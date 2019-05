Hannover

Sonne, Musik und ganz viel Farbpulver – Seit 2012 zählt das Holi Festival zu den Höhepunkten der Festivalsaison in Deutschland. Das ursprünglich aus Indien stammende Frühlingsfest wird seit 2012 auch in Deutschland gefeiert, wenn auch in stark abgewandelter Form.

In seiner kommerziellen Variante wird aus dem „Fest der Farben“ nämlich ein Open-Air-Festival mit Electro-Musik, statt im Frühling findet es im Sommer statt. Hier erfahren Sie alles über die Holi Festival Tour 2019 in Deutschland.

Holi Festival 2019: Tickets ab 20 Euro

Die Frühbucher-Tickets sind bereits allesamt ausverkauft. Zum Normalpreis von 19,99 Euro, Mehrwertsteuer und Gebühren nicht mitgerechnet, sind hingegen für alle Festivals noch Karten zu haben. Wer fünf Farbbeutel dazu kauft, zahlt hierfür noch einmal acht Euro extra.

Tickets können online über die Webseite des Veranstalters gekauft werden.

Holi Festival 2019: Alle Städte im Überblick

Unter dem Motto „Aloha“ findet das Holi Festival of Colours in diesem Jahr in 19 deutschen Städten statt. Den Anfang macht Heidelberg am 1. Juni, die letzten beiden Holi Festivals steigen am 7. September in Hamburg und München.

An diesen Terminen finden Holi Festivals 2019 in Deutschland statt:

• 01.06.2019: Heidelberg

• 29.06.2019: Würzburg

• 06.07.2019: Frankfurt/ Offenbach

• 13.07.2019: Hildesheim

• 20.07.2019: Köln/ Leverkusen

• 20.07.2019: Regensburg

• 27.07.2019: Erfurt

• 28.07.2019: Düsseldorf/ Neuss

• 03.08.2019: Leipzig

• 10.08.2019: Karlsruhe

• 10.08.2019: Stuttgart

• 10.08.2019: Dresden

• 17.08.2019: Mannheim

• 24.08.2019: Saarbrücken

• 24.08.2019: Berlin

• 31.08.2019: Dortmund

• 07.09.2019: München

• 07.09.2019: Hamburg

Holi Festival 2019 in Heidelberg : Line-Up, Adresse, Einlass

Im malerischen Heidelberg startet die diesjährige Tour des Holi Festival of Colours. Los geht es am Samstag, 1. Juni um 13 Uhr in der Tiergartenstraße 13, direkt am Neckar.

Line-Up: David Puentez, Izzy Trixx, Ontonic uvm.

Holi Festival 2019 in Würzburg : Line-Up, Adresse, Einlass

Das zweite Holi Festival 2019 findet in der Nähe von Würzburg am 29. Juni statt. Als Veranstaltungsort dient das Gelände des Connekt Technologieparks Kitzingen. Der Ort liegt knapp 25 Kilometer südöstlich von Würzburg. Wie in Heidelberg startet das Festival hier am Samstag um 13 Uhr.

Line-Up: David Puentez, 2elements, Dropixx uvm.

Holi Festival 2019 in Frankfurt / Offenbach : Line-Up, Adresse, Einlass

In Offenbach findet das Holi Festival of Colours in diesem Jahr am Samstag, 6. Juli statt. Beginn ist hier bereits eine Stunde früher, um 12 Uhr. Das Farbenfest steigt im Sparda-Bank-Hessen Stadion in Offenbach, am Waldemar-Klein-Platz 1.

Line-Up: Niels van Gogh, Cuebrick, David Puentez uvm.

Holi Festival 2019 in Hildesheim : Line-Up, Adresse, Einlass

In Hildesheim wird das Holi Festival auf dem Volksfestplatz ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs ausgetragen. Die Adresse ist Vor der Lademühle 15. Los geht es am 13. Juli um 13 Uhr.

Line-Up: David Puentez, Ramba Zamba, Alejandro Diego uvm.

Holi Festival 2019 in Köln / Leverkusen : Line-Up, Adresse, Einlass

Am Samstag, 20. Juli erleben die beiden Rhein-Metropolen Köln und Leverkusen ihr buntes Electro-Wunder. Beginn ist hier bereits um 12 Uhr. Als Veranstaltungsort dient der am Rhein gelegene Neulandpark an der Nobelstraße 91 unweit der BayArena.

Line-Up: Cuebrick, David Puentez, Honka uvm.

Holi Festival 2019 in Regensburg : Line-Up, Adresse, Einlass

Zeitgleich zum Holi Festival am Rhein steigt die Farben-Party an der Donau: In Regensburg ist der Einlass am 20. Juli dagegen erst um 13 Uhr. Organisiert wird das Holi Festival hier bei Schloss Pürkelgut in der Einhauser Straße 2.

Line-Up: 2elements, Izzy Trixx, Clubbusters uvm.

Holi Festival 2019 in Erfurt : Line-Up, Adresse, Einlass

In Erfurt findet das Holi Festival 2019 auf der Messe, an der Gothaer Straße statt. Vom Erfurter Hauptbahnhof braucht man etwa 26 Minuten mit den Öffis. Los geht es am Samstag, 27. Juli um 13 Uhr.

Line-Up: David Puentez, Averro, Fabian Farell uvm.

Holi Festival 2019 in Düsseldorf / Neuss : Line-Up, Adresse, Einlass

Aufgepasst: In Düsseldorf und Neuss findet das Holi Festival nicht, wie in anderen Städten, am Samstag, sondern am Sonntag statt! Am 28. Juli öffnen die Tore zum Festivalgelände auf der Galopprennbahn, Am Rennbahnpark 1 in Neuss um 13 Uhr.

Line-Up: David Puentez, 2elements, Averro uvm.

Holi Festival 2019 in Leipzig : Line-Up, Adresse, Einlass

Auch in Leipzig wird 2019 ein Holi Festival ausgerichtet. Als Veranstaltungsort dient das Gelände des Bruno-Plache-Stadions, wo der 1. FC Lokomotive Leipzig seine Fußballspiele austrägt. Einlass ist am Samstag, 3. August um 12 Uhr.

Line-Up: Niels van Gogh, 2elements, Ramba Zamba uvm.

Holi Festival 2019 in Karlsruhe : Line-Up, Adresse, Einlass

Das zweite von vier Holi Festivals in Baden-Württemberg findet in Karlsruhe am 10. August statt. Los geht es hier um 13 Uhr auf dem Messplatz in der Durlacher Allee 88.

Line-Up: Izzy Trixx, Ontonic, Nolex uvm.

Holi Festival 2019 in Stuttgart : Line-Up, Adresse, Einlass

Nur 80 Kilometer weiter weg wird am 10. August auch in Stuttgart ein Holi Festival veranstaltet. Die Bühne wird in Sichtweite der Mercedes-Benz Arena im Neckarpark, nordöstlich der Stuttgarter Innenstadt aufgebaut. Der Einlass ist hier bereits eine Stunde früher als in Karlsruhe, um 12 Uhr.

Line-Up: Niels van Gogh, Cuebrick, Honka uvm.

Holi Festival 2019 in Dresden : Line-Up, Adresse, Einlass

Die Dresdner bekommen ihr Holi Festival ebenfalls am 10. August. Beginn ist um 13 Uhr, in der Rinne am Messering 6. Vom Hauptbahnhof benötigt man etwa 20 Minuten mit der Linie 10.

Line-Up: Sean Finn, Ramba Zamba, Crunkz uvm.

Holi Festival 2019 in Mannheim : Line-Up, Adresse, Einlass

Am 17. August macht die Holi Festival Tour ein letztes Mal in diesem Jahr in Baden-Württemberg Station. In Mannheim startet das Event um 13 Uhr auf dem Neuen Messplatz in der Messplatzstraße.

Line-Up: Cuebrick, Clubbusters, Max Fail uvm.

Holi Festival 2019 in Saarbrücken : Line-Up, Adresse, Einlass

Einen Abstecher an die deutsch-französische Grenze macht das Holi Festival am 24. August. In Saarbrücken steigt die Party um 13 Uhr, als Veranstaltungsort dient der Bürgerpark in der Westspange.

Line-Up: 2elements, Clubbusters, Max Fail uvm.

Holi Festival 2019 in Berlin : Line-Up, Adresse, Einlass

In der Hauptstadt steigt das Holi Festival ebenfalls am 24. August. Einlass auf dem Zentralen Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm 207 in Berlin ist um 12 Uhr.

Line-Up: Niels van Gogh, Honka, Sean Finn uvm.

Holi Festival 2019 in Dortmund : Line-Up, Adresse, Einlass

Am 31. August findet das Holi Festival in Dortmund statt. Zutritt zum Festivalgelände im Fredenbaumpark in der Lindenhorster Straße 6 haben Besucher ab 12 Uhr.

Line-Up: Niels van Gogh, David Puentez, Honka uvm.

Holi Festival 2019 in München : Line-Up, Adresse, Einlass

Die letzten beiden Holi Festivals der 2019er Tour finden parallel am 7. September hoch im Norden und tief im Süden statt. In München dient die Sonderfreifläche an der Messe als Veranstaltungsort. Die genaue Adresse lautet Am Messeturm 3, Einlass ist um 12 Uhr.

Line-Up: Niels van Gogh, 2elements, Clubbusters uvm.

Holi Festival 2019 in Hamburg : Line-Up, Adresse, Einlass

Zeitgleich zur Farben-Party in München steigt das Holi Festival in Hamburg. Am 7. September können Besucher ab 12 Uhr ein letztes Mal in diesem Jahr Farbbeutel schmeißen und dabei zu Electro-Beats tanzen. Veranstaltet wird das Holi Festival in Hamburg auf der Galopprennbahn in der Rennbahnstraße 96-98.

Line-Up: Cuebrick, Honka, Sean Finn uvm.

Holi Festival in Deutschland und der Welt

Das erste Holi Festival of Colours in Deutschland fand 2012 in Berlin statt. Rund 2500 Gäste nahmen damals teil, weitere Festivals wurden in München, Hannover und Dresden organisiert.

Ein Jahr später fanden Holi Festivals in sieben weiteren Ländern statt. Mittelpunkt der Partyreihe blieb aber Deutschland, wo das Festival inzwischen schon in 14 Städten ausgetragen wurde.

Was macht man auf einem Holi Festival?

Heute gibt es Holi Festivals unter anderem in Italien, Frankreich, Tunesien und Neuseeland. Der Ablauf ist dabei bis auf kleine Abweichungen der gleiche, in den meisten Städten finden die Festivals an einem Samstag statt, los geht es in der Regel schon mittags ab 12 Uhr.

Zum Nachmittag füllt sich das Festivalgelände mit Menschen, die zur Musik der DJs tanzen. Spätestens beim ersten „Farbcountdown“ um 15 Uhr erreicht das Holi dann seinen ersten von mehreren Höhepunkten: Die Festivalbesucher werfen eine Handvoll Farbe in die Luft. Das so in alle Richtungen verteilte Gulal Pulver taucht die Umgebung in ein buntes Meer.

Der Countdown wird in der Regel zwischen den Auftritten der DJs eingeschoben. Bis das Festival um 22 Uhr offiziell beendet ist, wiederholt sich die Farbexplosion also einige Male.

Von pf/RND