Homeoffice mit Vater und Tochter: Eine Komödie auf 90 Quadratmetern

Potsdam

Die Tochter singt ein Lied, sie singt es zweimal. Dazu läuft im Bad der Wasserhahn. „Happy Birthday böser Virus, Happy Birthday to you.“ Jemand hat dem Mädchen gesagt, dass zweimal Happy Birthday jetzt die Währung ist fürs Händewaschen. Das dauert 20 Sekunden, und wenn man dazu richtig schrubbt, auch die Daumen, dann sind die Viren tot. So erklärt es der Vater seiner Tochter. Sie halten die Dinge schlicht, denn das Mädchen geht in die erste Klasse, und der Vater hat Biologie früh abgewählt.

Tage, die mit Happy Birthday beginnen, sind Feiertage. Herzlich willkommen, du neue Folge in der bunten Homeoffice-Welt.

Die Arbeit am Schreibtisch fängt an, auch die Kinderbetreuung und der private Unterricht fürs Kind. Die Mutter hat im Büro zu tun, sie sagt am Morgen, wenn sie aus dem Haus geht, „das schafft ihr schon“, und lächelt.

Blick in die Zeitung. „Der ultimative Tipp, wie man Berufstätigkeit, Kinderbetreuung und Schulunterricht als Mutter oder Vater in einer Dreizimmerwohnung wuppt, steht hier nicht. Weil es nicht geht.“ Aha, denkt der Vater, und schaut ins Nichts. „Wenn Eltern sich plötzlich als Lehrer gerieren, werden die Kinder irritiert sein, vielleicht bockig. In diesem Fall versuchen Sie gerade das Unmögliche. Feiern Sie sich daher für alles, was Sie schaffen – auch wenn es weniger ist als geplant.“

Leider ist bisher noch nichts geschafft. Nicht einmal geplant. Es ist 8.13 Uhr.

„Ist das Oma?“

Ein Kollege ruft an. Warst du früher gut in Kopfrechnen, fragt er den Vater, sie plaudern plötzlich über kleine Kinder. Sonst geht es zwischen ihnen oft um das politische Ressentiment bei Peter Handke. Die Tochter sitzt daneben. „Ist das Oma?“, fragt sie. Der Vater schüttelt den Kopf. „Ich bin schon sieben“, ruft sie, damit der Mensch am Apparat Bescheid weiß, „ich bin schon in der ersten Klasse! Wer ist da eigentlich am Telefon?“ Kurz überlegt der Vater, der Tochter einfach den Hörer zu geben. Doch dann gäbe es einen Kurzschluss zwischen der Peter-Handke-Welt und der Bibi-und-Tina-Welt.

Frühstück. Der Vater hat Blaubeeren in die Cornflakes gegeben, wegen der guten Laune. Blaubeeren sind ein Vorschlag zur Güte. Ohne gute Laune, ohne Güte läuft an diesen Tagen, von denen es jetzt viele gibt, nichts.

„Warum ist Frieda im Hort und ich nicht?“, fragt die Tochter. Sie geht gerne in den Hort, denn dort gibt es eine Erzieherin, die „Senorita“ von Shawn Mendes auf der Bluetooth-Box spielt, was der Vater zu Hause ablehnt. „Weil“, sagt der Vater, er geht jetzt voll ins Risiko und greift zu einem Fremdwort, „beide Elternteile von Frieda systemrelevante Berufe haben. Darum darf sie in den Notfall-Hort.“

Das Kind schweigt. Glück gehabt, denkt der Vater, diese Hürde scheint genommen. Doch dann fragt das Mädchen: Ist deine Arbeit nicht systemrelevant? Sie spricht das Wort mit schiefer Schnute aus, wie eine Eissorte, die sie noch nicht kennt.

„Also, ich schreibe Sachen, damit die Leute in der Zeitung ein paar Anregungen bekommen.“ Das Mädchen lacht. Auch der Vater lacht, er weiß nicht, warum.

„Ich kann auch schon schreiben“, sagt sie. „Jeder kann schreiben. Warum kriegst du dafür Geld?“

Ja, sie kann schreiben, „ICH BIN EN DI SCHULE GEKOMEN“. Ein gerader, komplett verständlicher Satz. Der Vater ist neidisch.

Mal in Claudia verliebt

Blinder Griff in den Schulranzen. Der Vater fischt „Vom Wort zum Text – Anfangslesen“ heraus. „Mach das doch mal“, sagt der Vater, er hört sich zu und findet, ein guter Pädagoge würde anders reden. Das Kind macht trotzdem mit. „Welches Wort ist falsch?“, steht über der Seite. „Fische leben im Wasser nass“ oder „Blau ist Malkasten eine Farbe.“ Als er das liest, schießt dem Vater durch den Kopf, dass er in der ersten Klasse mal in eine Claudia verliebt war. Warum denkt der Vater sogar in der Krise immer nur ans Eine? Er schämt sich.

Das Handy vibriert, schön, dann kann der Vater noch ein bisschen warten mit der Arbeit für die Zeitung. Nachricht von einem Freund mit zwei Töchtern, im Homeoffice. „Die Kinder marodieren durch die Etagen und plündern die Nachbarn ihrer Wahl.“ Der Vater lacht. Ein bisschen zu laut, das merkt er selbst.

Und als er gerade am Computer einen ersten Satz zustande bringt, dessen Temperatur er prüft, merkt er, dass die Welt da draußen aufwacht. Auch die Schwiegermutter schreibt nun eine Nachricht. Nein, sie schickt ein Bild. Ein Mann am Laptop, neben ihm drei Kinder auf dem Boden, alle gefesselt und geknebelt. Darüber steht „Homeoffice“. Aus der Küche hört der Vater die Tochter, er versteht nicht alles, weil die Waschmaschine läuft, er geht zur Küchentür. Sie liest laut: „Blau ist Malkasten eine Farbe.“ Er ist gerührt. Dann denkt er wieder an den ersten Satz für seine Zeitung. Kurz überlegt er, „Blau ist Malkasten eine Farbe“ zu schreiben. Wäre das schon Grund genug für eine Abmahnung?

Der Vater beschließt, sich zusammenzureißen und den Tag mit Anstand zu Ende zu bringen. Er kocht Nudeln mit Tomatensauce. Dann geht er an den Schreibtisch, die Tochter vor den Fernseher. Freunde werden sie nicht treffen, vors Haus werden sie nicht gehen, um die „Kette zu unterbrechen“. Auch morgen wird es wieder Blaubeeren zu den Cornflakes geben. Ohne Zucker. Happy Birthday!

Von Lars Grote