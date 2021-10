Erinnerungsband für Ilse Aichinger zum 100. Geburtstag

Potsdam

„Es ist nicht leicht, über sich selbst zu reden“, schrieb Ilse Aichinger 1951, „es ist so als würde man in den Spiegel schauen; man macht dann nicht das richtige Gesicht. Aber wenn das Spiegelbild auch irreführend ist, so haben wir doch kein anderes und müssen uns darin durchschauen und müssen den Spiegel zum Fenster machen.“

Ein Leben lang wurde Ilse Aichinger verlegen, wenn man sie eine „Dichterin“ nannte. Früh hatte sie erkannt, dass sie immer am Anfang stehen, nie zufrieden sein würde mit ihrem Werk. Wie ihr ging es vielen in ihrer Generation.

Am Montag wäre Ilse Aichinger 100 Jahre alt geworden

In einem ihrer Beiträge für die Kulturzeitschrift „Plan“ holte sie 1946 überschrieben mit dem Titel „Junge Dichter“ aus zum Kollektivbekenntnis: „So sind wir gewachsen aus dem Zweifel an uns selbst, aus der Kritik und aus der Stille um unser Werk. So hat uns die ungeheure Gedankenlosigkeit dieser letzten Jahre gerufen, zu denken, so hat uns die Unmenschlichkeit, unter der wir litten wie gequälte Tiere, gerufen, alles Menschliche zu suchen und zu verdichten, so haben wir zu allererst gelernt, Menschen zu sein, bevor wir Dichter wurden.“ Die Zeilen lesen sich wie ein Programm.

Heute wäre die 1921 in Wien geborene Ilse Aichinger 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erscheint ein Band mit dem Titel „Aufruf zum Mißtrauen“ (wie es Ilse Aichinger gewollt hätte, in alter Rechtschreibung), der gut 100 verstreute Publikationen aus den Jahren 1946 bis 2005 enthält. Prosa, Gedichte, Essays, Kritiken und Briefe, die in Zeitungen und Zeitschriften erschienen sind und bisher nicht die Aufmerksamkeit erhielten, die sie verdienen.

Versteckt vor der Gestapo

Als Kind eines Lehrers und einer jüdischen Ärztin aufgewachsen, lernt Ilse Aichinger früh zu misstrauen. Der Vater muss in eine Nervenklinik, weil er die Familie durch den Kauf der fünften identischen Jean-Paul-Ausgabe in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Nach der Scheidung muss die Mutter ihre Töchter allein großziehen. Während ihre Zwillingsschwester Helga 1939 per Kindertransport nach Großbritannien verschickt wird, versteckt sie sich mit der Mutter gegenüber des Gestapo-Hauptquartiers.

Als sie zuschauen muss wie die Großmutter deportiert wird, flieht sie in die „pränatale Geborgenheit“ des Kinos. Filme bieten ihr zeitlebens eine Fluchtmöglichkeit. Noch mit 80 wird sie bis zu vier Kino-Vorstellungen am Tag besuchen. Nach dem Weltkrieg kann sie mit dem Medizinstudium beginnen, das die Nazis ihr verboten haben. Währenddessen veröffentlicht sie ihre ersten Beiträge in Zeitschriften und bringt 1948 ihren autobiografischen Roman „Die größere Hoffnung“ heraus, in dem sie über die Schrecken der NS-Zeit schreibt. Es wird ihr einziger Roman bleiben.

Preis der Gruppe 47

Drei Jahre später lädt Hans Werner Richter sie zur Gruppe 47 ein. Mit ihrem lyrischen Grundton und der eindringlichen Sprache hebt sie sich ab von den Schriftstellern der Kahlschlags-Literatur. 1952 gewinnt sie mit ihrer „Spiegelgeschichte“ den Preis der Gruppe 47. Mit dem Preisgeld geht sie als erstes ins Wiener Pfandhaus, um den Wintermantel ihrer Mutter auszulösen. 1953 heiratet sie den Dichter Günter Eich, den sie bei den Treffen der Schriftstellergruppe kennengelernt hat.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Erzählungen wie „Der grüne Esel“ oder „Meine Sprache und Ich“ wird Ilse Aichinger zu einer der wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Sie schreibt kurze Erzählungen, Hörspiele und Gedichte. Noch in den 80er Jahren enthält jedes Schulbuch in der BRD Texte von ihr. Immer weiter nimmt sie die Handlung zurück. Immer länger werden die Abstände zwischen ihren Veröffentlichungen. Zeitweise verstummt sie für Jahre ganz.

Günter Eichs Tod war ein Schicksalsschlag

Schicksalsschläge wie der Tod von Günter Eich (1972) und der Unfalltod ihres Sohnes Clemens (1998) müssen verarbeitet werden. Sie entwickelte ihre eigene „Poetik des Schweigens“. Mit „Film und Verhängnis“ kehrte Ilse Aichinger 2001 nach 15 Jahren Abstinenz zurück. Ihr Ton war selbst mit 80 noch betörend. Ihre klare Haltung, für die sie sich schon mal streitbar gab, bewundernswert. 2016 stirbt sie mit 95 Jahren in Wien.

Bis zuletzt zweifelte sie an sich und ihrem Werk. Ohne Schreiben aber, hätte sie nicht sein können. „Wenn mir zwei oder drei Sätze gelingen, dann habe ich das Gefühl, meine Existenz wäre nicht völlig absurd, als bliebe noch ein Funken Sinn übrig.“

Ilse Aichinger: Aufruf zum Mißtrauen. Verstreute Publikationen 1946-2005. S. Fischer, 320 Seiten, 25 Euro.

Von Welf Grombacher