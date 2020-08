Potsdam

Am 11. September startet das Hans-Otto-Theater mit der Premiere des Stückes „Vögel“ von Wajdi Mouawad im Großen Haus in die neue Spielzeit. Intendantin Bettina Jahnke führt in dem Stück Regie. Wieso sie nicht mehr so glücklich über ein „ausverkauftes“ Haus ist und wie treu ihr Publikum ist, hat sie der MAZ verraten.

Frau Jahnke, Sie stehen kurz vor dem Start in die neue Spielzeit nach fast sechs Monaten Pause. Wie ist Ihnen zumute?

Bettina Jahnke: Da geht es mir wie allen anderen auch. Die Vorfreude ist groß. Wir sind glücklich, wieder zu spielen, Publikum zu sehen. Es ist wie ein großes Geschenk und wir sind hoch motiviert.

Die beiden Premieren sind ausverkauft. Tut das gut?

Ja und nein. Denn „ausverkauft“ bedeutet wegen der Coronaregeln nicht 450 Plätze sondern nur 98. Das ist überschaubar. Das macht mich ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite sind wir dankbar, dass wir wenigstens diese 98 Plätze haben.

Und es zeigt, die Leute kommen wieder, trotz Corona und der damit im Zusammenhang stehenden Regeln.

Ganz tief in meinem Herzen habe ich damit gerechnet, dass das so sein wird. Unsere Besucher sind treu. Die lassen uns nicht im Stich. Wir haben in der langen Pause so viel Zuspruch bekommen, so viele Anrufe und Post von Abonnenten und uns unbekannten Menschen, die gesagt und geschrieben haben: „Wir vermissen Euch. Wann spielt ihr wieder?“ Die Menschen haben Hunger nach Theater.

Der aktuelle Online-Spielplan endet im November. Im Spielzeitheft stehen keine Termine. Warum?

Online stehen die Vorstellungen immer nur zwei Monate vorher drin, weil wir erst dann die Vorstellungen wirklich freigeben können. Das ist bei Theatern normal. Aber tatsächlich macht uns Corona die Planung schwer. Wir haben im Spielzeitheft auf die Premierentermine verzichtet, da wir uns zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht festlegen konnten. Für die Zukunft sieht das leider ähnlich aus. Unser Ziel ist es jedoch, alles so zu halten, wie es im Spielplanheft steht.

Die Coronaregeln verlangen Distanz. Wie kann man überzeugend spielen ohne Nähe?

Das geht und es geht sogar besser als wir dachten. Wir haben ästhetische Lösungen dafür gefunden, wie man Nähe, Berührung, Körperlichkeit anders erzählt. Bühnenbild und Musik kann man nutzen. Allerdings braucht man mehr Zeit, um zum Beispiel etwas zu entwickeln, dass einem Kuss adäquat ist, so dass der Zuschauer weiß, an dieser Stelle kommt es zu einer großen Nähe. Das ist nicht einfach aber es ist machbar. Das Verrückte ist: Man kommt teilweise zu sehr interessanten, artifiziellen Lösungen. Und nachdem wir für uns akzeptiert haben, dass es so ist, wie es ist, macht es auch Spaß. Es ist eine Herausforderung, einmal seine eigene Theatersprache zu hinterfragen und zu sehen: Gut, wenn es das nicht ist, vielleicht finden wir etwas anderes. Man macht sich auf eine gemeinsame Reise und das schweißt auf eine gewisse Weise auch zusammen.

Auch für die Besucher ändert sich einiges. Sie müssen ihre Karten vorbestellen, Adressen hinterlegen, auf dem Weg zum Platz eine Maske tragen.

Sicher. Aber ich empfehle, das positiv zu sehen und sage den Besuchern: Sie können wieder ins Theater, können die Beine ausstrecken, haben viel Platz. Es ist wie zu Hause im Fernsehsessel und hat etwas von einer Lounge-Atmosphäre. Genießen Sie das einfach. Wir werden jedenfalls alles tun, damit der Theaterbesuch sowohl ästhetisch als auch vom sozialen Miteinander her, ein schöner Besuch ist. Unser Publikum soll sich wohlfühlen, soll das Gefühl genießen, mit dem Theater ein Stück Normalität zurückzubekommen.

