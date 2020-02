Mit einer enormen Spanne und großartiger Qualität zeigt das Museum Barberini eine Reise entlang der Orte, an denen der Impressionist Claude Monet gemalt hat. Museums-Stifter Hasso Plattner überrascht derweil mit einer großzügigen Geste.

Größte deutsche Monet-Ausstellung in Potsdam

