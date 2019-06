Potsdam

Schon früh hieß es von Eric Gales er sei ein Wunderkind auf der Gitarre, das den Blues beinahe mit der Muttermilch eingesogen hätte.

18. Juni – Eric Gales

Mit hochgesteckten Erwartungen ist das so eine Sache. Im Fall von Eric Gales war es kaum anders. Zum Blues pflegte das Wunderkind aus Memphis/Tennessee eine enge Verbindung. Tourte sein Großvater doch einst mit dem großen Howlin’ Wolf.

Der Gitarrist: Eric Gales. Quelle: Mathieu Bitton

Nach Kenntnisnahme seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten auf der Sechssaiter erhob man Gales in jungen Jahren schließlich zum Anwärter auf jenen Thron, der nach Jimi Hendrix – und wohl für manche wohl für immer – verwaist war. Eine Verpflichtung, die ihn – neben Freude am Alkohol und einer Haftstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes – beinahe in die Knie zwang.

Doch Eric Gales berappelte sich. Wie gut, das konnte man bereits 2018 bei Rockin‘ The Blues sehen und hören. Die Tour ist inzwischen eine feste Institution auf europäischen Bühnen, weil sie dem Publikum gestandene Musikanten wie neue Namen nahebringt.

Noch mehr Blues Er bleibt ein weiser alter Magier: Keb Mo. Der mehrfache Grammy-Gewinner zeigt erneut seine gewinnende Seite. Dafür schlägt der Songwriter wieder diesen warmen und familiären Ton an. Der Blues-Mann, seit Jahrzehnten aktiv, guckt dabei wie selbstverständlich nach rechts und links. Erwärmt sich für eine sanfte Latino-Färbung seiner Songs hier, für eine hinreißende Country-Fiedel dort oder für einen fülligen Chor. Nie kommt der Delta-Blues zu kurz. Der Süden der USA als prägender Einfluss bleibt spürbar. Was Keb Mo da hinlegt, das gelingt nicht vielen. Taj Mahal wäre so ein Kollege. Er war übrigens neben Rosanne Cash einer der umwerfenden Studiogäste. Keb Mo: Oklahoma. Concord Records/Universal. Dieser Könner spaziert einfach durch ein Dutzend Songs und drückt ihnen – noch immer – seinen Stempel auf. Wir sprechen vom Saiten-Hexer Yngwie Malmsteen. Blaue Blitze lässt er auf die Erde herniedergehen. Der Schwede versteht sein heavy Handwerk. Gewinnt der „Foxey Lady“ von Jimi Hendrix ebenso etwas Eigenes ab wie dem „ Blue Jean Blues“ von ZZ Top oder Helden wie Deep Purple – hier mit dem Klassiker „ Demon’s Eye“ vertreten. Nähe zu den Originalen darf sein, Nachbeten nach Noten indes verbietet sich für Yngwie. Alles klar? Yngwie Malmsteen: Blue Lightning. Mascot/Rough Trade.

Der Mann, der wie Hendrix nie von der Fender Stratocaster und Marschall-Verstärkern lassen kann, lässt sich auch auf seiner jüngsten Platte nicht lumpen „The Bookends“ dokumentiert einmal mehr die Gitarren-Kunst des fast 45-Jährigen. Inspirierend und griffig bringt Gales Rock, Blues und Funk auf einen Nenner. Formt mit dem Mund den Rhythmus noch bevor sein Schlagzeuger einsteigt. Ist für eine Mainstream-Ballade nicht zu schade. Lädt sich Beth Hart ein, die das Cover von „With A Little Help From My Friends“ mit ihrer Stimme adelt.

Das Konzert: Eric Gales tritt am Dienstag, dem 18. Juni um 22.30 Uhr im Quasimodo in Berlin-Charlottenburg auf.

Von Ralf Thürsam