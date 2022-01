Potsdam

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hat erste Vorbereitungen für eine mögliche Ausstellung über die Hohenzollern und die Nazis veranlasst. „Ich finde diese Idee außerordentlich reizvoll“, sagte Schüle dem „Tagesspiegel“ vom Samstag. „Die Rolle der Hohenzollern-Familie in der NS-Zeit, ihre Unterstützung des Nationalismus, kritisch aufzuarbeiten und für die Bürgerinnen und Bürger zu präsentieren, ist ein lohnenswertes Unterfangen.“

Sie haben den Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), Christoph Martin Vogtherr, gebeten, eine Konzeptskizze zu erarbeiten, wie eine solche Ausstellung aussehen könnte, wo sie gezeigt werden könnte und was man dafür bräuchte. „Wir sind so verblieben, dass er diese Zuarbeit vorlegen wird. Am Ende müsste der Stiftungsrat über die Ausstellungsplanungen entscheiden.“

Keine „gemeinsame Ausstellung“ der Stiftung und Familie Hohenzollern

Was laut Schüle, die auch Stiftungsratsvorsitzende ist, ausgeschlossen ist: „Eine wie auch immer geartete Einflussnahme der Familie Preußen, und auch Einfluss auf die Besetzung einer wissenschaftlichen Kommission.“ Es werde auch kein Schild darüber stehen: „Gemeinsame Ausstellung der SPSG und der Familie Hohenzollern“. Schüle sagte zugleich mit Blick auf die Debatte um den Konflikt mit den Nachfahren des letzten deutschen Kaisers, sie nehme die versöhnlichen Töne aus dem Hause Hohenzollern wahr. „Und ja, ich freue mich auch darüber.“

Georg Friedrich von Preußen hatte Anfang Januar dem „Tagesspiegel“ gesagt: „Aus meiner Sicht ist es absolut überfällig, die Geschichte der preußischen Schlösser in Berlin und Potsdam in der Weimarer Republik und der NS-Zeit im Rahmen einer Ausstellung aufzuarbeiten.“ Eine solche Ausstellung sollte sich vor „allem auch kritisch mit der Rolle meiner Vorfahren auseinandersetzen“. Es verstehe sich von selbst, dass ein solches Projekt von fachkundigen Historikerinnen und Historikern begleitet werden müsste. Als ein möglicher Ort für die Ausstellung gilt das Potsdamer Schloss Cecilienhof.

Jahrelanger Streit um Rückgabe von Kunstobjekten

Unabhängig von Plänen für eine Ausstellung wird seit 2014 zwischen dem Bund mit den Ländern Berlin und Brandenburg einerseits sowie den Hohenzollern andererseits über die Rückgabe von Kunstobjekten und über Entschädigungen verhandelt. Die Gespräche ruhen, nachdem Brandenburg einen seit 2015 laufenden Prozess um enteignete Immobilien wieder aufgenommen hat. Das Land hatte eine Entschädigung auf Basis des Einigungsvertrages abgelehnt. Dagegen klagen die Hohenzollern. Es geht um 1,2 Millionen Euro. Laut Gesetz bekommt keinen Ausgleich, wer dem NS-System „erheblichen Vorschub“ geleistet hat.

Von dpa