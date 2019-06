Zuhause in vielen Stilen: Der „Singer-Songwriter-Folk-Electro“-Musiker Frans Zimmer alias Alle Farben reist für gutes Songwriting auch mal in die Countryhochburg Nashville. Die Ergebnisse sind verblüffend. Ein Gespräch mit dem DJ, dessen drittes Album „Sticker on My Suitcase“ heute (14.Juni) erschienen ist.