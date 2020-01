Die Antilopen Gang verrät, warum sie Kiffer nicht leiden kann

Potsdam

Am 24. Januar veröffentlicht die Antilopen Gang ihr drittes Studioalbum „ Abbruch Abbruch“. Es erscheint wie die Vorgänger „Aversion“ (2014) und „Anarchie und Alltag“ (2017) auf dem Plattenlabel der Toten Hosen, JKP. Die MAZ hat mit Danger Dan, Panik Panzer und Koljah über die neuen Songs gesprochen.

Das Album beginnt mit einer Rückschau auf das wohl wichtigste Jahr eurer Karriere: „2013 begann ein zweites Leben, das kann uns keiner nehmen“. Anfang 2013 hatte sich das vierte Bandmitglied – Jakob Wich alias NMZS – umgebracht. Wie nahe war Gang nach diesem Schicksalsschlag ihrer Auflösung?

Koljah: Das stand nicht zur Debatte. Wir haben erstmal alle Konzerte abgesagt, und wussten nicht mehr, was los ist, weil für uns eine Welt zusammengebrochen war. Dann haben wir aber schnell gemerkt, dass das Musikmachen für uns wichtig ist, um eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Dass es weiter gehen soll, auch um das Erbe von NMZS weiter leben zu lassen.

Wie ist der Song „Wünsch dir nix“ zu verstehen: Verbeugt sich die Antilopen Gang vor den Toten Hosen oder macht sie sich lustig?

Danger Dan: Vor dem Hintergrund, dass Die Toten Hosen diese Schallplatte finanzieren, möchte ich das immer als Verbeugung verstanden wissen. Selbst wenn sich lustig machen die Intention wäre, könnte ich das hier nicht sagen. Wir sind den Hosen in kritischer Solidarität verbunden. Das heißt, wir nehmen sie so ernst, dass wir ihnen ab und zu mal sagen, wenn sie nicht ganz Recht hatten. Und die Zeit, in der das Wünschen geholfen hat, gab es noch nie.

Euer „Lied gegen Kiffer“ ist ziemlich lustig. Aber woher rührt diese Militanz?

Panik Panzer: Das sind ja nicht nur lustige, schläfrige, harmlose Menschen, die sich ab und zu mal einen Joint anzünden und niemandem etwas zuleide tun. Kiffer sind eine unheimliche Gefahr für die Gesellschaft: Sie sind cholerisch und verbreiten wirre Verschwörungstheorien. Das wollten wir mal in aller Deutlichkeit sagen.

Danger Dan: Man kann das ein bisschen vergleichen mit Nazistrukturen, Es gibt auch bei Kiffern diese in sich geschlossenen Weltbilder, gegen die man argumentativ nicht durchdringt.

Mit 20 sei Kiffen okay, singt ihr „ab 30 wird’s peinlich“. Bereut ihr in der Rückschau, dass ihr Hasch und Marihuana eine gewisse Zeit eures Lebens nachgehangen seid?

Koljah: Es ist Teil unserer Biografie, zumindest von Dan und mir. Ich bereue in der Tat, dass ich so lange gebraucht habe, um aufzuhören. Ich habe 13 Jahre lang gekifft. Und die zweite Hälfte davon hätte ich mir sparen können. Ich meine durchaus auch mein früheres Ich, wenn ich gegen Kiffer schieße.

„Es ist nicht gesund, wie wir leben“, lautet ein Refrain auf dem neuen Album. Depressionen und psychische Gesundheit sind offenbar ein Dauerthema bei der Antilopen Gang.

Koljah: Es geht in diesem Stück aber auch ganz konkret um die körperliche Gesundheit. Ich glaube, es würde uns allen gut tun, sich besser und regelmäßiger zu ernähren, ein bisschen mehr Schlaf abzubekommen und weniger Raubbau am Körper zu betreiben, in Form von Alkohol, Zigaretten, Kaffee und Kokain. Das geht alles nicht mehr so lange gut, fürchte ich.

Es kommt relativ viel Schnaps vor in den Songs. Mit Alkohol habt ihr weniger Berührungsängste als mit Dope: Ist das nicht inkonsequent?

Panik Panzer: Ich glaube, es wird dem Phänomen nicht gerecht, wenn man das nebeneinander stellt. Das ist typische Kiffer-Propaganda: „Ja, aber ihr trinkt doch auch“. Auf solche Argumentationsmuster lassen wir uns gar nicht ein.

Koljah: Kiffer sind ja auch dafür bekannt, dass sie neugierig sind und zu viele Fragen stellen ...

Themenwechsel. Das Stück „Zentrum des Bösen“ ist ein böser Rundumschlag gegen Bauerntrampel, Landeier und Hinterwäldler. Aber wieso ist euch kein besseres Klischee eingefallen als der irrlichternde ältere Jäger mit dem Flachmann?

Danger Dan: Klar sind uns auch noch bessere Klischees eingefallen. Aber ich habe eine Recherche zu Jagdunfällen angestellt. Es gibt jedes Jahr viele Tote, weil man den Senioren ihre Jagdgewehre nicht abnimmt. Ich habe sogar mal die „Top Ten der besten Jagdunfälle“ gegoogelt. Da gibt es enorme Skurrilitäten, wie sich Leute stinkbesoffen ins Bein geschossen haben und auf irgendeiner Lichtung verblutet sind. Das ist also nicht so weit hergeholt.

Ihr startet eure Tournee am 12. Februar in Cottbus. Die Stadt hat einen zweifelhaften Ruf als Hochburg der rechten Szene, die Brandenburger Variante von Pegida ist dort zuhause. Ist euer Konzert ein politisches Statement?

Danger Dan: Ich bin mir sehr sicher, dass es auch in Cottbus noch normale und denkende Menschen gibt. Und wir freuen uns sehr, wenn wir uns mit denen einen schönen Abend machen. Besagte Idioten haben an diesem Abend natürlich Hausverbot. Die sollen zu ihrer Volksmusik tanzen und ihre Joints rauchen.

Hat die Antilopen Gang ihren Erfolg verdient oder einfach nur Schwein gehabt?

Koljah: Wir haben es auf jeden Fall mehr verdient als allen anderen Rapper, die in Deutschland jemals eine Platte rausgebracht haben. Das ist aber auch keine Riesenleistung. Uns ist der Erfolg jedenfalls nicht zugeflogen: Wir haben ewige Zeiten Musik ins Internet gestellt, die sich kaum jemand angehört hat, und live gespielt ohne große Resonanz. Insofern ist es ausgleichende Gerechtigkeit.

Danger Dan: Aber viel von dem, was wir machen dürfen, hängt damit zusammen, dass wir auf der reichen Seite der Erdkugel geboren sind. Es würde keinen Mozart geben, wenn man ihm niemand ein Klavier zur Verfügung stellt. Die Vorstellung, man müsse sich seinen Erfolg erarbeiten und jeder könne es schaffen, ist eine neoliberale Schnapsidee.

Das Album endet mit dem Abgesang auf „Abraxas“, eine Kneipe in Düsseldorf-Bilk, die es nicht mehr gibt. Welche Rolle spielt diese Bar für Karriere?

Koljah: Es ist kein Zufall, dass „Abraxas“ auch in dem Lied „2013“ erwähnt wird, weil wir die Kneipe in diesem Jahr entdeckt haben. In der zweiten Jahreshälfte haben wir in meiner Wohnung in Bilk, nur wenige Meter vom „Abraxas“ entfernt, oft zu dritt rumgehangen und an den Demos gearbeitet, die später das Album „Aversion“ werden wollten. Immer wieder, wenn uns die Decke auf den Kopf gefallen ist, sind wir da eingekehrt, auch zu obskuren Zeiten. Man konnte da auch noch rauchen, was in Düsseldorf eigentlich auch nicht mehr erlaubt war.

Danger Dan: Aber diese Kneipe ist der Gentrifzierung zum Opfer gefallen, der Wirt hat seinen Pachtvertrag verloren. In diesem Lied beschreiben wir das traurige Ende.

Konzerte 12. Februar: Cottbus, Gladhouse; 14. Februar: Leipzig, Werk 2; 20. Februar: Dresden, Alter Schlachthof; 29. Februar, Berlin, Columbiahalle.

Lesen Sie auch

Von Thorsten Keller