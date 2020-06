Potsdam

Sie bildeten das Zentrum westdeutscher Innenstädte der Nachkriegszeit. Dort wo bis 1945 die Bomben gefallen waren und danach nur noch Ruinen standen, war Platz für die Warentempel des sogenannten Wirtschaftswunders. Die Kachelfassaden von Horten, die weißen Metallplatten von Hertie, die Rauten von Kaufhof dominierten seit den 60er-Jahren fast jede mittelgroße Stadt. Erst hatten sie als Bedrohung des lokalen Einzelhandels gegolten, später wurden sie von Ökonomen als Besuchermagnet bejubelt, von dem auch der noch übrig gebliebene Fachhandel in den tristen Fußgängerzonen profitieren konnte.

Nun schlägt dem Kaufhaus selbst die Stunde. Längst haben sich die einstigen Konkurrenten zusammen getan und heißen „Galeria Karstadt Kaufhof“. Aber es hilft nichts. Rund ein Drittel aller Filialen des Konzerns sollen geschlossen werden – darunter Karstadt in Potsdam und sechs von elf Filialen in Berlin.

Anzeige

Kathedralen der Warenwelt

Damit neigt sich eine Epoche dem Ende. Entstanden waren die Warenhäuser im späten 19. Jahrhundert. Der Philosoph Walter Benjamin hat sie in seinem sagenumwobenen Passagen-Werk als Kathedralen der industriellen Massenproduktion charakterisiert. Interessiert und zugleich wehmütig sprach er davon, dass die vielen kleinen Händler in den Markthallen und überdachten Passagen von Paris an den Rand gedrängt wurden, als in der französischen Hauptstadt die ersten Warenhäuser entstanden. Das Kaufhaus, eine ungeheure Ansammlung von Waren, mit der der Kapitalismus dem aufstrebenden Bürgertum zeigte, was er zu bieten hat.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Kaufhaus faszinierte nicht nur durch seine schiere Größe. Es war auch die neue Präsentation der Güter. Hier gab es einfach alles unter einem Dach. Zunächst vor allem, was das gehobene Bürgertum so haben wollte, doch mit der Ausweitung der industriellen Massenproduktion irgendwann auch alles für ein breites Publikum. Neben Nobelhäusern wie Lafayette oder Harrods entstanden Läden wie Tati oder Woolworth – die Wühltische für das Proletariat.

Das Kaufhaus war ein Symbol des gesellschaftlichen Fortschritts. Es ist kein Zufall, dass die Fassadenpfeiler an Alfred Messels Wertheim am Leipziger Platz in Berlin an gotische Architektur erinnerte und damit die kirchliche Formsprache der feudalen Gesellschaft an einem Konsumtempel anbrachte. Und es ist nicht verwunderlich, dass trotz des Versuches der Sowjetunion, sich jenseits des Kapitalismus zu stellen, in Moskau das sagenumwobene Kaufhaus Gum überlebte.

Irgendwann gab es nicht mehr Hosen und Hemden, sondern Marken

Spätestens in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann das Sterben der großen Kaufhäuser. Ein Ort, an dem man traditionell vom Schnürsenkel bis zum Transistor-Radio, von der Badehose bis zum Smoking alles schnell in einen Rutsch einkaufen konnte und wo es im Sommer- und Winterschlussverkauf regelmäßig die heißesten Schnäppchen zu ergattern gab. Dieser Ort kam aus der Mode.

Oder anders gesagt: Der Kapitalismus hatte sich so sehr verändert, dass das Kaufhaus nicht mehr zu ihm passte. Schnäppchen wollte der Kunde freilich noch immer machen, aber der reine Gebrauchswert der Ware war längst durch ein breites Angebot unterschiedlicher Stile und Marken überlagert worden.

Kurze Geschichte von Karstadt und Kaufhof Rudolf Karstadt gründete 1881 sein erstes Geschäft in Wismar. Die Kaufhauskette expandierte und wurde 1920 eine Aktiengesellschaft. 1994 übernahm Karstadt die Filialen von Hertie. 1999 fusionierte Karstadt mit Quelle. Leonhard Tietz gründete 1879 ein Geschäft in Stralsund, aus dem 1929 die Westdeutsche Kaufhof AG wurde. Neben zahlreichen anderen Marken gehörte ab 1994 Horten zu Kaufhof. Galeria Karstadt Kaufhof entstand am 1. Januar 2020 durch den Zusammenschluss beider Kaufhausgiganten.

Als die Mauer fiel und auch die Ostdeutschen endlich in den lange ersehnten Genuss dieser glitzernden Warenwelt kamen, gab es in vielen Kaufhäusern bereits nicht mehr die Hosen- und die Hemdenabteilung, in der der Kunde sich etwas Passendes aussuchte, sondern die Ecke von Esprit, die von Diesel oder die von Tom Tailor. Das schnelle Einkaufen im Warenhaus war dem langwierigen Suchen und Vergleichen der Angebote unterschiedlicher Marken gewichen. Einkaufen hieß inzwischen auch shoppen. Aus dem Besorgen von Gebrauchsgütern war eine vergnügliche Freizeitbeschäftigung geworden und Schnäppchen gab es schon bald das ganze Jahr über.

Das Warenhaus ist längst von den Shopping-Malls abgelöst worden. Betonburgen, in denen sich kleine Franchise-Händler mit ihren mehr oder weniger exklusiven Markenartikeln Konkurrenz machen und die überall auf der Welt gleich aussehen. Sie sind die Kathedralen des heutigen Kapitalismus. Schnürsenkel oder Schraubenzieher gibt es dort allerdings nicht. Die kauft man am besten Online. Das Internet beherbergt das Kaufhaus von heute, mit Portalen wie Amazon, wo es früher nur Bücher gab. Heute findet sich dort fast alles.

Von Mathias Richter