Das Theaterstück von Philipp Löhle thematisiert die Koexistenz zwischen der analogen und der digitalen Welt. Nun will es die Ironie des Schicksals, dass die Premiere online stattfindet. Wie hat Regisseur Marc Becker die aberwitzige Vorlage umgesetzt?

HOT-Schauspieler Alina Wolff und Arne Lenk in „Die Mitwisser“. Die Komödie von Philipp Löhle sollte eigentlich am 13. März in der Potsdamer Reithalle Premiere feiern. Quelle: Bernd Gartenschläger