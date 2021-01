Potsdam

Im März hatte der Vater für die Zeitung schon mal sein Zuhause ausgeleuchtet, das Stück war heiter. Zartbitter klang es allenfalls zwischen den Zeilen, es traf den Ton des Vorabendprogramms. Der Lockdown damals war kein Lustspiel, aber neu und frisch und irgendwie die Chance, das eigene Kind, die eigene Wohnung und die eigenen Kochbücher mal kennenzulernen. Das Leben lag lahm, und trotzdem lief es auf Hochtouren: Zu Hause unterrichten, kochen, einkaufen, Stimmung hochhalten und nebenbei die Arbeit von acht Bürostunden erledigen. Das Kind, sieben Jahre, schaute Disney. Ihm ging es gut.

Das Kind schaut immer noch Disney. Schon viel zu lange. Das Leben klingt nicht mehr nach Vorabendserie. Der Ton hat sich geändert. Langsam rutscht das Stück ins Nachtprogramm, wo die Seele ausgemessen wird und man sich eine Flasche Wein entkorkt, um das alles zu verstehen.

Die Schulleiterin schrieb eine Rundmail, als das neue Jahr begann, sie sagte, dass man sich nicht um die Leistung seiner Kinder sorgen solle, nicht nachrechnen, was sie verpassen in der Schule. Eher sorge sie sich um die psychische Gesundheit der Kinder. Sie selbst sei Mutter und sehe, wie schwer das sei, in der dunklen Jahreszeit die Lage zu stabilisieren, wenn in der Wohnung alle aufeinanderhocken.

Der Sohn wird ruhiger. Schwermütiger.

Eine Freundin des Vaters schrieb zu Weihnachten, dass sie ohne Notbetreuung ihres Grundschulsohns „auf Psychopharmaka“ wäre. Sie ist alleinerziehend und habe sich anhören müssen, dass das in diesen Zeiten doch ganz praktisch sei, weil man sein Kind dann in die Härtefallbetreuung stecken könne, wo das Kinder acht Stunden lang mit Maske über einem Puzzle sitzt. Ihr Sohn, acht Jahre, erzählt nicht mehr so viel. Er wird ruhiger. Man könnte auch sagen: schwermütiger.

Eine andere Freundin hat zwei Jungs im Grundschul- und Kita-Alter. Auch sie erzieht alleine, doch weil das Sorgerecht noch offiziell geteilt ist mit dem Vater, der keine Zeit hat für die Kinder, muss sie sich selbstständig kümmern. Sie hat die Jungs vier Stunden vor den Fernseher gesetzt, weil sie halbtags im Homeoffice arbeitet. Als die Schule im Herbst wieder öffnete, sagte die Klassenlehrerin, ihr Sohn sei unkonzentriert. Er lenke die anderen ab. Wenn sich das nicht ändere im nächsten halben Jahr, würde sie ihn „aufgeben“. Es ist eine evangelische, nicht billige Schule, aber keine barmherzige. Aufs Sorgerecht gucken sie schon genau, bevor die Notbetreuung angeboten wird.

Und dann ist da der Freund, der sonst die Welt erklärt. Man kann ihn fragen, was man will, Politik, Fußball, Social Media, er weiß Bescheid. Seine kleine Tochter ist ein halbes Jahr alt, die große in der Kita. Er betreut sie nun zu Hause mit der Gattin, die eine Fußentzündung hat und kaum noch laufen kann. Er, der sonst die Welt stemmt, schreibt: „Es wächst uns absehbar über den Kopf, es endet hier im Streit.“ Dann muss er schnell ans Telefon, weil er als Pressesprecher arbeitet. Im Kinderzimmer.

Ein positiver Gedanke für den Schlaf

Das Stück über die eigenen vier Wände ist nicht mehr witzig, es lässt sich keine gute Laune destillieren. Der Vater ist froh, dass er nicht auf Psychopharmaka ist, nur auf „ Ritter Sport“-Marzipan. Zum Frühstück schluckt er eine Vitamin-D-Tablette. Mehr aus Aberglaube als aus Überzeugung. Vor dem Einschlafen sucht er nach Kräften einen positiven Gedanken, der ihn durch die Nacht trägt und ihn schlafen lässt. Die Ärztin hat gesagt, er habe erhöhten Blutdruck. Hatte er noch nie. Früher dachte er manchmal im Bett an Fußball. Jetzt spielt sein Klub in leeren Stadien gegen den Abstieg.

Um ein bisschen Freude zu forcieren, bleiben bürgerliche Glaubenssätze: Das Kind soll Klavier lernen. Das tue ihm gut. Also geht es zur Lehrerin, spielt dort mit Maske, die Klavierlehrerin ist Medizinstudentin im letzten Semester, muss jetzt ins Labor und bei Corona-Tests helfen. Wenn sie es nicht pünktlich zum Unterricht schafft, wegen Überstunden, schreibt sie eine Nachricht. Sie sind sechs Kinder zu Hause, bestens erzogen, doch die Mutter der sechs Kinder klagt, wenn der Vater das Kind zum Unterricht vorbeibringt, dass alle zu verschiedenen Zeiten Digitalunterricht in der Schule hätten. Die Laptops reichen nicht, falls es doch mal parallele Unterrichtszeiten gibt. Sie lächelt trotzdem. Das lässt sie sich nicht nehmen.

Weil es im Mehrfamilienhaus des Vaters Leute gibt, die ihr Leben nicht mit „ Ritter Sport“-Marzipan oder Vitamin D aufrecht erhalten, sondern mit Kokain, das sie sonst in Bars und Clubs nehmen, wird es nachts manchmal laut im Haus. Denn die Clubs sind zu. Die Partys und das Kokain werden nach Hause verlegt. Über das Kinderzimmer der Tochter. Der Vater will verhandeln. Das geht mit Leuten nicht, die Kokain genommen haben. Irgendwann hat er die Polizei geholt. Hatte er vorher nie. Seitdem ist es im Haus mit dem Frieden vorbei. Haustüren der Menschen, die von der Polizei ermahnt wurden, werden nun unter großem Getöse zugeknallt. Aus Rache.

Der Vater will sich nicht beeindrucken lassen von diesen dunklen Zeiten. Er hat das Amt des Elternvertreters in der Klasse übernommen, um zu gestalten und zu helfen. Doch vor allem muss er nun Mails der Schulleitung an die Eltern weiterleiten. Es sind keine guten Nachrichten, die er verbreitet: Lehrerin in Quarantäne, Schulschließung, Passwörter für den Elternabend per Videokonferenz. Die Eltern, die er unterstützen wollte, sagen ihm: „Ganz ehrlich, wenn ich deinen Namen im Postfach sehe, zucke ich zusammen.“

Von Lars Grote