Mehrfach hat John Allen alles über den Haufen geworfen, hat Allen an seinen neuen Stücken gefeilt bis sie endlich – in seinen Ohren - Bestand hatten. Ehemals Lehrer, konzentriert sich Allen ausschließlich auf die Musik. Mit Kraft in der Stimme stimmt der von Hamburg operierende Sänger und Gitarrist den herzhaft krachenden Rocker genauso an wie das zurückhaltend gepickte grüblerische Folk-Lied, ausgestattet mit Geige, Streicher und bluesigem Solo oder das schlicht verhaltene am Piano. „Raise Your Voice“ ist aber mal eine ganz direkte Ansage: Die Klappe aufzumachen, wo immer unrechte Dinge geschehen.

John Allen: Friends And Other Strangers. Gunner Records/Broken Silence.

Die Sonne schien für Fabrizio Cammarata noch ein paar Strahlen mehr bereitzuhalten. Doch es kam anders. Der Sänger aus Palermo kämpfte nicht nur gegen eine Schreibblockade an. Doch die Lieder, zunächst nur Fragmente, wuchsen gerade mit seinen Begleitern an Drums, Tasten und Bass zu vornehmlich akustisch geprägten, doch prächtigen, wohl gerundeten Stücken einer Band. Wunderbar, verletzlich und schlüssig. Und bisweilen kehrt die Sonne in ihnen zurück.

Fabrizio Cammarata: Lights: Haldern Pop/Rough Trade.