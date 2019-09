Potsdam

Der Filmproduzent Tom Zickler ist nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Das teilte Studio Babelsberg mit. Zickler hatte gerade den halbautobiografischen Film „Traumfabrik“ in die Kinos gebracht, eine Herzensangelegenheit für den großen Geschichtenerzähler. Zickler, geboren 1964, war einer der erfolgreichsten Produzenten hierzulande. Er brachte gemeinsam mit Til Schweiger Zuschauerhits wie etwa „Knockin’on heavens door“ (1997), „Barfuss“ (2005), „ Keinohrhasen“ (2007), „Kokowääh“ (2011/2013) und „Honig im Kopf“ (2014) auf die große Leinwand.

Aufnahmeleiter bei der Defa

Der 1964 Geborene wollte eigentlich Kameramann werden, schaffte sogar die Aufnahmeprüfung an der damaligen Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg ( HFF). Doch beim Militärdienst kam heraus, dass er farbenblind war. Zum Film wollte Tom Zickler trotzdem. Er heuerte bei der Defa als Aufnahmeleiter an und lernte dort alle Gewerke kennen. An diversen Märchenfilmen hat er mitgearbeitet, Hunderte von Komparsen organisiert, alle Details kalkuliert. Nach zweieinhalb Jahren bei der Defa begann er ein Produktions-Studium an der HFF und startete anschließend durch.

Ossi-Odyssee „Friendship“ verfilmt

Als die Mauer fiel, unterbrach er das Studium und machte sich mit seinem besten Freund auf nach Amerika. Das Geld reichte erst mal nur bis New York und mit den Englischkenntnissen haperte es auch – trotzdem erreichten die beiden nach vielen irrwitzigen Erlebnissen irgendwann San Francisco. 2009 wurde die Ossi-Odyssee mit Matthias Schweighöfer und Friedrich Mücke verfilmt, unter dem Titel „Friendship“ produzierte Zickler seine eigene Geschichte.

Als er 2017 an den Ort zurückkehrte, an dem er einst alles über das Filmemachen lernte und mit der Studio Babelsberg AG die Produktionsfirma Traumfabrik gründete, hatte er mit den traditionsreichen Studios viel vor. Viele heimische Filmschaffende wollte er auf das Gelände locken, kreative Talente sollten sich dort bald tummeln und Projekte entwickeln. Es habe ihn traurig gemacht, auf der Internetseite von Studio Babelsberg nur Namen von Amerikanern zu lesen, sagte er im MAZ-Gespräch.

Der frühe Tod dieses Geschichtenerzählers, der das Kino so liebte, hinterlässt eine große Lücke in der Branche. „Wir sind fassungslos, bestürzt und tief traurig. Die deutsche Filmlandschaft verliert einen der größten Filmproduzenten und leidenschaftlichsten Geschichtenerzähler, der wie kein anderer wusste, wie man Zuschauer begeistert. Kino war sein Leben. Viel zu früh müssen wir Abschied nehmen von einem wunderbaren Menschen und langjährigen guten Freund,“ so Studio Babelsberg Vorstand Christoph Fisser.

Von Claudia Palma