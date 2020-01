Berlin

Die Schauspielerin Liv Lisa Fries (29) hat neben Volker Bruch (39) die Hauptrolle in der Krimiserie „ Babylon Berlin“. Die neue Staffel mit zwölf Folgen ist am 24. Januar beim Bezahlsender Sky erstmals im TV zu sehen, im Herbst läuft sie im Ersten. Bruch spielt wieder Kommissar Gereon Rath, Fries ist die Nachwuchspolizistin Charlotte Ritter. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur erzählt die Berlinerin, was sich für Charlotte in der neuen Staffel ändert, wie sich der 20er-Jahre-Hut anfühlt und welche Serien sie mag.

Haben Sie schon alle Folgen gesehen?

Ja, bei der Team-Premiere. Von elf Uhr morgens bis elf Uhr abends. Ich war noch nie so lange im Kino. Es war richtig toll.

Stört es Sie, das eigene Gesicht zu sehen?

Das ist gar nicht so oft, einfach, weil es so viele Figuren gibt. Ich finde, man ist in dieser Staffel dichter an den Figuren dran.

Was verändert sich für Charlotte Ritter in dieser Staffel?

Sie ist als Kriminalassistentin eine Funktionsträgerin. Wenn sie vorher die Klappe aufreißen oder einen Spruch bringen konnte, wird das jetzt schon ein bisschen schwieriger. Mit Gereon wird es in jedem Fall Annäherungen geben. Sie wohnt nicht mehr zu Hause. Sie hat die Verantwortung für ihre Schwester, im Prinzip ist sie die Erziehende. Was eine Veränderung ist: dass sie in den ersten beiden Staffeln selber stark gelitten hat; dieses Mal erlebt sie starke Verluste von anderen.

Liv Lisa Fries, Jahrgang 1990, ist Berlinerin und fing mit dem Schauspielen bereits in ihrer Schulzeit an. Sie steht seit 2005 vor der Kamera. Ihre erste Hauptrolle hatte sie 2006 neben Götz George im „Tatort“. Für den ARD-Film „Sie hat es verdient“ gab es 2012 den Nachwuchspreis der Deutschen Kamera. 2019 war Fries im Kinofilm „Prélude“ neben Louis Hofmann zu sehen. Gerade hat sie mit Stefan Ruzowitzky „Hinterland“ gedreht. Quelle: Georg Wendt/dpa

Was ist das für ein Gefühl, ins Kostüm zu schlüpfen und den 20er-Jahre-Hut aufzusetzen?

Der Blick wird ein bisschen verengt. Der Himmel über Berlin ist abgeschirmt. Man ist mehr in seinem Fokus, was um einen herum passiert. Witzigerweise vergesse ich die Kulisse. Es ist auch nicht alles Kulisse. Es sind auch viele Originalschauplätze, wo wir gedreht haben: das Rote Rathaus, der Körnerpark, das Schöneberger Rathaus, wo das „Aschinger“ und der Paternoster sind. Die Wohnung von Charlotte Ritter ist in einem real existierenden Haus am U-Bahnhof Schwarzkopffstraße. Es gibt noch Häuser, die so aussehen.

Vermissen Sie, dass Berlin nicht mehr so aussieht wie Anfang der Neunziger?

Ganz klar ja. Ich finde das zum Teil frustrierend. Es gibt eine bestimmte Form von moderner Architektur und Hotels, die nicht mehr verbunden sind mit dem Ort. Die Kastanienallee, wo ich meine Jugend verbracht habe, da ist die Patina weg. Es fehlt das Gefühl von Subkulturen. Einer meiner Lieblingsfilme, „Solo Sunny“, das ist für mich Berlin, wie es einmal war. Das findet man witzigerweise manchmal in Wien. Ich wohne in Pankow und pendele aufs Land. Ich guck mir das jetzt mal an, denn ganz aus der Stadt raus, das würde nicht funktionieren. Ich kenne einige Leute, die auf dem Land wohnen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist auch eine Reaktion auf die Stadt Berlin.

Wie hat „ Babylon Berlin“ Ihr Leben verändert?

Auf jeden Fall so, dass ich erkannt werde: auf der Straße, der Bahn oder beim Bäcker. Ein bestimmter Bekanntheitsgrad bringt einen bestimmten Marktwert mit sich, das heißt, ich komme auch auf einmal für Filme in Frage, für die ich vorher nicht angefragt wurde. Ich verbringe viel Zeit mit „ Babylon Berlin“. Ich drehe jetzt die Hälfte meines Lebens - seitdem ich 14 bin. Ich habe mir immer gewünscht, in die Tiefe gehen zu können. Das kann ich mit der Serie.

Liv Lisa Fries mit Volker Bruch, der den Gereon Rath spielt. Die neuen Folgen starten am 24. Januar auf Sky. Quelle: dpa

Glauben Sie, dass der Erfolg von „ Babylon Berlin“ auch eine Sehnsucht nach einer vordigitalen Welt spiegelt? Haben Sie so eine Sehnsucht auch?

Wenn ich jetzt überlege, was mich stresst, dann ist es wahrscheinlich das Benutzen des Computers. Ich findet es interessant und gut, dass es das mal nicht gab.

Können Sie das Handy beiseite legen?

Ja und nein. Ich habe zum Telefonieren noch einen alten Knochen, den kann ich weglegen. Aber Smartphones haben eine andere Verbindung zu einem selbst. Da hat man seine Fotos drauf, E-Mails, Musik, Apps. Man hat das Gefühl, das hat mit einem zu tun. Ich finde es eine Herausforderung, sich davon loszumachen.

Machen Sie bei Selfies mit?

Antwort: Ich mache das nur mit, wenn ich das Gefühl habe, meine Privatsphäre wird wahrgenommen. Es gibt Menschen, die fragen, ob es gerade unangebracht ist, dann habe ich das Gefühl, mein Raum wird beachtet. Aber wenn jemand sagt, können wir mal schnell ein Selfie machen, dann sage ich: jetzt mal ganz schnell nicht.

Hat Hollywood schon angerufen?

Direkt nach Babylon Berlin habe ich eine amerikanische Serie gedreht, „Counterpart“. Im Prinzip hat Hollywood also schon angerufen. Aber im Prinzip ist das wie bei allem, ich mache ja hier auch nicht jedes Projekt oder gebe jedem ein Interview. Nur weil es englisch ist, heißt das nicht, dass etwas supergeil ist.

Können Sie Serien empfehlen, die nicht „ Babylon Berlin“ sind?

„Big Little Lies“ und „Bodyguard“. Und „Bad Banks“ finde ich wirklich toll: grandios gespielt, grandios geschrieben, grandios Regie geführt. Ich finde, es ist alles auf einem genauso tollen Niveau wie bei „ Babylon Berlin“. Da stimmt einfach super viel.

Von Caroline Bock