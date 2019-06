Genshagen

Der Franz-Hessel-Preis geht in diesem Jahr an Susanne Röckel und Anne-Marie Garat. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und ihr französischer Amtskollege Franck Riester übergaben am Freitag den deutsch-französische Literaturpreis im Schloss Genshagen (Teltow-Fläming) an die beiden Autorinnen.

Röckel erhielt die Auszeichnung für ihren Roman „Der Vogelgott“, mit dem sie 2018 für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Ihre französische Kollegin Anne-Marie Garat wurde für ihren Roman „Le Grand Nord-Quest“ geehrt.

Namensgeber ist der Schriftsteller und Übersetzer Franz Hessel (1880 -1941), der mit seinem Leben und Werk ein Mittler zwischen beiden Ländern und Kulturen war. Der Preis ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Die Preisträger erhalten zudem die Möglichkeit zu einer Schriftstellerresidenz im Schloss Genshagen.

Der Preis wird jährlich von der Stiftung Genshagen gemeinsam mit der Villa Gillet in Lyon verliehen. Die Stiftung Genshagen, die sich für den kulturellen Austausch zwischen Deutschland, Frankreich und Polen engagiert, feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.

Von Mathias Richter