Potsdam

Gerhart Hauptmann gelang mit seinem Drama „Vor Sonnenaufgang“ 1889 eine scharfe Gesellschaftsanalyse, verbunden mit einem Familiendrama. Alkoholsucht, sexuelle Gewalt, Inzest, Bereicherung durch die Ausbeutung der Bergarbeiter – das Theaterstück war sozialer Sprengstoff und löste einen Skandal aus.

Drama-Neuauflage in die Stadt verlegt

Der preisgekrönte österreichische Autor Ewald Palmetshofer holt mit der Neubearbeitung des Stoffes von 2017 das Drama in die Gegenwart. Seine Familie Krause ist auch zu Wohlstand gekommen, aber nicht auf dem Rücken der Kohlekumpel wie bei Hauptmann, sondern mit dem Bau von Karosserien. Vater Krause, seine zweite Frau Annemarie, die ältere Tochter Martha aus erster Ehe und deren Mann Thomas Hoffmann leben gemeinsam unter einem Dach. Während Hauptmanns Drama in einem schlesischen Dorf spielt, lässt Palmetshofer den Ort bewusst offen: irgendwo in einem städtischen Ballungsraum.

Die Eheleute erwarten ein Kind, Hoffmann hat die Firma der Schwiegereltern übernommen und strebt nun eine politische Karriere an – eigentlich könnte es nicht besser laufen. Da trifft unerwartet Hoffmanns Jugendfreund Alfred Loth in die vermeintliche Idylle. „Es gibt zwei Ebenen, die sich aufeinander beziehen. Oben im Wohnzimmer ist meine Figur Martha, die ihr Kind erwartet und unten im Wohnzimmer streiten sie sich über Politik und entspinnt sich eine zarte Liebesgeschichte“, sagt Ulrike Beerbaum (36), Schauspielerin am Hans-Otto-Theater, wo das Stück am Freitagabend Premiere feiert.

Zu eng mit der Familie verbunden

Denn noch jemand ist zu Gast: Marthas jüngere Schwester Helene, eine Grafik-Designerin. Sie ist extra angereist, um die Schwester bei der Geburt zu unterstützen – und weil sie Geldsorgen hat, es läuft schlecht mit den Aufträgen, sie musste ihre Wohnung untervermieten. Wie bei Hauptmann ist sie eine positive Figur, aber „brüchig“, beschreibt Alina Wolff (35) ihre Rolle: „Helene hat eine wahnsinnige Sehnsucht, sich von der Familie zu lösen, und sie merkt, dass sie noch fest mit dem Elternhaus verbandelt ist, inklusive ihrem Schwager.“

Spiegelbild der gesellschaftlichen Kluft

Die kurze Distanz zum anderen auf der kleinen Drehbühne aus Steinplatten und Wasser – sie bleibt unüberwindbar an diesem Abend. „Die Figuren schlittern aneinander vorbei, sie verfehlen sich immer ein bisschen“, sagt Beerbaum. Zerplatzte Hoffnungen und tief sitzende Ängste, Depression und Flucht in den Alkohol und über allem schwebt die Frage, was ist vererbt und was geprägt durch das Umfeld? Die Themen seien zeitlos, sagt Alina Wolff: „Ich beziehe es oft auf die Kluft, die durch unsere Gesellschaft geht, wo durch die Corona-Krise plötzlich Welten aufeinanderstoßen und Freundschaften und Familien zerbrechen. Das steckt auch in diesem Stück.“

Interaktion zwischen Schauspielerinnen und Regisseur

Wolff lobt die Regieanweisungen von Palmetshofer, die Gedankenstriche im Text stehen für die Pausen, die Stille. „Das lässt viel Spielraum zum Weiterdenken, da kann ich als Schauspielerin gucken, wie benutze ich das?“ Typisch für den Dramatiker Palmetshofer ist, dass seine Figuren schneller denken, als sie sprechen können. Oft enden die Sätze so abrupt, dass das Publikum sie im Stillen vollendet.

In einer Szene wird Helene vom Vater angefasst. „Sie steht da mit Einkaufstüten und kann nichts tun“, so lautet der Text von Palmetshofer. „Das kann ich anfüttern“, sagt Wolf, „erstarrt sie einfach nur, ist es eine Vergewaltigung wie in der Fassung bei Hauptmann oder ist es eine starke Abhängigkeit in der Vater-Tochter-Beziehung?“

Premiere ist ausverkauft – weitere Termine

Alina Wolff und Ulrike Beerbaum gehören seit drei Jahren zum festen Ensemble des Hans-Otto-Theaters. Im Sommertheater konnten sie nach dem Lockdown wieder vor Publikum spielen. „Aber neu ist, dass wir uns wieder berühren dürfen“, lacht Beerbaum. Und Wolff ist froh, „mich nach vielen Komödien endlich mit einem heftigen Thema zu beschäftigen.“

Termine: „Vor Sonnenaufgang“ in der HOT-Reithalle: Die Premiere am 29. Oktober ist ausverkauft. Weitere Vorstellungen jeweils um 19.30 Uhr am 5.11., 18.11., 19.11., 20.11., 3.12., 4.12. und 28.12.; es gilt die 3G-Regel. Auf dem Gelände der Schiffbauergasse wird nicht mehr getestet. Zur Vorstellung ist der Nachweis über Impfung, Test oder Genesung mitbringen sowie der Personalausweis.

Von Annette Weiß