Potsdam

Die Poesie der Pediküre wird weiter getragen. In der Reihe „ Potsdam liest ein Buch“ des Hans Otto Theaters liest das ehemalige HOT-Ensemble-Mitglied Eva Weißenborn ihre vier Lieblingsgeschichten aus „ Marzahn, mon amour. Geschichten einer Fußpflegerin“ von Katja Oskamp. Dafür bittet sie am Donnerstag zu 19 Uhr in das KiezCafé im Erlenhof 32 am Schlaatz. Der Eintritt ist frei.

Das Buch handelt von den Menschen, die Katja Oskamp täglich aufsuchen und die ihre ganz eigenen Geschichten mitbringen. Es gibt herzzerreißende Schicksale und urkomische Anekdoten: Katja Oskamp nimmt die Leser mit auf eine Reise nach Marzahn – wo sich ihrer Meinung nach „das Leben abspielt“. Mit Herrn Paulke, Frau Guse oder Herrn Pietzsch lernen die Leser ein Marzahn kennen, in dem das Leben pulsiert.

