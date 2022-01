Potsdam

„Good.Better.Greta. Oder wer, wenn nicht wir?“ heißt es am Samstagabend um 19.30 Uhr zur (ausverkauften) Premiere im Reitstall des Hans-Otto-Theaters (HOT). Wie der Hinweis auf die Aktivistin Greta Thunberg vermuten lässt, geht es um das große Thema Klimawandel.

Bühnenbildnerin mit 30 Jahren Erfahrung für Potsdam

Für Bühnenbild und Kostüme ist Susanne Schuboth verantwortlich. Ihre berufliche Tätigkeit begann sie Ende der 1980er Jahre an der Berliner Volksbühne. Sie ist seit 30 Jahren freiberuflich unterwegs und bezeichnet sich selbst als treu, was die Zusammenarbeit mit Regisseuren betrifft. Diese Treue hat sie nun nach Potsdam geführt, wo einer dieser Wegbegleiter – Frank Abt – Regie geführt.

Gefragt, welche der wichtigen Voraussetzungen für den Beruf eines Bühnenbildners bei dieser aktuellen Arbeit besonders gefragt war, nennt sie den Pragmatismus. Der Grund dafür liegt auf der Hand: „Ich musste in Vorlage gehen, denn wir hatten zu Beginn zwar das große unerschöpfliche Thema aber kein Stück“, erzählt Schuboth. Wenn ein Projekt sozusagen in fliegender Fahrt entstünde, müsse man flexibel sein, bevor man sich festlegt. Schuboth war von Anfang an mittendrin, beteiligte sich zum Beispiel bereits im Herbst am Casting für die Laiendarsteller.

Klimawandel, Umweltschutz und Briefe an Kinder

Das, was der Zuschauer nun auf der Bühne sehen wird, haben die Macher einen theatralen Dialog getauft. Die Akteure tragen ausgewählte Texte verschiedener Quellen mit unterschiedlichen Perspektiven auf das Klima, den Klimawandel, die Umwelt vor. Das größte Geschenk nennt Schuboth den Text des Theaterautor Akim E. Sepal, der speziell für diese Aufführung einen Brief an seine beiden kleinen Kinder geschrieben hat. Während alle anderen Texte eher theoretisch oder eben Streittexte seien, käme man mit Sepal wieder dort an, wo Theater eigentlich zu Hause sei – in Poesie und Sprache.

„Greta“ ist in der Reithalle in der Schiffbauergasse zu sehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gleichberechtigt mit den Schauspielern stehen Potsdamer Schüler im Alter zwischen 13 und 18 Jahren auf der Bühne. Zu ihnen gehören Noemi Bremer, Helene Peters und Juri Starke. Alle drei interessieren sich fürs Schauspiel und haben sich bei der Entscheidung für das Casting vom Thema leiten lassen. „Der Klimawandel betrifft jeden von uns“, formuliert das die 14-Jährige Noemi. Von der Theaterarbeit ist sie begeistert. „Die Aufführung ist größer und umfassender, als ich vorher dachte. Es ist ein gutes Stück.“ Die drei Gymnasiasten loben zudem die angenehme Arbeitsatmosphäre. „Die Profis haben uns sehr gut aufgenommen“, bringt es die 18-Jährige Helene auf den Punkt.

Bühnenbild in Potsdam soll selbst Ressourcen schonen

Die Komplimente kann Schuboth zurückgeben: „Ich spüre bei den jungen Leuten, die Spielfreude und Lust am Theater. Ich bin total beeindruckt, wie sie sich diesen Themen stellen die schweren Texte stemmen. Das sind schöne Begegnungen für mich.“

In ihrer eigentlichen Aufgabe als Bühnenbildnerin steht für Schuboth schon länger ressourcenschonendes Arbeiten im Vordergrund. Sie nennt sich selbst einen „großen Freund der puren Bühne“. Sie frage sich stets, ob und wann aufwendige Sachen nötig seien. Sie findet aber auch, dass es eine Verarmung sei, gar nichts mehr zu machen.

Für das Thema Klimawandel habe man bereits im Vorfeld überlegt, wo gespart werden kann. Es werden Standardelemente verwendet, nur ein bisschen Holz und Schwarz – mehr gibt es nicht. Alles, was die Zuschauer sehen, kann wieder verwendet werden.

Gespräche mit Fachleuten nach den Aufführungen

Bei den Kostümen hat Schuboth sich für die „hohe Schule des Nichtkostüms“ entschieden. Sie wollte das, was die jungen Leute mitbringen, nicht verstellen durch eine Kunstform. Und sie war nicht einkaufen, sondern hat sich aus dem Fundus bedient.

Das Stück wird den Zuschauern nicht die eine Antwort, nicht die eine Lösung für den Umgang mit dem Klimawandel geben. Es wird sie aber auch nicht ratlos zurücklassen. Nach einigen Aufführungen sind sogenannte Nachspiel geplant – Gespräche mit Fachleuten für Klima- und Naturschutz.

Weitere Termine 23.1, 18 Uhr; 29.1., 4.2., 5.2., 11.2., jeweils 19.30 Uhr; 22.2., 19 Uhr; immer in der HOT-Reithalle.

Von Elvira Minack