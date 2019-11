Wo fühlt sich Marie Spaemann zu Hause?Noch dem Hören weiß man mehr. Viel mehr – über die Orte im Jazz, Pop oder in der Klassik. Über wundervolle Schnittmengen der Genres. Über Grenzüberschreitungen. Über Gaps – den Mut zur Lücke. Denn die Cellistin forscht auf ihrem Instrument mal in diese, mal in jene Richtung. Macht es zum Klangkörper. Weiß um die perkussive rhythmische Qualität – Cello-Rap. Irgendwie. Und fügt noch ihre berückende Stimme, gern zum Chor vervielfältigt, hinzu. Ihre melancholische Deutung des „Love Songs“ von The Cure macht einfach nur glücklich. Was für ein Seele. Was für ein Debüt.

Marie Spaemann: Gap. Anthropoet/Believe Music.

Rot, Grün und Blau – mehr braucht es nicht, um die Welt nicht unbedingt in den schillerndsten, mindestens aber in mannigfaltigen Farben zu schildern. Drei Farben für ein sehr aufgeschlossenes Trio: Luise Volkmann, Athina Kontou und Max Santner. Saxofon, Bass und Schlagzeug. Deutschland, Griechenland, Österreich. Und doch nur Stationen. Im forschend ausgreifenden Jazz eine Trinität aus Mut, Entdeckerfreude und Erzählbegabung. Aufreibend.

Luise Volkmann:Autocrom RGB. Nwog/Edel.