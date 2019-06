Potsdam

Am 8. Juni werden die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci eröffnet. Viele der Veranstaltungen sind schon ausverkauft. Ein Höhepunkt des Veranstaltungsreigen bis zum 23. Juni verspricht der Flötentag am Pfingstmontag zu werden. Für folgende Veranstaltungen gibt es noch Karten.

* 8. Juni, 19.30 Uhr. Eröffnungskonzert mit Kompositionen von Henry Purcell und Luciano Berio in der Nikolaikirche. Es musizieren der Choir of the Age of Enlightenment & Solisten in der Nikolaikirche. Die Eröffnungsrede hält Jens Bisky.

* 8. Juni, ab 21.30 Uhr. Eröffnungsfest am Alten Markt. Mit DJ Jueri Gagarino & Ensemble. Eintritt frei!

* 9. Juni, 11 Uhr. Händels Terpsichore im Orangerieschloss Sanssouci (Terpsichore heißt „die Tanzfreudige“ und ist eine altgriechische Muse). Es wirken mit: das Barockorchester der Universität Mozarteum Salzburg und die Tanzkompanie Chorea Basileae.

* 9. Juni, 19 Uhr. Die neunte Muse am Musenrondell Park Sanssouci. Auf der malerischen Wegkreuzung im Park Sanssouci stehen nur acht von neun Musen. Die Tanzkompanie Chorea Basileae und das Ensemble ad Fointes widmen sich der fehlenden neunten und führen eine Ballettpantomime mit Barockmusik auf.

* 9. Juni, 21 Uhr. Offenbachiade mit der Mezzosopraranistin Vesselina Kasarova und dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt/Oder. Openair auf den Communs, Neues Palais, anschließend Feuerwerk.

* 10. Juni, 9 Uhr. Indische Flöte & Yoga. Foyer Nikolaisaal.

* 10. Juni, 14 Uhr. Audienz beim Flötenkönig. Wandelkonzert im Neuen Palais in der Marmorgalerie und in drei weiteren Schlossräumen. (Die Marmorgalerie ist sonst nur selten zugänglich.)

* 10. Juni, 15 Uhr. The Fluteman Show. Musikalische Comedy für die ganzer Familie mit dem Flötenartisten Gabor Vosteen. Theatersaal Treffpunkt Freizeit.

* 10. Juni, 18 Uhr. Euterpe’s Flute Delights in der Friedenskriche. Das Hauptkonzert zum Flötentag. Das Repertoire reicht von Claudio Monteverdie bis hin zu einer Uraufführung. Es musizieren The Royal Wind Music unter Leitung von Petri Arvo. Friedenskriche Sanssouci.

* 10. Juni, 21.30 Uhr. Nachtrecital mit Robert Dick. Der berühmte Bassflötist aus New York („der Jimi Hendrix der Flöte“) stellt Eigenkompositionen vor. Friedenskirche Sanssouci.

Vorschau: Am 15. Juni, ab 19.30 Uhr, findet im und um das Neue Palais die Commedia Nacht statt. Komödianten, Musiker, Akrobaten und Gaukler geben sich ein Stelldichein. Wer ein Ticket für eine der Aufführung in der Marmorgalerie des Neuen Palais oder im Treppenhaus in den Coimmuns erwirbt, kommt kostenlos in den Genuss des bunten Treibens.

Von Karim Saab