Es sollte Donnerstag ein Fest werden. Das Brandenburger Theater ( BT) wollte sich feiern für den Theaterneubau, der vor 20 Jahren eröffnet wurde und für das Ende der Corona-Zwangspause. Dass nach dem einstündigen Konzert vor gut 100 Zuhörern fast Grabesstille im Foyer herrscht, wo danach ein kleiner Empfang stattfand, lag an dem Mann, der eben unter tosendem Applaus vom Publikum verabschiedet worden war: dem bisherigen Chefdirigenten der Brandenburger Symphoniker, Peter Gülke (86). Der steht im Kreise seiner schwarz gekleideten Musiker und sagt traurig aber bestimmt: „Ich mache mir Sorgen um das Orchester und um das Theater. Sehr große Sorgen.“

Wenige Minuten vorher hat Gülke für einen Eklat gesorgt, wie man ihn selten bei Festveranstaltungen erlebt. Seine Rede war eine Abrechnung. Fast fünf Jahre war er Chefdirigent. Eine Zeit, die er als „spätes Glück, wie das einer Liebe zu diesem wunderbaren Orchester“ beschreibt.

Dies jedoch an einem Haus, das den Ansprüchen an ein Theater nicht genügt in dem „das füreinander arbeiten“ ein Fremdwort sei. Selten habe er soviel Ahnungslosigkeit und Dilettantismus wie in den zurück liegenden beiden Jahren erleben müssen, seit Christine Flieger zur Geschäftsführerin ernannt wurde, die sich wenig später Frank-Martin Widmaier als künstlerischen Leiter an die Seite holte, sagt Gülke.

Was nun mancher Lokalpolitiker als „Granteln eines alten Dirigenten, der an seinem Stuhl klebt“ abtun möchte, wird in der Wucht der Kritik umso schwerwiegender, wenn man sich verdeutlicht, wer Peter Gülke ist. Der Dirigent und Musikwissenschaftler ist in der Musikwelt eine Koryphäe wie es sie in Deutschland wenige gibt.

Der habilitierte Dirigent hat Cello, Musikwissenschaften, Romanistik und Germanistik studiert, hat ein halbes Dutzend Ehrendoktorwürden, war Professor in Harvard, Basel, Freiburg und Dresden, Generalmusikdirektor (GMD) der Staatskapelle Weimar und an der Dresdner Staatsoper und ist mit zahllosen Preisen geehrt. Nur die jüngsten: den hoch dotierten Ernst-von-Siemens-Preis 2014, den auch Karajan, Barenboim oder Anne-Sophie Mutter tragen, den Bayrischen Maximiliansorden (2016) und das Bundesverdienstkreuz am Bande (2017).

Glückliche Fügung

Es war eine glückliche Fügung für die Brandenburger Symphoniker, dass sich Gülke trotz anderer Angebote 2015 entschloss, in Brandenburg ein kleines Orchester zu übernehmen. Seine Aufgabe: Einen Nachfolger für den beliebten GMD Michael Helmrath zu finden, dem man kurz zuvor unter unwürdigen Umständen den Stuhl vor die Tür gestellt hatte. Das werde nicht lange dauern, sagte Gülke.

Doch dann „verliebten sich“ Dirigent und Orchester ineinander und die Nachfolgersuche zog sich in die Länge. Das sorgte im BT und im Rathaus zunehmend für Verdruss. In der überregionalen Wahrnehmung jedoch für Renommee. Begehrte Solisten und Gastdirigenten standen Schlange. Franz Schuberts „Große“ C-Dur-Sinfonie, die Gülke mit den 51 Symphonikern 2018 einspielte, wurde europaweit als „Referenzaufnahme“ von den Feuilleton gelobt, obwohl dieses mächtige Werk von Spitzenorchestern wiederholt eingespielt worden war. Beachtung, über das Publikum hinaus, fand das in Brandenburg an der Havel nicht.

„Theater in extremer Schieflage“

„Das Theater befindet sich in einer extremen Schieflage“ klagte Gülke, und diese „nachdenklichen Worte müssten erlaubt sein, denn ich will nicht unwahr reden wie Festredner“, sagte Gülke zum Abschied. Es mache ihn traurig, von der Geschäftsführung zur Unperson gemacht worden zu sein. Seit über einem halben Jahr habe es keinen Kontakt gegeben.

In für das Haus wichtige Personalien sei er ebenso nicht eingebunden worden wie in organisatorischen Fragen, selbst was die Spielzeitgestaltung betreffe. Zu Leitungssitzungen sei er nicht mehr eingeladen worden, den Prozess der Nachfolge habe er nicht begleiten können. Den übernahm letztlich das Orchester selbst und schaffte es auch gegen den Druck aus der Chefetage, den jungen Franzosen Olivier Tardy zu verpflichten.

„Das ist ein Glücksfall und der einzige Punkt, der mich hoffen lässt“, sagt Gülke. Tardy war es nun auch, der darauf bestand, dass Gülke beim Festakt dirigiert, sonst wäre er nicht mehr ins Spielzeitende eingebunden worden. Schon im Mai hatte Gülke an Flieger geschrieben und geklagt: „Ein derart kontaktarmes Nebeneinanderher habe ich an keinem der Häuser erlebt, an denen ich engagiert war, darunter mehrere - Dresden, Weimar, Wuppertal -, deren Dimension eine gewisse Anonymität begünstigen würde. So schlimm wie jetzt indes war es noch nie, namentlich das Orchester als einziges dem Haus verbliebenes Ensemble betreffend.“

Im Streit über Kurzarbeit

In der Tat fühlen sich die Musiker im Stich gelassen. Der Orchestervorstand, dessen Selbstbewusstsein zu früherer Zeit bisweilen grenzwertig erschien, wird seit Monaten nicht mehr gehört. Obwohl das Orchester durch einen Haustarifvertrag, für den sie auf einen großen Teil Gehalt verzichten, unkündbar ist, hat Flieger jetzt über Monate versucht es in Corona-Kurzarbeit zu schicken. Für den Rest des Hauses – also Verwaltung und Techniker – stand das nicht zur Diskussion.

Christine Flieger, die häufig betont, dass sie die Geschäftsführerin sei, fühlt sich ungerecht behandelt. Ihre Tür habe Gülke immer offen gestanden, sagt sie. Aber die Zusammenarbeit mit ihm sei „weder sachlich noch respektvoll“ gewesen, hatte sie schon zuvor geklagt. Flieger war, bevor sie von Oberbürgermeister Steffen Scheller auf den Posten gesetzt wurde, Controllerin in der Beteiligungsverwaltung und hatte die Theaterfinanzen im Blick. „Eine Expertin für die Finanzen. Aber auf den Posten hätte ich sie nie gesetzt“, sagt Schellers Vorgängerin Dietlind Tiemann.

Es ist nicht so, dass Christine Flieger nur Gegner hätte: Im Gegenteil. Viele Techniker und Theaterverwalter sind sehr zufrieden mit ihr. Flieger zieht durch: Sie stellt schon mal Anzeigen gegen Unbekannt, wenn Informationen aus dem Theater abfließen, stellt Orchesterdirektoren ohne Rücksprache mit Chefdirigent und Vorstand ein, beweist sich als Kulturmanagerin, wenn sie das „Rudelsingen“ mit Laienchören organisiert und hält ihren künstlerischen Leiter Widmaier an der kurzen Leine, der ohne einen angestellten Schauspieler gerne Theater machen würde und dafür auf Kinder, Jugendliche, Laien und freie Gastschauspieler setzt.

KBB-Chef gefeuert

Zuletzt hat sie den wenig beliebten aber fachlich versierten Direktor des Künstlerischen Betriebsbüros (KBB) fristlos vor die Tür gesetzt. Fünf Abmahnungen wurden ihm mit zum Teil lange zurückliegenden Vorwürfen Mitte Mai übergeben. Sowohl Widmaier als auch der neue Pressechef lieferten neben anderen dafür schriftlich Munition. 14 Tage später wurde er fristlos gekündigt. Schon Tage vorher wurde der Grund dafür im Theater kolportiert: Der KBB-Chef hatte – wie bisher üblich – Freikarten unter anderem an die am Haus gastierende Dagmar Frederic und deren Gefolge vergeben. Das darf aber laut Steuerkartenregelung nur die Geschäftsführerin. Angeblicher Schaden für das Netzwerken: 529 Euro.

„Beim Musizieren kann man nicht lügen. Musizieren ist immer aufrichtig“, schrieb Gülke Donnerstag dem Theater ins Stammbuch und erntete dafür Szenenapplaus. Er bat inständig darum, seinem Nachfolger Tardy zu „helfen und zu unterstützen“. Er habe diesen in den zurückliegenden Wochen „zutiefst verzweifelt“ ob der Zustände am BT erlebt. Der Aufsichtsrat forderte Gülke auf, „endlich auch Aufsicht zu führen. Sie müssen doch merken, wie es am Theater brodelt.“

Scheller versucht Wogen zu glätten

Anders als Flieger und Widmaier, die den Eklat am Donnerstag wort- und regungslos überspielten, versuchte OB Steffen Scheller die Wogen zu glätten. Er hoffe, Gülke werde dem Haus als Gastdirigent erhalten bleiben, wenn ihn das Orchester wie angekündigt zum Ehrendirigenten wähle.

Ob sich das noch realisieren lässt? Im Mai schrieb Gülke an Flieger in einem unbeantworteten Schreiben: „Sehr froh bin ich, dass sich mit Olivier Tardy ein kollegial einverständiger Übergang wird einrichten lassen, wie ich ihn immer gewünscht habe. Das wird helfen, dankbar an die Gelegenheit zurückzudenken, noch in fortgeschrittenen Jahren musizieren zu können, wie es in Brandenburg möglich war. Möge man sich dort immer bewusst sein, was die Stadt an dem Orchester hat.“

