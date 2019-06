Gitarren, Groove und Rhythmen: Santana ehrt mit dem Album „Africa Speaks“ (erscheint am 7. Juni) die Wurzeln seines Latinrock und will damit als Headliner beim Jubiläumsfestival „Woodstock 50“ an den Spirit seiner Frühzeit anknüpfen. Eine Entdeckung: seine spanische Leadsängerin Concha Buika.