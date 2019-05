Bernau

In der Bundesschule Bernau (Barnim) ist am Donnerstag der Startschuss für die „Grand Tour der Moderne“ zum diesjährigen Bauhaus-Jubiläum gegeben worden. Die Tour lädt zu einer bundesweiten Entdeckungsreise zu 100 prominenten Bauhausstätten, aber auch zu weniger bekannten Orten und Bauwerken der Moderne in ganz Deutschland ein. Dazu gehören etwa das Haus am Horn in Weimar, Siedlungen wie Berlin-Siemensstadt, die Fagus-Werke in Alfeld (Niedersachsen), Welterbestätten wie die Bundesschule Bernau und das Bauhaus Dessau, aber auch die Bauhaus-Siedlung im hessischen Loheland und die Altstädter Volksschule im niedersächsischen Celle.

Kulturstaatssekretärin Monika Grütters (CDU) bei ihrem Rundgang mit Friedemann Seeger, Vorsitzender Verein Bauhaus-Denkmal Bernau. Quelle: Patrick Pleul/DPA.

Die Klassiker und Kleinode zeigten, wie das Bauhaus auch abseits der großen Metropolen die architektonische Vielfalt in Vororten und auf dem Land bereicherte, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) bei der Auftaktveranstaltung in Bernau. Für ihre Sichtbarkeit und ihren Erhalt zu sorgen, sei gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Das Projekt wurde mit rund einer Million Euro gefördert.

Monika Grütters in einem Oldtimer vom Typ Mercedes 170 SV aus dem Baujahr 1953. Am Donnerstag wurde auch die Internetseite zur Grand Tour der Moderne freigeschaltet. Quelle: Patrick Pleul/DPA

Die „Grand Tour der Moderne“ und das 100-Jährige Bauhaus-Jubiläum seien wunderbare Beispiel dafür, wie dies im Verbund gelingen könne. Die von den Bauhaus-Architekten Hannes Meyer (1889–1954) und Hans Wittwer (1894–1952) konzipierte und im Mai 1930 fertig gestellte Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) in Bernau wurde 2017 von der Unesco in das Weltkulturerbe aufgenommen.

Anregungen im Internet unter www.grandtourdermoderne.de

