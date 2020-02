Im Theaterstück „Maria” kämpft sich eine 18-jährige Schwangere durchs Leben. Nurkan Erpulat hat das Stück des britischen Autoren Simon Stephens am Berliner Gorki-Theater temporeich inszeniert. In der Hauptrolle spielt sich Vidina Popov als hyperaktive, daueroptimistische Plaudertasche in die Herzen der Zuschauer.