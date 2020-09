Das diesjährige Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg startete am 6. September das erste mal als Hybrid-Festival. Die Filme und Serien sind diesmal zum großen Teil auch online zu sehen. Festivalleiterin Nicola Galliner erklärt im Gespräch, warum das eine große Chance ist.

Frau Galliner, am Sonntag begann mit der 26. Ausgabe des Jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg (JFBB) ihr letztes Festival als Leiterin. Wie fühlt sich das an?

Nicola Galliner: Ich finde, irgendwann muss Schluss sein. Leute, die bis zum Tod an ihren Sesseln kleben, finde ich problematisch. Da muss ein Schnitt kommen. Im Dezember werde ich 70, das ist die Zeit aufzuhören und das Festival in jüngere Hände zu geben. Es geht zu den Machern des Filmfestivals in Cottbus, worüber ich mich sehr freue, weil ich das Festival und die Leute gut kenne und denke, dass unser Festival dort wunderbar und sehr gut aufgehoben ist.

Dieses Jahr findet das Festival unter erschwerten Bedingungen statt, viele Filme werden deswegen auch online gezeigt.

Für uns ist das Online-Festival eine riesige Chance. Wir erreichen jetzt Leute in ganz Deutschland und das Interesse ist groß. Schon bevor die Filme offiziell online waren, hatten wir 1000 Tickets verkauft. Das Thema des Festivals betrifft im Prinzip jeden und interessiert viele Menschen. Das ist in diesen Zeiten von zunehmenden Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus wichtiger als je zuvor.

Einige Filme laufen trotz Corona im Kino.

Selbstverständlich, sowohl in Berlin als auch in Potsdam. Und natürlich sind viele Filme auf der großen Leinwand viel schöner, die Wirkung ist einfach anders, das ist keine Frage. Aber zurzeit ist die Platzanzahl begrenzt, meistens dürfen nur 20 bis 40 Besucher in den Kinosaal. Das ist dann schon ein anderes Erlebnis als bei vollen Rängen. Daher finde ich die Online-Variante eine sinnvolle und gute Ergänzung. Es gab im Vorfeld viele offene Fragen dazu, aber ich finde, die gute Resonanz gibt uns recht.

Zur Person Nicola Galliner, geboren 1950 in London, ist seit 1995 die Leiterin des Jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg. Galliner gründete das Festival mit Kollegen nach dem Vorbild des San Francisco Jewish Film Festival, dem ältesten jüdischen Filmfestival der Welt. Das JFBB startete damals mit acht Filmen, dieses Jahr sind 44 Beiträge zu sehen. Sie lebt seit 1969 in Berlin und gibt die Festivalleitung nach der aktuellen 26. Ausgabe des JFBB an Bernd Buder ab.

Auch wenn es nicht mehr voll in Ihrer Hand liegen wird: Können Sie sich vorstellen, dass das Festival auch in Zukunft ein Online-Angebot zur Verfügung stellen wird?

Ich hoffe es sehr. In der Vergangenheit bekam ich nach jedem Festival Anfragen von Menschen, die außerhalb Berlins und Brandenburgs leben, wo man die Filme sehen könne und ganz oft war die Antwort leider ein „gar nicht“. Das liegt daran, dass viele Filme keinen Verleih bekommen und weder im Kino noch im Fernsehen zu sehen sind. Das Interesse ist wie gesagt groß und ich denke auch, dass meine Nachfolger das Konzept beibehalten werden.

Freuen Sie sich auf mehr freie Zeit?

Unbedingt! Ich freue mich auf Reisen ohne Arbeit. Meine Reisen waren immer mit Arbeit verbunden und ich freue mich darauf wegzufahren, ohne Albträume zu haben, wie wir im nächsten Jahr das Festival finanzieren können. Ich merke jetzt schon, dass das entspannend sein wird. Natürlich werde ich es auch vermissen, aber irgendwann muss eben Schluss sein. Es gibt noch mehr im Leben als nur zu arbeiten.

Haben Sie schon ein Reiseziel vor Augen?

Wenn Reisen wieder gefahrlos möglich sind, möchte ich noch einmal länger nach Island fahren. Ich fand Island so toll, das hat mich absolut fasziniert. Ich bin eine große Liebhaberin der Thermalquellen dort, dieser Naturbrunnen. Die sind so traumhaft schön. Ich war schon einmal drei oder vier Tage im Winter dort, wenn es ja nur ein paar Stunden am Tag hell ist und würde gerne noch einmal im Sommer hinfahren. Das Land ist wunderschön, die Leute sehr nett, einfach sehr erholsam.

Weniger zum Wohlfühlen ist der diesjährige Festival-Eröffnungsfilm „Incitement“. Warum haben Sie ihn an den Anfang des Festivals gesetzt?

Szene aus dem Film "Incitement" von Yaron Zilberman. Quelle: Jüdisches Filmfestival Berlin-Brandenburg

Ich war absolut erschüttert durch das Attentat in Halle im letzten Jahr und wollte nicht ein Jahr nach dem Attentat mit einem Feel-Good-Happy-Happy-Film eröffnen. Das wäre für das Jüdische Filmfestival einfach nicht passend gewesen. Und dann habe ich im Januar diesen Film in New York gesehen und wusste: Das ist unser Eröffnungsfilm. Er erzählt die Geschichte von dem Mann, der Yitzhak Rabin vor 25 Jahre ermordet hat.

… der damals israelischer Premierminister war.

Und der Film zeigt sehr deutlich, dass es keine Einzeltäter gibt. Oft wird gesagt, es handele sich um psychisch gestörte Einzeltäter, das ist vollkommener Unsinn. Die haben ihre Kontakte. Wo hatte der Mann in Halle zum Beispiel seine Waffen her? Der stand da nicht alleine. Und man sieht in diesem Film ganz deutlich, wie der Attentäter aufgehetzt wird, durch seine Umwelt, durch seine Familie. Dieser Film ist eine Studie, ein hervorragend gemachter Zweistundenfilm darüber, wie jemand zu so etwas kommt.

Zu so einer Extremtat.

Ja, und im Grunde auch dahin, die Weltgeschichte zu verändern. Er hat den Friedensprozess im Nahen Osten ja quasi um Jahrzehnte zurückgeworfen. Und er sitzt im Gefängnis und bereut überhaupt nichts, das finde ich ganz schrecklich. Ich habe den Film schon so oft gesehen, am Sonntag noch mal und war wieder so erschüttert. Ich glaube, allen Zuschauern erging es ebenso, weil sie den Zusammenhang zu Halle erkannt haben. Es ist eine Warnung für uns, da kommt noch mehr auf uns zu, da bin ich mir sicher.

Sie spielen auf den wieder stärker werdenden Rechtsradikalismus und den damit einhergehenden Antisemitismus an?

Ich betrachte das mit großer Sorge und fürchte, es kommen unschöne Zeiten auf uns zu. Die Demonstration in Berlin neulich ist nur ein Beispiel dafür. Und es ja nicht nur Corona, wovon die Leute angetrieben werden. Es ist eine Unzufriedenheit, die tiefer geht und die ich mir nicht wirklich erklären kann. Wir sind eines der reichsten Länder Europas, ich habe einfach keine Erklärung dafür.

Das Festival zeigt aber nicht nur ernste Filme. Die britischen Kurzfilme beispielsweise sind sehr humorvoll.

Sind die nicht toll? Ich finde die Filme grandios, das ist etwas, wo wir neidvoll hinschauen können.

Haben Sie einen Lieblingsfilm aus der Kategorie?

Ja absolut: „Sidney Turtlebaum“ mit Derek Jacobi, der auch unser Gast war vor ein paar Jahren. Herrlich! Ein wunderschöner Film! Dieser alte Mann, der ein Dieb ist, aber die Leute auch sehr glücklich macht mit seinen erfundenen Geschichten. Dabei ist er selbst eine ganz tragische Figur. Und was für ein fantastischer Schauspieler Derek Jacobi in diesem kurzen Film mit minimalem Einsatz ist. Er braucht nur kleine Bewegungen, Blicke, einfach genial.

Ist der Kurzfilm Ihr Lieblingsgenre oder haben Sie so etwas nicht?

Nein, ich mag alle Filme. Vor allem böse Komödien, aber das kann ein Kurzfilm oder ein Langfilm sein. Ich finde, Komödien können manche Dinge erklären, die andere Filme nicht erklären können. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Lieblingsfilme habe ich natürlich auch.

Welcher Festivalfilm ist dieses Jahr darunter?

Es gibt Filme, die erzählen ganz wunderbare Geschichten und einer davon ist „There are no lions in Tel Aviv“, der von einem Zoo in Tel Aviv erzählt. Das hört sich vielleicht harmlos an, ist aber ein ganz fantasievoll gemachter Dokumentarfilm. Und die Geschichte ist so verrückt. Wenn das ein Spielfilm wäre, würde jeder sagen: „Ach Quatsch!“ Sie beginnt damit, dass der Zoo von einem pensionierten Rabbiner aus Kopenhagen gegründet wird, mit dem wunderbaren Namen Max Shorenstein. Und sein Pfleger war ein nichtjüdischer Deutscher, der vor dem Zweiten Weltkrieg nach Israel auswanderte. Mehr sage ich nicht, gucken Sie sich den Film unbedingt an. Diese Geschichte ist wirklich besonders.

Kann das Medium Film im Vergleich zu anderen Medien jüdische Geschichten besonders gut erzählen?

Oh ja, ich finde, der Film kann sehr viel vermitteln, weil man im Grunde genommen fast eine Begegnung mit den Personen im Film erlebt. Man bekommt Einblicke in jüdische Lebenswelten, die man sonst nie hätte. Das gilt auch für Israel. Durch das Medium Film erfährt man unglaubliche diverse Geschichten aus Israel und das ist wichtig.

Sie empfehlen auch Filme explizit für Schulvorführungen.

Ja, obwohl die natürlich auch Erwachsene ansehen können. Einer davon ist der wunderbare Film „Hummus! The Movie“, in dem all diese unterschiedlichen Menschen aus Israel gezeigt werden, die dadurch verbunden sind, dass sie Hummus herstellen oder irgendeine Beziehung dazu haben. Und ich werde nie vergessen, wie ein Schüler nach der ersten Vorführung in Babelsberg 2018 spontan sagte: „Was für ein toller Film und Israel ist so bunt!“

Weil der Film mit dem düsteren Bild von Israel bricht?

Das Land hat ein Image, dass von Krieg und Auseinandersetzung geprägt ist. Es existiert quasi nur in schrecklichen Nachrichtenbildern, die zu Schwarz-Weiß-Denken führen. Aber natürlich ist Israel bunt, vielfältig, sehr komplex und nicht so einfach zu greifen, wie manch einer das denkt. Der Film ist Teil des kostenlosen Online-Angebotes und ja, man kann mit Film sehr viel bewirken. Nicht jeder kann nach Israel fahren, aber das Filmerlebnis ist ein Anfang.

Das Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg findet noch bis zum 13. September statt.

Von Sarah Kugler