Baker Dill ( Matthew McConaughey) lebt auf der Insel Plymouth vor der Küste Floridas im Paradies. Die Sonne scheint ohne Unterlass, das Meer erstrahlt in feinstem Postkartenblau, am beschaulichen Hafen schaukelt die Jacht, auf der er jeden Tag zum Angeln hinausfährt. Aber auch wenn das Umfeld stimmt: Baker Dill ist ein unglücklicher Mann. Er wird nicht nur von Erlebnissen im Irak-Krieg verfolgt, sondern auch von Erinnerungen an sein gescheitertes Familienleben. Vor allem aber ist Baker besessen von einem riesigen Thunfisch, der ihm schon mehrfach wieder vom Haken gegangen ist.

Eines Tages steht seine Ex-Frau Karen ( Anne Hathaway) auf dem Steg und schlägt ihm ein Geschäft vor: Baker soll ihren fiesen Ehemann Frank ( Jason Clarke) mit auf Tour nehmen und an die Haie verfüttern. Es winkt eine Entlohnung von zehn Millionen Dollar. Vor allem aber: Durch den Mord könnte auch das Seelenheil des gemeinsamen Sohnes gerettet werden, der unter dem gewalttätigen Stiefvater leidet und zu dem Baker eine geradezu telepathische Nähe empfindet.

Müder Truman-Show-Trick

Mit diesen Tagtraumsequenzen setzt Regisseur Steven Knight in seinem sonnendurchfluteten Noir-Thriller „Im Netz der Versuchung“ die ersten Zweifel an der Tragfähigkeit der filmischen Wirklichkeit, die sich zunehmend vertiefen. Zu idyllisch wirkt die Insel, zu klischeehaft die Figuren vom allwissenden Wirt bis hin zu den Femme-Fatale-Auftritten der Ex-Frau. All diese sich langsam steigernden Überzeichnungen sollen mit einer radikalen Plotwendung plötzlich Sinn ergeben.

Aber der Truman-Show-Trick, mit dem Knight eine neue Erzählebene einzieht, will seine erhellende Wirkung nicht entfalten. Allzu stolz zeigt der Regisseur, wie er sein Publikum an der Nase herum geführt hat. Die große emotionale Erleuchtung, die im Finale entzündet werden soll, ist nur eine Wunderkerze, die schnell abbrennt.

„Im Netz der Versuchung“ – Filminfo • Kinostart Deutschland: 2. Mai 2019 • Originaltitel: „Serenity“ • Produktionsland: USA • Regie: Steven Knight • Besetzung: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane • Genre: Drama, Mystery, Science-Fiction • Laufzeit: 106 Min • Altersbeschränkung: FSK ab 12

Von Martin Schwickert