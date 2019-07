Potsdam

Feine Sahne Fischfilet verschieben ihren Berlin-Auftritt in der Zitadelle Spandau auf Freitag, 23. August. Die ausverkaufte Show sollte eigentlich am übernächsten Samstag, 20. Juli stattfinden. Das sei aber nicht möglich, weil „ Christophs Arm immer noch eingegipst und die Verletzung nicht in den nächsten 14 Tagen ausgeheilt ist“. Das erklärte die Punkband auf ihrer Facebook-Seite. Die Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Gitarrist Christoph Sell war vor einer Woche mit dem Fahrrad schwer gestürzt. Komplett absagen musste die Band ihre Auftritte beim Happiness- und beim Deichbrand-Festival in Straubenhardt und Cuxhaven. Auch in Dresden konnte die Band am vorigen Samstag nicht auftreten.

Auf die Show am Elbufer hatte sich die Band aus politischen Gründen besonders gefreut, wie Sell in einem MAZ-Interview Ende Juni erklärt hatte. Auch hier steht inzwischen ein Ersatztermin fest: Mittwoch, 21. August. Sie wolle „wenige Tage vor den Landtagswahlen nochmal richtig Alarm machen“, kündigte die Band an.

Von MAZonline/tk