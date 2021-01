„Ich bin ein Widerspruch“: Die Potsdamer Autorin Christa Kožik wird 80

Potsdam

Alles hinter sich lassen und in eine Litfaßsäule ziehen. Nur noch mit einer Bier trinkenden, sprechenden Katze kommunizieren und den Irrsinn des Alltags draußen lassen. Gerade in Zeiten wie diesen wünscht man sich nicht selten eine solche Fluchtmöglichkeit. Der neunjährige Moritz hat sie bereits vor 40 Jahren wahrgenommen.

Da war von Corona noch lange nicht die Rede, doch die Hektik und der Druck des alltäglichen Lebens waren für Christa Kožiks berühmte Kinderbuchfigur trotzdem zu viel. Im Jahr 1980 erschien „Moritz in der Litfaßsäule“ im Kinderbuchverlag, 1983 wurde es von Rolf Losansky verfilmt – bis heute ist die Geschichte ein Kinderbuchklassiker der DDR-Literatur. Die Schafferin dieses Klassikers und mancher Kinderbücher mehr, wird heute, am 1. Januar 2021, 80 Jahre alt.

Kindergeschichten mit poetisch-philosophischer Dimension

Im niederschlesischen Liegnitz wurde sie 1941 geboren, 1945 siedelte die Familie nach Thüringen um, dann nach Kleinmachnow. Dort besuchte Kožik ab 1955 die Oberschule, später absolvierte sie eine Lehre als kartografische Zeichnerin. Im Defa-Dokfilmstudio war sie ab 1969 Assistentin, parallel studierte sie in den 70er Jahren am Literaturinstitut in Leipzig sowie Dramaturgie an der Hochschule für Film und Fernsehen ( HFF), der heutigen Filmuniversität Babelsberg. Dort, in Babelsberg, lebt sie heute.

Mit Regisseur Rolf Losansky verbindet sie eine lange Freundschaft, er verfilmte auch ihr Buch „Ein Schneemann für Afrika“. Beide eint die Vorstellung davon, wie ein Kinderfilm aussehen muss. „Für mich ist er der ideale Kinderfilmregisseur“, sagte Kožik in der Sendung „Abgedreht“ des OSZ Teltow. Weil er ihnen eine poetisch-philosophische Dimension gebe, die auch sie selbst immer mit einfließen lasse. Es gehe nicht nur darum, die Kinder zu unterhalten, sondern ihnen auch eine ganz leise Botschaft mitzugeben.

Der Defa-Erfolgsfilm „Sieben Sommersprossen“

Für mehrere ihrer Kinderbücher schrieb sie selbst das Drehbuch – und dann ist da noch „Sieben Sommersprossen“. Im Jahr 1978 kam der Film in die Kinos der DDR. „Die Gesichter haben die Kinoscheiben eingedrückt“, sagte Kožik bei einem Filmgespräch vor zwei Jahren im Wittstocker Kino Astoria. Tatsächlich zählt der Film zu den erfolgreichsten Produktionen der Defa. Allein im Erscheinungsjahr sahen ihn mehr als 1,2 Millionen Besucher.

Erzählt wird darin von der 14-jährigen Karoline und dem 15-jährige Robbi, die früher gemeinsam in einem Haus wohnten, sich schließlich in einem Ferienlager wieder treffen und ineinander verlieben. Doch die Beziehung der beiden wird streng bewacht und muss einige Hindernisse überwinden. Um die Altersfreigabe ab 12 Jahren mussten Drehbuchautorin Kožik und Regisseur Herrmann Zschoche kämpfen. Die Nacktszenen in einem Badesee hätten allerdings zumindest die Eltern der beteiligten Jugendlichen wenig gestört. Weil viele selbst der Freikörperkultur nahegestanden hätten, wie die Autorin vor zwei Jahren sagte.

„Sieben Sommersprossen“ wird übrigens in einem späteren Film noch einmal aufgegriffen: Susanne und Robert, die Protagonisten aus dem Film „Grüne Tomaten“ (1989), dessen Drehbuch ebenfalls von Kožik stammt, schauen sich den Film als frisch verliebtes Paar im Kino an. Doch die, von der in Wilhelmshorst lebenden Schauspielerin Anja Kling und Kollege Marc Lubosch gespielten, jungen Leute verlässt das Glück nach und nach, bis die Ehe irgendwann kurz vor dem Aus steht. Sowohl in „Sieben Sommersprossen“ als auch in „Grüne Tomaten“ spielt Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“ eine wichtige Rolle.

„Ich bin ein Widerspruch“

Auch ihrem dichterischen Vorbild Friedrich Hölderlin hat Kožik einen Film gewidmet: „Hälfte des Lebens“ erschien 1985 und lässt Hölderlin an seiner Liebe zu der verheirateten Susette Gontard sowie den politischen Verhältnissen verzweifeln. Auch hier führte Herrmann Zschoche Regie, in den Hauptrollen sind der wunderbare Ulrich Mühe und Jenny Gröllmann zu sehen. Im Jahr 2014 wurde sie für den Film mit dem Hölderlin-Ring ausgezeichnet.

Nach der Wende hat Kožik nur noch ein Drehbuch schreiben können, das tatsächlich verfilmt wurde. „Sicher haben wir Künstler die Möglichkeiten genutzt, das System auch mal zu kritisieren.“, sagte sie vor zwei Jahren im Wittstocker Kino Astoria. Zu Fall habe sie die DDR aber nie bringen wollen oder können. Sie schreibe nach wie vor Kinder- und Jugendbücher – und Gedichte.

Ihr letzter Gedichtband „Tausendunddritte Nacht“ erschien 2001 im Märkischen Verlag Wilhelmshorst. Der rote Umschlag ist gestaltet von der Potsdamer Künstlerin Heike Isenmann, die Texte voller Erinnerungen, Sehnsucht und offener Worte, die von emotionalen Wunden zeugen. Ein kurzes Gedicht bleibt besonders in Erinnerung: „Ich bin ein Widerspruch“, heißt es dort. „Du siehst es an meinen Augen: das eine lacht, das andere weint. Und innen siehst du einen Regenbogen.“

