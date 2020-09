Ethnologin Jeanette Toussaint ist gebürtige Potsdamerin und hat sich wiederholt mit der lokalen Kinogeschichte beschäftigt. Im Gespräch verrät sie, welches ihr Lieblingskino war und welchen Kinofragen sie in Zukunft noch nachgehen möchte.

Frau Toussaint, Sie haben sich für Ihr Buch „Komm mit ins Kino! Die Geschichte der Potsdamer Lichtspieltheater“ intensiv mit den Potsdamer Kinos auseinandergesetzt. Was war denn Ihr nachhaltigstes Kinoerlebnis in der Stadt?

Anzeige

Jeanette Toussaint: Nachhaltig war tatsächlich eine Vorstellung auf der Freundschaftsinsel von „Spiel mir das Lied vom Tod“. Inhaltlich weiß ich gar nicht mehr so viel von dem Film, aber ich erinnere mich, wie es dunkel wurde und die Filmmusik von Ennio Morricone über die Insel schallte. Diese Atmosphäre war sehr einprägsam für mich. Und als Kind war ich quasi mal auf der anderen Seite: Im Charlott wurde „Ottokar der Weltverbesserer“ gedreht und meine Schulklasse und ich waren Statisten in dem Film.

Weitere MAZ+ Artikel

Das ehemalige Kino Charlott in der Zeppelinstraße ist seit 1998 verwaist, Sie waren dort früher öfter?

Das war mein Kino der Kindheit und Jugend, weil es am nächsten dran war. Ich bin in der Geschwister-Scholl-Straße groß geworden. Dort gab es immer so Musikeinspieler, wenn man rein kam, und eine Ansage, an die sich heute kaum noch jemand erinnert. Immer, kurz bevor das Programm los ging, hieß es: „Diese Musik erhalten Sie in unserer Disko-Service-Verkaufseinrichtung.“ Allein dieses Wort! Das hat sich bei mir eingeprägt. Und die Star-Postkarten, die man dort kaufen konnte und die ich früher gesammelt habe! Darunter von einer Schauspielerin mit sehr exotisch klingendem Namen: Cox Habbema.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Sie sind in Potsdam geboren, leben immer noch hier. Wie haben Sie die jüngere Veränderung der Kinolandschaft vor Ort wahrgenommen?

Das war so ein schleichender Prozess, weil die Kinos erst mal noch alle spielten. Irgendwo war immer etwas los und deswegen habe ich das in der Form lange nicht wahrgenommen. Es gibt auch Zeiten, in denen ich weniger im Kino war. Gerade in der Wendezeit war ich mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt.

Aber Kino ist schon ein wichtiger Bestandteil Ihres Lebens?

Ja, das kam aber tatsächlich erst mit dem Älterwerden. Dass ich mich mehr mit meiner Heimat beschäftigt habe und auch mit Biografien von Menschen aus dieser Stadt, die mit der Stadtgeschichte verflochten sind. Und damit ist auch das Interesse, die Kinolandschaft wissenschaftlich zu betrachten, gewachsen. Ich bin gar nicht so eine enthusiastische Kinogängerin gewesen, wie andere es von sich beschreiben. Es gibt Menschen, die Bücher darüber geführt haben. Auch in der aktuellen Filmmuseum-Ausstellung gibt es dieses Beispiel, von einem Mann oder einer Frau der oder die Programmhefte gesammelt hat und auf jedes die Eintrittskarten geklebt hat.

Das Buch „Komm mit ins Kino! Die Geschichte der Potsdamer Lichtspieltheater“ von Jeanette Toussaint. Quelle: Sarah Kugler

Sie haben dann ein Buch zum hundertsten Geburtstag des Thalia-Kinos geschrieben.

Das Thema war für mich schon 2011 interessant, als Kulturland Brandenburg das Lichtspielhaus zum Jahresthema machte. Ich hatte damals noch mit der Biografie über Anni von Gottberg zu tun, aber der Impuls war da, im Thalia zu fragen, ob die Betreiber eigentlich mehr über ihre Geschichte wissen. Und daraus hat sich die Beschäftigung mit dem Haus entwickelt.

Was hat Sie daran fasziniert?

Mich hat interessiert, wie sich eigentlich gesellschaftspolitische Veränderungen einschreiben. Und was bietet sich da mehr an als ein Kino, das fast hundert Jahre alt ist und verschiedene politische Systeme erlebt hat. Ich habe mich gefragt, wie sich das festmacht, und dazu braucht man eben die Geschichte. Das Thalia war dann quasi die Initialzündung, sich mit der Kinogeschichte zu beschäftigen.

Die Zahl der Kinos, die in Potsdam existiert hat, ist enorm. Es waren insgesamt 32, wenn ich mich nicht verzählt habe.

Mich hat das während der Arbeit immer wieder sehr fasziniert, welche Kinoorte da zum Vorschein kamen. Und ich fand es total faszinierend in die Gebäude zu gucken, die es heute noch gibt, die Pläne anzuschauen und zu sehen, wie da eigentlich ein Kino untergebracht war. Sich vorzustellen, wie die Räume aussehen und immer wieder Menschen kennenzulernen, die mit den Kinos verbunden sind.

Einer dieser Orte, die noch besuchbar sind, ist das Melodie in der Friedrich-Ebert-Straße, das als Kultkino gilt.

Im Nachhinein betrachtet war das dort natürlich alles sehr kultig. Diese Sitze, die oben ab- und unten aufstiegen. Heute würde ich das ganz anders zu schätzen wissen, aber ehrlich gesagt, fand ich die Sitze damals wahnsinnig unbequem. Die waren auch nicht immer ganz in Ordnung. Eigentlich wollte man immer oben auf dem Balkon sitzen, die waren sehr begehrt. Auch nicht wirklich bequem, aber begehrt.

Die Melodie Lichtspiele im Jahr 1991. Quelle: Filmmuseum Potsdam

Sonst erinnert heute aber nicht mehr so viel an die Kinos von damals, oder?

Es sind ja Orte dabei, die nur partiell als Kino genutzt wurden, wie das damalige Ernst-Thälmann-Stadion im Lustgarten oder das Haus der Offiziere. Das eben erwähnte Melodie existiert jetzt noch als Pizzeria, in der zumindest im Eingang der Kassenbereich behalten wurde. Und dieses große Bild hinten vom Kino erinnert an den Blick in den damaligen Saal. Auch der Bau vom Charlott steht zumindest noch, da muss man gucken, was dort entsteht. Ich fände es schön, wenn dort wenigstens eine Ausstellung zur Geschichte des Hauses gezeigt werden könnte. Um den Ort auf der Freundschaftsinsel bemüht sich die Potsdamer Bürgerstiftung, soweit ich weiß, und das war es eigentlich.

Und dann gibt es noch die, die überdauert haben.

Ja klar. Thalia, Filmmuseum. Das Obelisk war ja auch ein Kino bevor das Kabarett dort einzog. Aber ich wünsche mir, dass man auch die anderen Orte wieder sichtbar macht. Vielleicht mit temporären Vorstellungen. Im Lustgarten zum Beispiel oder auch in der Brandenburger Straße, in der mit dem Parade-Kino-Theater 1909 das erste Kino Potsdams spielte.

Wie haben Sie herausfinden können, welche Kinos wo existierten?

Die Adressbücher der Stadt sind die erste wichtige Quelle. Die haben zumindest in der frühen Zeit immer noch die Kinematographen aufgeführt. Und das Reichskinoadressbuch, das deutschlandweit die Kinos aufgelistet hat. Und dann helfen ganz heterogene Quellen: im Stadtarchiv, im Filmmuseum Potsdam, Bauakten in der Denkmalschutzbehörde. Im Brandenburgischen Landeshauptarchiv habe ich beispielsweise Polizeiakten gelesen, weil die Polizei früher für den Brandschutz verantwortlich war. Die Kinos mussten regelmäßig nachweisen, dass dieser gewährleistet war.

Haben Sie dort auch die entsprechenden Bilder gefunden?

Fotos waren sehr schwierig, oft habe ich Postkarten aus der Sammlung von Klaus Hellenthal genutzt, der den Blog „Gruss Aus Potsdam“ betreibt. Ich habe ihn gebeten, mir die Karten in hoher Auflösung zu schicken, um zu sehen, ob da vielleicht noch eine Kinowerbung drauf zu sehen ist. Ein Beispiel ist im Buch die Abbildung der Deutschen Festsäle um 1912, die sich in der damaligen Wilhelmstraße 41 und 43 befanden. Es ist schlecht erkennbar, da natürlich das ganze Haus zu sehen sein sollte. Hinzu kommt eine nicht so optimale Druckqualität trotz sehr guter Vorlagen. Das ist ärgerlich.

Die Foyerausstellung im Filmmuseum beschäftigt sich mit 111 Jahren Kino in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kinoprogramme spiegeln die politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen eines Landes wider. Haben Sie dazu etwas herausfinden können?

Das ist genau einer dieser offenen Punkte, die noch weiter erforscht werden müssen: die Programmgestaltung. Dafür muss man noch viel tiefer in die Quellen gehen, Zeitungsanalyse betreiben. Schauen, was wurde wann wie lange gespielt. Dafür war einfach noch gar keine Zeit.

Das klingt so, als würden Sie das Kinothema noch weiter bearbeiten wollen. Was fasziniert Sie daran?

Es ist einfach ein weit verbreitetes Freizeitvergnügen. Diese Lust, sich Geschichten erzählen zu lassen, für das Auge, an einem Ort, an dem viele Menschen zusammen kommen. Das interessiert mich als Ethnologin natürlich. Was aus dem Alltag kommt und welche Formen das annimmt, wie drückt sich das im Kino aus? In den Filmen, die Botschaften bergen, aber eben auch an den Orten. Das hat man ja auch in der Coronazeit prüfen müssen. Ob es adäquaten Ersatz für dieses Phänomen im Onlinebereich gibt und ich muss für mich sagen, dass es nicht das Gleiche ist.

Weil etwas fehlt?

Ja, das Kinoerlebnis ist eben ein Zusammenspiel aus vielen Dingen und diese Gesamtheit fehlt zu Hause. Davon abgesehen, faszinieren mich wie gesagt auch die Biografien der Menschen, die mit Kinos zu tun haben. Die Berufe, die dort ausgeübt wurden, die Leute, die mit Leidenschaft an diese Orte gebunden sind. Wie man diese Berufung findet. Leute, die vom Landfilm kamen zum Beispiel und erst rumgezogen sind, um sich irgendwann, meist nach Familiengründung, in stationären Kinos niederzulassen, weil es sich besser mit ihrem Leben vereinbaren ließ.

Zur Person Jeanette Toussaint ist 1964 in Potsdam geboren und hat in Berlin Europäische Ethnologie sowie Soziologie und Gender Studies studiert. Sie ist Ethnologin und Soziologin und lebt in Potsdam. Am 8. Oktober stellt sie ihr Buch „Komm mit ins Kino! Die Geschichte der Potsdamer Lichtspieltheater“ um 19 Uhr im Filmmuseum Potsdam, Breite Straße 1A vor. Das Buch kann vor Ort für 5 Euro erworben oder bei Cinegraph Babelsberg bestellt werden. Das Filmmuseum zeigt bis zum 28. März 2021 die Foyerausstellung „111 Jahre Kino in Potsdam“.

Im Buch reißen Sie in dem Zusammenhang die Rolle der Frauen an.

Das ist auch ein Thema, das ich gern noch tiefergehend erforschen würde. In Potsdam habe ich nur vier Frauen gefunden, die ein Kino geführt haben – nach dem Tod ihrer Männer. Seit Beginn der 1950er Jahre erhöhte sich die Zahl der Frauen in Leitungspositionen, aber meistens waren sie Verkäuferinnen, Kassiererinnen, Garderobieren und Platzanweiserinnen.

Das Kino war also in Männerhand?

Die Landschaft war männlich geprägt und ist es vermutlich noch immer. Der Beruf des Filmvorführers ist dabei interessant. Zunächst hieß es, dass die Arbeit zu anstrengend für Frauen sei, ab 1915 durften sie sich aber zu Filmvorführerinnen ausbilden lassen. Das war im Krieg und es herrschte Mangel an Männern in diesem Bereich. Mich würde interessieren, wie die Geschlechterverhältnisse heute sind. Gibt es jetzt mehr Vorführerinnen, da der Beruf im digitalen Zeitalter weniger physische Stärke, sondern mehr das technische Wissen verlangt? In diese Richtung würde ich gern forschen.

Von Sarah Kugler