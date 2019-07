Kultur Musikerlegende - Er war der „Vater des Funks“: Art Neville im Alter von 81 Jahren gestorben Er war Teil der Funk-Band „Neville Brothers“, zweifacher Grammy-Gewinner und wurde als „Vater des Funks“ verehrt. Am Montagmorgen ist der Musiker Art Neville im Alter von 81 Jahren verstorben.

Art Neville, hier bei einem Festival in New Orleans 2017, ist am Montagmorgen verstorben. Quelle: imago/ZUMA Press/ Daniel DeSlover