machte, die sie nicht essen konnte, in der Nachbarschaft ablegte und damit Ratten anfütterte.

Andererseits ging sie auf ihre Schulzeit in Berlin-Karlshorst ein und erzählte von ihrer Schulfreundin Katharina, die sich in der achten Klasse in einen Soldaten aus der Sowjetunion verliebte, ihn in seine Heimat begleitete und sich 1964, zurück in der DDR, das Leben nahm.

Seit 1973 auf der Bühne Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte Barbara Thalheim 1973 im ehemaligen Berliner Künstlerklub Möwe. Nach der Wiedervereinigung veröffentlichte sie 14 Alben. 1996 sagte sie in einem Interview, sie sei Inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit gewesen. Laut Aktenlage sammelte sie Informationen aus Künstlerkreisen, die zur Inhaftierung von Systemkritikern beitrugen.

Besondere Beziehung zu Frankreich

Ihre ungebrochene Begeisterung für das Nachbarland Frankreich, in dem sie zur DDR-Zeit Konzertreisen machte und einige Zeit lebte, drückte sie mit einem gefühlvollen Song – komplett auf Französisch – aus.

2001 veröffentlichte sie zusammen mit Jean Pacalat, einem französischen Musiker und Komponisten, mit „Fiere de ma grande gueule” (zu Deutsch: Stolz auf meine große Schnauze“) ein ganzes Album in französischer Sprache. Mit ihm musizierte sie 18 Jahre zusammen, bis er 2011 nach schwerer Krankheit starb.

„Als ich 14 war“: Besonderes Lied für Ehepaar

Als sie mit „Als ich 14 war“ eines ihrer ältesten Lieder vorstellte, schlossen manche Zuschauer für einen Moment die Augen, als würden sie in der Zeit zurückreisen. Ein Lied, das sie 1974 mit einem Streichquartett erstmals aufnahm und ihre „scheiß Pubertät“ thematisiert, wie sie sagt.

Eine Pubertät, in der sie sich in ihren Deutsch- und Musiklehrer verliebte und dem Publikum offenbart, wie sie der Liebeskummer magersüchtig und einen Schulwechsel nötig machte.

Bei „Als ich 14 war“ hört ein Ehepaar aus der Nähe von Dippoldiswalde besonders zu. Beide haben das Stück bereits in ihrer Jugend gemeinsam gesungen und Barbara Thalheim in Potsdam mit einem Blumenstrauß überrascht.

Die Sängerin schickte dem Ehepaar zu einem runden Geburtstag die Gitarrenakkorde, damit sie das Lied mit Freunden spielen konnten, das sie bis heute verbindet. Und mit dem Barbara Thalheim auch 46 Jahre nach ihrem ersten öffentlichen Bühnenauftritt die Zuschauer begeistert.

Mehr zum Thema –Konzert in Werder: Warum Alters für Barbara Thalheim keine Katastrophe ist

Von Fabian Lamster