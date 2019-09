Musiker der Kammerakademie Potsdam treten in Badelatschen auf

Summer of Love - Musiker der Kammerakademie Potsdam treten in Badelatschen auf Die Kulturrevolution der Hippies vor 50 Jahren hat auch die Hochkultur nachhaltig beeinflusst. Wie, das sollte ein Konzert in der Reihe KAPmodern im Potsdamer Nikolaisaal vergegenwärtigen.

Renate Loock, Kristina Lung (beide Violine), Christoph Starke (Viola), Tobias Lampelzammer (Kontrabass) und Zoé Cartier (Violoncello, v.l.n.r.) führen im Nikolaisaal „Anthem of the Great Spirit“ aus „Salome Dances for Peace“ von Terry Riley auf. Quelle: Karim Saab