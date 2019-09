Herbert Grönemeyer bezeichnet die Gegenwart als „nervös, wabbelig und hysterisch“

Berlin

Am Dienstag- und am Mittwochabend feierten jeweils 22 000 Besucher den Sänger Herbert Grönemeyer in der Berliner Waldbühne. Seine Lieder bedeuten vielen Menschen sehr viel. Sie wurden Wort für Wort mitzelebriert. Er sparte nicht mit seinen alten Hits, stellte aber immer wieder auch Lieder von seinem aktuellen Album „ Tumult“ vor. Im Laufe des Abends wurde das Kraftpaket unten auf der Bühne gemeinsam mit seinem Publikum immer heiserer und stimmloser. Ein Lied wie „Alkohol“ lädt besonders zu schiefem und ungeniertem Mitgrölen ein.

Saxofon wie eine Tröte

Es war gut, die Texte zu kennen, denn Worte und Musik wurden in der Open-Air-Arena als überhitzter und stellenweise auch verbrannter Sound-Brei serviert. Das Saxofon klang wie eine Tröte. Vereinzelt aufgebotenen Backgroundgesänge eines Chores drangen kaum durch.

Sehnsucht nach Leichtigkeit

Über Grönemeyers Art, sich auf der Bühne zu bewegen und zu tanzen, ist von Kritikern viel gelästert worden. Wie ein Derwisch nimmt der 63-Jährige die Laufwege im Sprint. Hier will einer alles, nur eines nicht: sich schonen. Selbst romantische Momente erscheinen bei ihm brachial. In den mal schnell, mal langsam gestampften Viervierteltakten schwingt aber viel Sehnsucht nach Leichtigkeit, Poesie und Eleganz mit, vielleicht auch nach dem Gegenteil vom Deutschsein. Malocher Grönemeyer möchte den teutonischen Ruhrgebietsblues eigentlich abschütteln. Wenn er ruft: „Jetzt geht es leichtfüßig weiter!“ macht er sich selber Mut. Manchmal wagt er es, nicht ohne Selbstironie, wie eine Elfe zu tänzeln.

Deutscher Schweinsgalopp

„22 Prozent der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund, aber wir sehnen uns alle nach einem Platz, an dem wir uns geborgen fühlen. Das eint uns alle, und das ist doch das Schöne!” sagt er ins weite Rund und holt einen türkischen Rapper auf die Bühne. Am Ende klingt aber „Doppelherz/Iki Gönlüm“ doch wieder wie ein deutscher Schweinsgalopp. Dabei wären rhythmische und harmonische Verschiebungen sicher ein Ausweg aus dem weißen Einerlei. Manchmal wünschte man sich eine robuste Soul-Sängerin oder einen Gospelchor an Grönemeyers Seite. Doch dann versucht der Sänger die lustvoll sich nach oben überschlagenden Koloraturen auch noch selbst zu liefern.

Trautes Umfeld

Wiederholt werden ihm Kuscheltiere auf die Bühne geworfen. Grönemeyer bedankt sich sehr häufig beim Publikum und beteuert immer wieder, wie einzigartig der Abend sei. Er dirigiert auch mal eine Laola-Welle. Und für einen neuen Song erscheint wie beim Karaoke der Text zum Mitsingen auf der Video-Leinwand: „Jeder braucht ein trautes Umfeld, keiner wohnt für sich / Jeder baut sein Heim als Schutzfeld, baut auf es dich und mich.“

Kein Millimeter nach rechts!

Wie ein Reverend in einer afroamerikanischen Gemeinde sagt er schließlich den Song „Fall der Fälle“ an. Aufbrandender Jubel überstimmt sein Crescendo: „Ich bin jetzt 63 Jahre alt, und ich habe noch keine so nervöse, wabbelige und hysterische Zeit erlebt. Egal, was die Politiker machen, wir leben hier und wir halten zusammen. Und wir geben Menschen Schutz, wir gehen keinen Millimeter nach rechts!”

Von Karim Saab