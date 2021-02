Erweiterung des Potsdam-Museums könnte ins Kreativquartier kommen

Potsdam

Die Erweiterung des Potsdam-Museums könnte im neuen Kreativquartier entstehen - zumindest soll nun die Möglichkeit geprüft werden, wie die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstag mit großer Mehrheit beschlossen. Dem entsprechenden Antrag des Linken-Stadtverordneten Sascha Krämer schloss sich die CDU an. Anna Lüdcke von der CDU ergänzte, dass die geförderten Räume für Künstler des Rechenzentrums nicht für das Museum genutzt werden sollen, um keinen Nachteil für Künstler entstehen zu lassen.

„Wir haben uns im Januar 2020 mit dem Beschluss „Potsdams Kunst ans Licht“ für die Erweiterung des Potsdam-Museums bekannt“, so Sascha Krämer. Das neu entstehende Kreativquartier sei ein interessanter Ort dafür. „Innovative Ausstellungskonzepte und Formate können neue Perspektiven und Zielgruppen für das Museum erschließen“, so Krämer.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Kreativquartier schafft viele Synergieeffekte“

Markus Wicke, Vorsitzender des Fördervereins des Potsdam-Museums, begrüßte in der Stadtverordnetenversammlung die Idee, die Erweiterung des Museums im Kreativquartier anzusiedeln: „Das Kreativquartier schafft viele Synergieeffekte, wir stehen dem sehr positiv gegenüber.“ Er betonte, wie wichtig die Erweiterung des Museums sei, da das derzeitige Haus an seine Grenzen gekommen sei. „Wir haben 25.000 Gemälde im Bestand, die viel zu wenig gezeigt werden können.“ Der Erfolg der Karl-Hagemeister-Ausstellung, die zum größten Teil Bilder aus dem Bestand des Potsdam-Museums zeigte, mache deutlich, welche Anziehungskraft die Bilder ausübten. 19.000 hatten sich die Ausstellung zu Hagemeister angesehen.

Sowohl Janny Armbruster als auch Saskia Hüneke von Bündnis 90/Die Grünen plädierten für eine Überweisung des Antrages in den Kulturausschuss. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sprach sich heftig dagegen aus: „Wir haben selten ein Thema, wo sich alle Fraktionen so einig sind, machen Sie bitte zusammen den Weg für eine Prüfung frei. Um Gottes Willen, nicht noch mal zurückstellen. Lassen Sie uns gemeinsam losmarschieren.“ Die Stadtverordneten stimmten gegen die Überweisung.

Lesen Sie auch:

Zwei Anträge wurden zu einem

Die Fraktionen Die Linke und CDU hatten im Vorhinein zunächst zwei Anträge eingereicht. Die Linken forderten eine Untersuchung, „wie die geplante Erweiterung des Potsdam-Museums im Sinne eines Standorts für die regionale Kunst in das neue Kreativquartier eingeordnet werden kann“. Die CDU möchte prüfen lassen, ob im „entstehenden Kunst- und Kreativzentrum östlich der Garnisonkirche ein zweiter Museumsstandort geschaffen werden kann“. Erst in der SVV legten CDU und Linke einen gemeinsamen Antrag vor. Das Ergebnis der Prüfung sei der SVV im Mai 2021 vorzulegen.

Von Sarah Kugler