„Herkunft“ ist der deutsche Roman des Jahres

Frankfurt/Main

Es gibt ihn auch in diesem Jahr: einen Roman, auf den sich alle einigen können. Der Deutsche Buchpreis für den Roman des Jahres geht an den Schriftsteller Saša Stanišic für „Herkunft“. Er freue sich „wirklich immens über den Preis“, sagt er.

Doch es geht ihm nicht gut. Das liegt an einem anderen Preis, „der eine kleine Spur wichtiger ist. Den hat einer bekommen, der mir meine eigene Freude vermiest“, sagt Stanišic. Er meint den Literaturnobelpreis für Peter Handke. Und er bittet „um Nachsicht“, dass er die Öffentlichkeit nutze, sich „kurz zu echauffieren“. Nämlich deshalb, weil er, Stanišic, „das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt“.

Nicht allein mit seiner Erschütterung

Er ist 1978 in Višegrad geboren und 1992 nach der Besetzung durch bosnisch-serbische Truppen mit seinen Eltern nach Heidelberg geflohen. Das spielt in „Herkunft“ eine Rolle. „Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat“, sagt er über Handkes Werk und: „Das ist komisch, dass man sich die Wirklichkeit so zurechtlegt, dass dort nur noch Lüge besteht. Das soll Literatur eigentlich nicht.“ Er feiere gern eine Literatur, die Zeit beschreibt. „Diese Zeit ist so, wie Handke sie im Fall von Bosnien beschreibt, nie gewesen“. So spricht der Preisträger, der ein Buch über das Werden eines Autors und über das Finden einer neuen Sprache verfasst hat, wie Jurorin Daniela Strigl sagt, in wenigen Sätzen über Moral, Können und Verantwortung. Er hat das schon mit seiner Literatur getan, doch die Verleihung zu nutzen, ist das Erheben der Stimme, wie es viel zu selten vorkommt. „Ich bin nicht allein mit dieser Erschütterung“, sagt er, „und das freut mich“. Und das passt zur Begründung der Jury, die Stanišic auszeichnet, weil er mit viel Witz den Narrativen der Geschichtsklitterer seine eigenen Geschichten entgegensetze, sein Selbstporträt mit Ahnen werde so zum Roman eines Europas der Lebenswege.

„Vor dem Fest“ ist ein Brandenburgroman

In Brandenburg hat Stanišic vor allem durch seinen 2014 erschienenen Roman „Vor dem Fest“ Relevanz gewonnen. Der Autor erzählt darin eine teils absurde und trotzdem sehr anrührende Geschichte über das fiktive Dorf „ Fürstenfelde“ in der Uckermark. Ein toter Fährmann, eine nachtblinde Malerin, ein selbstmordgefährdeter ehemaliger NVA-Offizier, eine durchgeknallte Stadtarchivarin sind nur ein paar der handelnden Personen in der Geschichte über ein Dorf, das sich auf das jährliche Fest vorbereitet. Zugezogene und Alteingesessene – durchgeknallt sind so ziemlich alle in dem Dorf – und zugleich auf ihre Art wieder ausgesprochen menschlich und irgendwie doch auch sympathisch. Stanišic hat die Details des Romans, der immer wieder durch das Zitieren vermeintlich oder auch tatsächlichet historischer Quellen durchbrochen wird, in dem brandenburgischen Dorf Fürstenwerder in der Uckermark recherchiert. Dafür hatte damals mehrere Monate dort verbracht.

Unabhängig davon, was man von der Entscheidung hält – die Jury setzt immer ein Zeichen. So oder so. Das hat sie schon mit der sogenannten Shortlist getan, der eine Longlist von 20 Titeln vorausgegangen ist. Den einen deutschsprachigen Roman des Jahres kann es nicht geben, aber es gibt sechs Romane, die ins Finale kamen, weil die Jury sie für relevant und für gut hielt und vielleicht auch für gut zu verkaufen. Womöglich sollte auch Ausgewogenheit demonstriert werden: Es sind drei Autorinnen und drei Autoren, drei Debütanten und drei etablierte Schriftsteller, drei sind unter 30 Jahre alt, drei über 40. Ihre Themen lassen sich grob unter „Suche nach Herkunft“, „familiäre Zusammenhänge“ und „Identität des Mannes“ verschlagworten. „Repräsentativ für das, was zur Zeit geschrieben wird“, wie die Jury sagt. Aus ihrer Sicht „wächst eine Generation nach, die weniger ideologisch ist, dadurch vielleicht etwas offener. Das sind gute Voraussetzungen, wenn man Literatur macht.“

In Jahren zunehmender Leseschwäche und abnehmender Denkbereitschaft ist schon das ein Zeichen: die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung. Und – wie immer – darf bereits die Aufmerksamkeit, die Öffentlichkeit für Literatur als Gewinn verbucht werden. Dieser Preis lebt von seiner Unberechenbarkeit, seinen Überraschungen und seiner Überzeugungskraft .

Von Janina Fleischer und Matthias Richter