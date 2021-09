Ehrung: Regisseur Dresen wird mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Potsdam

In Brandenburg werden acht Frauen und Männer mit dem Bundesverdienstorden geehrt, darunter der Regisseur Andreas Dresen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) werde die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zuerkannten Auszeichnungen am Freitag in Potsdam überreichen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Die Geehrten hätten sich in unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft wie in der Erinnerungskultur, der Aufarbeitung von DDR-Unrecht, der Kirche, der Flüchtlingshilfe oder im Sport Verdienste um das Gemeinwohl erworben.

Neben Dresen, der für sein Engagement im Kulturbereich geehrt wird, werden unter anderem der Vorsitzende des Vereins „Gesicht zeigen“ gegen Fremdenfeindlichkeit und frühere Sprecher der Bundesregierung, Uwe-Karsten Heye, sowie die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Petra Morawe mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Morawe, einst Mitglied des Pankower Friedenskreises in Ost-Berlin und Mitbegründerin des Neuen Forums, war von 2010 bis zu ihrem Ruhestand 2019 für die brandenburgische Aufarbeitungsbeauftragte tätig.

Auszeichnung für Engagement für NS-Widerstand

Auch der langjährige frühere Pfarrer der evangelischen Bornstedter Kirche in Potsdam, Gottfried Kunzendorf, wird mit einem Bundesverdienstkreuz geehrt. Der 90-jährige Theologe hatte sich unter anderem in der DDR dafür engagiert, das Gedenken an den militärischen Widerstand gegen Hitler und das gescheiterte Attentat vom 20. Juli 1944 wachzuhalten. 1992 wurde unter anderem auf Kunzendorfs Initiative ein Förderverein für den Bornstedter Friedhof mit seinen zahlreichen bedeutenden Grabstätten gegründet.

Von RND/epd