Das Fontane-Jahr neigt sich dem Ende zu. In vielen Inszenierungen und Ausstellungen wurde zum 200. Geburtstag Leben und Werk des bedeutenden Schriftstellers und Wanderers umkreist.

Zum großen Finale hat das Staatstheater Cottbus den Komponisten Siegfried Matthus beauftragt, für „ Effi Briest“, den berühmten Ehebruch-Roman über eine liebenswerte und leichtsinnige junge Frau, die an den rigorosen patriarchalischen Normen der wilhelminischen Gesellschaft zugrunde geht, eine musikalische Form zu finden. Das Libretto schrieb Frank Matthus, der Sohn des Komponisten.

Unendlicher Szene-Reigen

Er erzählt den Stoff als einen unendlichen Szenen-Reigen. Wir sind in der Mark und in Pommern, Venedig und Berlin. Wir erleben, wie die 17-jährige Effi mit dem doppelt so alten Innstetten verheiratet wird und auf Hochzeitsreise geht; wie sie auf dem Landgut in Pommern verkümmert und den erotischen Avancen von Crampas nicht widerstehen kann; wie ihr staubtrockner Gatte Karriere macht und - um seinen Ruf zu wahren und den Konventionen zu entsprechen - den Nebenbuhler im Duell erschießt; wie Ehebrecherin Effi verstoßen wird, in Einsamkeit dahinsiecht und den Tod wie eine Erlösung erwartet; und natürlich hören wir auch den alten Briest, der auf die Frage seiner Gattin, ob man Effi nicht besser hätte beschützen müssen, den berühmtem Satz sagt: „Das ist ein zu weites Feld“.

Matthus benutzt den Roman nicht als Steinbruch für eine eigene Fassung, arbeitet keinen politischen oder psychologischen Aspekt heraus, klopft die menschenfeindlichen Abgründe des wilhelminische Gesellschaft und die Konsequenzen einer biedermeierlichen Prüderie nicht auf aktuelle Bezüge oder zeitlose Gegenwärtigkeit ab: Er verweigert jede eigene Interpretation des Stoffes und wirft sich vor Fontane in den Staub Brandenburgs.

Der ignorante Patriarch: Andreas Jäpel als Innstetten mit seiner jungen Frau Effi (Liudmila Lokaichuk). Im im Hintergrund: Carola Fischer (Roswitha) und Martin Shalita als Liebhaber Crampas. Quelle: Marlies Kross/Theaterfotografin

Viele Szenen fließen nahtlos ineinander über, oft reicht es, wenn sich das halbrunde Wand-Fragment, das die Bühne beherrscht, ein wenig dreht und einen neuen Raum und eine andere Stimmung eröffnet. Eine Seite der Wand ist weiß, dann ist die Stimmung heiter, schaukelt Effi ausgelassen, treibt mit ihren Freundinnen anzügliche Wortspiele, flirtet mit Liebhaber Crampas, möchte am liebsten die Welt umarmen.

Der Roman in Schwarz-weiß

Die andere Wand-Seite ist schwarz, dann geht es deprimierend zu, wird Effi von ihm Gatten bevormundet und gedemütigt, wird Luftikus Crampas im Duell erschossen, haucht Effi ihr trauriges Leben aus. Die Schwarz-Weiß-Symbolik, das Spiel mit grellem Licht und harten Schatten, beherrscht Bühne, Kostüme, Spielweise, erinnert an expressionistische Stummfilme, Inszenierungen von Bob Wilson, Scherenschnitte, eingefrorene Standbein-Spielbein-Posen, übertriebene Gesten, hysterische Grimassen.

Staatstheater Cottbus: „ Effi Briest" (Uraufführung), Oper von Siegfried Matthus, Libretto von Frank Matthus, nach dem gleichnamigen Roman von Theodor Fontane, Regie: Jakob Peters-Messer, musikalische Leitung: Alexander Merzyn. Der Roman „ Effi Briest" erschien 1896 in Berlin und gilt mit Flauberts „ Madame Bovary" und Tolstois „Anna Karenina" als europäisches Trio realistisch-naturalistischer Ehebruch-Romane, in denen das selbstbestimmte Leben und emanzipierte Aufbegehren von jungen Frauen im Räderwerk einer konservativ-patriarchalischen Gesellschaft mit Zerstörung und Tod endet. Siegfried Matthus, 1934 geboren im damals Ostpreußischen Mallenuppen, hat über 600 Musikwerke komponiert und fühlt sich der historischen Musiktradition von Bach bis Strauss genauso verpflichtet wie der seriellen und atonalen Musik der Moderne. 1990 gründete er die Kammeroper Schloss Rheinsberg, die inzwischen sein Sohn Frank Matthus leitet. Vor „ Effi Briest" hat Siegfried Matthus bereits Fontanes Roman über „ Grete Minde" musikalisch bearbeitet und in Neuruppin zur Uraufführung gebracht.

Siegfried Matthus’ Tonsetzung ist abgeklärt, manchmal ohrenbetörend schön, dann wieder gänzlich harmlos und beliebig, kitschig und pathetisch. Das von ihm favorisierte Serielle und Atonale klingt gezügelt und verdaulich und dient dazu, die Atmosphäre und Stimmung zu verdichten und zu bebildern: Wenn Effi ausgelassen schaukelt, flirren die Flöten, wenn Innstetten besserwisserisch bramarbasiert, brummelt das Bass, wenn Crampas leidenschaftliche Blicke wirft, schunkeln die Geigen, wenn sich Innstetten und Crampas zum Duell gegenübertreten, schweigen die Töne, herrscht bis zum finalen Todesschuss vollkommene Stille: Denn Matthus beherrscht Pathos und Kitsch genauso wie die Kraft des Schweigens und die Kunst der Tradition: Wenn die frisch vermählte Effi aufgeregt durch Venedig flattert, erklingt im Hintergrund ein altes italienisches Volkslied, und wenns ans Sterben, hören wir Orgelklänge, die an Bach erinnern.

Liudmila Lokaichuk – betörend und tot-traurig

Sänger und Darsteller dürfen nur an kleinen Text- und Musik-Häppchen knabbern. Alles wird nur kurz angedeutet, kaum eine Figur wirklich ausgedeutet. Es gibt keine Melodie, auf der man singend und spielend dahin segeln könnte, sondern nur kurze musikalische Verdichtungen, die man ein paar Sekunden lang stimmlich und darstellerisch zum Klingen bringen muss.

Am besten gelingt das Liudmila Lokaichuk: sie ist eine betörend liebende und tot-traurig leidende Effi, der wir jedes Wort und jeden Ton abnehmen, die wir so gern vor den mitleidlosen Männern beschützen. Aber das geht nicht: Denn Andreas Jäpel als Innstetten ist und bleibt ein gnadenlos ignoranter Chauvinist mit einem distanziert-kaltherzigen Bariton. Und Tenor Martin Shalita als Crampas kann einem leid tun: Bei der Premiere war er indisponiert und durfte seine Effi nur wortlos anschmachten.

Am Rand hatte Jens Klaus Wilde sich mit einem Notenständer aufgebaut und sang, übertrieben laut und leicht verknödelt, was der verstummte Crampas nur slapstickartig andeuten konnte. Das war beim großem Liebesduett mit Effi, bei dem sich beide erotisch animiert auf dem Boden wälzen, unfreiwillig komisch. Sei’s drum, das Publikum applaudierte höflich. Für den Komponisten gab es stehende Ovationen: die dürften aber eher seinem großen Lebenswerk als dieser altersmilden Tondichtung gegolten haben. Beim Hinausgehen hatte man die Musik jedenfalls schon wieder vergessen.

Von Frank Dietschreit