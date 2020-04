Es geht um mehr als das nackte Leben

Potsdam

Was sind das für Geisterstädte, in denen wir leben? Leere Straßenzüge in Mailand und Madrid. Geschlossene Kneipen in Berlin, Potsdam, Kyritz. Die Menschen mit Mundschutz auf zwei Meter Abstand voneinander.

„Das Leben war so schön. Und dann kam der Lock-down“, singt Mick Jagger in dem gerade erschienenen Stones-Song zur Coronakrise „Living in a Ghost Town“. Und jammert, dass das öffentliche Leben verstummt ist. Nirgendwo treiben fiebrige Rhythmen den Alltag mehr an, kreischen Trompeten, ja nicht mal Gläser klirren noch irgendwo. Soll das noch Leben sein?

Anzeige

Kein Zweifel, mit der Corona-Krise wurde unser Leben auf Sparflamme gedreht. Die Sicherheitsvorkehrungen, um die Ausbreitung der Pandemie zu verhindern, sind immens. Man darf nicht einfach wohin man will. Man darf sich nicht mit jeden treffen, den man gerne sehen würde. Und versammeln in größeren Gruppen, eines der grundlegenden Rechte in einer Demokratie? Gibts nicht – derzeit jedenfalls.

Weitere MAZ+ Artikel

Einschränkung der individuellen Freiheit

Noch nie war die individuelle Freiheit in der Bundesrepublik derart eingeschränkt. Die Sonntagsfahrverbote in Westdeutschland während der Ölkrise in den 70er-Jahren sind lächerlich dagegen.

Begründet werden diese Einschränkungen mit dem Rat der Wissenschaft. Es sind vor allem die Virologen, die seit Wochen die Entscheidungen der Politik maßgeblich beeinflussen. Sie empfehlen, was zu tun ist, damit die Infektionsrate möglichst langsam ansteigt und das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Sie kalkulieren, was notwendig ist, damit das Leben von möglichst wenig Menschen in Gefahr gerät.

Wolfgang Schäuble pocht auf die Menschenwürde Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU ).dpa

Aber ist es das allein, worum es geht? Um das nackte Leben? Wie in einem Krieg? Oder geht es nicht um mehr? Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) hat daran erinnert, dass die Würde des Menschen im Zentrum der Politik stehen müsse. „Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist es die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen“, so Schäuble kürzlich im „ Tagesspiegel“.

Das klingt grausamer als es wirklich gemeint ist. Denn im Grunde fragt Schäuble danach, wie viel von unserer Lebensweise wir bereit sind aufzugeben oder welchen kulturellen Preis wir dafür zahlen wollen, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Wer hätte das gedacht, dass sich die Rolling Stones und Wolfgang Schäuble einmal so nahe sein würden? Denn bei all den zweifellos nachvollziehbaren Einschränkungen muss klar sein, dass damit nicht nur ökonomische und soziale Langzeitschäden verbunden sein können, sondern indirekt auch die Frage gestellt ist, was wir unter Menschsein verstehen wollen.

Die Würde des Menschen ist der Grundpfeiler unsere liberalen Demokratie. Neben dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und dem Recht auf Leben, wie dann gleich im 2. Artikel des Grundgesetzes angeführt wird. Doch ohne die Würde wird das Leben des Menschen zum reinen Überleben.

Der Philosoph Giorgio Agamben warnt vor dem Ausnahmezustand

Giorgio Agamben Quelle: Italienisches Kulturinstitut

Der italienische Philosoph Giorgio Agamben warnt deshalb angesichts der Coronakrise vor einem Ausnahmezustand, der die Grundfesten unser freiheitlichen Lebensweise unterminiere. Wie kann es sein, fragt er, dass kranke Menschen durch eine technokratische Apparatemedizin auf ihr rein biologisches Dasein reduziert werden, dass sie mit allen erdenklichen Mitteln in einem Zustand vegetativen Lebens gehalten werden – ungeachtet der gesundheitlichen Spätfolgen?

Und wie ist es möglich, dass zugleich Angehörige ihrer Toten beraubt werden, weil sie, wie zeitweise in Italien, aus Sicherheitsgründen ohne Bestattung verbrannt wurden.

Die Schwelle zwischen Menschlichkeit und Barbarei sei hier bereits überschritten, diagnostiziert Agamben und warnt: Wenn die Menschen an nichts anderes mehr glauben, als an ihre nackte Existenz, die es mit allen Mitteln zu retten gilt, dann öffne das Tür und Tor für diktatorische Regime.

Heißt das, alle Einschränkungen aufheben?

Man muss vielleicht nicht gleich ganz so weit gehen wie Agamben, der die Gefahr heraufbeschwört, dass der Ausnahmezustand insgeheim zur Regel werden könnte und die liberale Demokratie sich damit selbst abschaffen würde. Aber der Hinweis hat seine Berechtigung: Es ist befremdlich, wenn der Mensch allein auf seine biologische Existenz reduziert wird.

Nun kann der Umkehrschluss aus dieser Beobachtung freilich nicht sein, alle Schutzmaßnahmen wieder zu kassieren und der Pandemie freien Lauf zu gewähren. Denn von Würde kann nur reden, wer noch am Leben ist. Und viele, die derzeit eine Lockerung der Freiheitsbeschränkungen fordern, auch das gilt es zu berücksichtigen, verfolgen in Wirklichkeit rein wirtschaftliche und das heißt häufig ganz persönliche Interessen.

Doch eines darf in der derzeitigen Debatte nicht unterschlagen werden: Es geht im Kampf gegen Corona nicht allein um den Erhalt des nackten Lebens. Es geht auch darum, welches Leben die Menschen führen können. Es sollte eines sein, das Rücksicht auf die Gesundheit des anderen nimmt – und auf dessen Würde selbstverständlich. Auch wenn die Gläser wieder klirren.

Von Mathias Richter