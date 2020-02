Der Klassiker „Die Nashörner“ aktiviert Irrwitz, Spielfreude und Komik

Potsdam

Auf welchen Menschen im Ernstfall wirklich Verlass ist, das lässt sich nicht voraussagen. Die einen predigen ein angesagtes Prinzip, um dann doch plötzlich die Seite zu wechseln. Die anderen verlieren ihre Kenntlichkeit in Kompromissen, weil sie meinen, mit den bösen Dämonen müsse man im Gespräch bleiben und verhandeln.

Eugène Ionesco (1909-1994) erlebte in Rumänien und in Frankreich den Aufschwung totalitärer Bewegungen, die mit rassistischer, patriotischer oder klassenkämpferischer Rhetorik das demokratische Gemeinwesen zersetzten. In der aufgeheizten Stimmung des Krieges der französischen Armee gegen die Unabhängigkeitsbewegung Algeriens verfasste er 1958 „Rhinocéros“. Unter dem Titel „Die Nashörner“ wurde das Stück 1959 in Düsseldorf uraufgeführt und dort seinerzeit als Parabel über den Aufstieg der Nazis verstanden.

In die Groteske lassen sich aber viele, auch unpolitische Aspekte hineinlesen. Denn die Entscheidungen, welchen Trends, Einflüsterungen oder Indoktrinationen das Individuum als Konsument oder Wähler folgen soll, sind 60 Jahre später nicht weniger geworden.

Erzählt wird die Verwandlung einer Reihe gewöhnlicher Kleinstadtcharaktere in Nashörner. Als Handlungsorte benennt der Autor ein Café, ein Büro oder ein Zimmer. Das Potsdamer Hans-Otto-Theater verlegt die Geschichte aber in eine großformatige, abstrakt gestufte, unregelmäßige Metallbaukasten-Landschaft. Die neun Schauspieler bewegen sich hüpfend von einem quadratischen Podest zum nächsten. Deren harten Ecken und Kanten bilden einen Gegenpol zu den ausgestellten Rundungen der Kostüme. Bühnen- und Kostümbildnerin Regina Lorenz-Schweer hat nämlich jeden der satten Wohlstandsbürger in ein schrilles Kugelkleid gesteckt, Farbigkeit und Stoff dabei sehr individuell gestaltet, wobei sich auch Partner-Looks ausmachen lassen.

Obwohl sich in den 100 Minuten zusehends alle, bis auf einen, in Nashörer verwandeln, bekommt der Zuschauer nicht einen Dickhäuter zu Gesicht. Das kann man bedauern, denn diese Metamorphose schreit nach archaischem Urtheater. Die Sphäre der Nashörner bleibt im nebligen Dunkel der offenen Unterbühne und wird nur akustisch durch Grunzen und Schnauben markiert, das sich manchmal zu einem mitreißenden Groove auswächst. Irgendwann nimmt der Zuschauer erfreut wahr, dass die animalisch gerappten Geräusche nicht nur vom Band kommen, sondern live von den Schauspielern auf der Hinterbühne produziert werden.

Die skurrilen Kugelkostüme inspirieren die Darsteller zum Glück den Realismus zu überwinden und Gestik wie Mimik skurril zu überzeichnen. „Die Nashörner“ gelten bekanntlich als Klassiker des Absurden Theaters. Regisseurin Esther Hattenbach will mehr als nur die These herausarbeiten, dass das Leben irreal und vergeblich ist. Sie setzt auch auf launigen Irrwitz, Spielfreude und Komik.

Was die ersten 30 Minuten noch aufgesetzt und angestrengt wirkt, was Elektropop-Einspielungen auch nicht kaschieren können, gelingt dem Ensemble immer besser. Stimmungsschwankungen werden genüsslich ausgereizt. Es gibt nichts, was es an diesem Abend nicht gibt. Die Wortwechsel klingen mal aufgeregt oder ruhig, warnend oder fragend, dann genießend oder erschrocken, wütend oder fröhlich. Wer den etwas versteckten Handlungsfaden verliert, kann den Text auch wie eine ausdrucksstarke Instrumentalmusik mit vielen Tempi- und Modulationswechseln genießen.

Figuren, die zum Nashorn mutieren, werden von einem starken Sog in die Bühnenversenkung gezogen. Obwohl es immer mehr werden, streitet der Wisser (gespielt von Jan Hallmann) diese Entwicklung als „Propaganda der etablierten Medien“ ab, bis er selbst verschwindet. Die Daseinsform als Nashorn wird in der Inszenierung weniger als Verlockung dargestellt, sondern vor allem drohendes Unheil. Dabei liefern einige Figuren gute Argumente, die eine Verwandlung zum Nashorn vorteilhaft erscheinen lassen. Hans (Jörg Dathe) etwa, der zu Beginn für die Werte der menschlichen Kultur schwärmt, beschwört kurz vor seiner Verwandlung die Kräfte der ungezähmten Natur und verspottet das Menschsein: „Unsere Moral ist widernatürlich!“ Daisy ( Franziska Melzer) bezeichnet die Nashörner als liebenswerte und gottähnliche Wesen: „Sieh doch nur, sie spielen, sie tanzen!“

Hauptfigur Behringer (macht seine Sache gut: Henning Strübbe) wird in der ersten Szene als unzuverlässiger Alkoholiker eingeführt, der aus gesellschaftlichen Rastern fällt. Ausgerechnet er will sich nicht damit abfinden, dass die Menschen zu Nashörnern mutieren und ist tief besorgt. Sein Arbeitskollege Stech rät ihm, die Gefahr nicht zu überschätzen. „Man muss die Dinge leicht nehmen. Mit mehr Abstand.“ Angesichts dieser „paar Fälle von Rhinozeritis“ können Menschen heute an die derzeit grassierende Corona-Seuche denken oder an um sich greifende Weltverschwörungsthesen, nicht zuletzt an Nationalismus oder gar Rassismus. Wie wichtig muss man all diese Zeiterscheinungen nehmen? Gibt es nicht auch „Krankheiten, die gesund sind“, fragt das Stück.

Das 60 Jahre alte Stück erzählt von der Selbstzerstörung einer Gesellschaft, die ihrer Kultur und Demokratie überdrüssig geworden ist. Ein einziger Mensch bleibt zurück und das starke und streitbare Schlussbild soll hier nicht verraten werden. Den Schlussapplaus bei der Premiere unterbrach Intendantin Bettina Jahnke. Zwei Tage nach dem Massaker in Hanau richtete sie aus Betroffenheit einige Sätze an das Publikum: „Es gibt zehn tote Deutsche“, sagte sie. Und sie verlas die zehn nicht urdeutschen Namen der Opfer. „Jede Gesellschaft kann kippen, Deutschland kann kippen, weil man wehrlos ist gegen zunehmende geistige Brandstiftung und die daraus resultierende Gewalt“, so Jahnke.

info Nächste Aufführungen: 27. Februar, 19.30 Uhr, 21. und 27. März, 19.30 Uhr, 19. April, 15 Uhr. Hans-Otto-Theater. Großes Haus, Potsdam. Karten unter 0331 9811-900 oder in der MAZ-Ticketeria 0331/2840284.

Lesen Sie auch:

Was die Schauspieler Franziska Melzer und Henning Strübbe über das Stück und die Inszenierung sagen

Von Karim Saab