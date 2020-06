Ivan Krastev analysiert das Corona-Paradox

Potsdam

Erleben wir gerade einen Epocheneinschnitt? Wird nach Corona alles anders sein? Innerhalb der Sozialwissenschaften ist schon kurz nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie eine Grundsatzdebatte ausgebrochen.

Während die einen erwarten, dass das gesellschaftliche Leben nach dem Lockdown nicht einfach wieder hochgefahren wird, sondern die Chance für grundlegende Weichenstellungen in eine bessere Zukunft vorgenommen werden, verweisen andere darauf, dass die Strukturen von Gesellschaften beharrlich sind – wie sich schon nach der Finanzkrise 2008 gezeigt habe. Im Wesentlichen war doch alles beim Alten geblieben.

Der bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev will sich in dieser Frage nicht festlegen – hat aber dafür einen Schnellschuss gewagt. Sein gerade erschienener Essay „Ist heute schon morgen?“ ist ein beherzter Versuch, die zentralen politischen Herausforderungen der Corona-Krise zu skizzieren.

Kein Zweifel: Corona wird die Welt verändern

Krastev, der im vergangenen Jahr durch eine gemeinsam mit seinem US-amerikanischen Kollegen Stephen Holmes vorgelegten brillanten Untersuchung über die Ursachen des rasanten Niedergangs liberaler Werte in Osteuropa seit 1989 auf sich aufmerksam gemacht hat, beschreibt die politischen Modifikationen der vergangenen Corona-Monate.

Krastev hat keinen Zweifel, „dass Covid-19 unsere Welt tiefgreifend verändern wird“. Er glaubt allerdings nicht, dass das an einer veränderten Zielrichtung der Politik liegen wird, sondern schlicht „weil wir einfach nicht mehr zurückkönnen“. Um das zu belegen, vergleicht er die Krise mit denen der jüngsten Vergangenheit: den Reaktionen auf die Anschläge vom 11. September 2001, die Finanzkrise von 2008 und die Flüchtlingsbewegungen 2015.

Denn mit Corona wurden fast zahlreiche Maßnahmen zur Krisenbewältigung in ihr Gegenteil verkehrt. Wehrten sich in Zeiten des „Krieges gegen den Terror“ zahlreiche Menschen gegen die Beschränkungen ihrer individuellen Freiheit, nahmen sie dies in den vergangenen Monaten fast klaglos hin. Wehrten sich reiche Länder wie Deutschland in der Finanzkrise noch gegen Eurobonds, werden nun Milliardenpakete zur Stabilisierung der europäischen Volkswirtschaften geschnürt. Wurde 2015 der Ruf nach Schließung der Grenzen laut, haben wir nun erlebt, was es bedeutet, wenn Erntehelfer und Pfleger aus Osteuropa nicht mehr ohne Weiteres reindürfen.

Noch nie war alle Teile der Welt so eng synchronisiert

Für Krastev legt die Corona-Krise die Paradoxien gegenwärtiger Politik offen. Das Virus ist ein Kind der Globalisierung, weshalb sich die Epidemie so schnell verbreiten konnte und sie provoziert eine Rückkehr zum Nationalstaat, zeigt aber zugleich dessen Grenzen auf. Noch nie waren alle Teile der Welt so eng miteinander synchronisiert, konnte verglichen werden wie Diktaturen und Demokratien, Alleinherrscher, Populisten und liberale Politiker mit demselben Problem umgehen.

Krastev hofft, dass die aus Vernunft hingenommenen Freiheitsbeschränkungen den Bürgern den Wert von Freiheit und Demokratie vor Augen geführt hat. Aber er weiß auch: Wenn die Angst vor Corona nachlassen wird und die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft wieder in der Vordergrund drängt, dann kann die Stimmung in der Gesellschaft schnell in Wut umschlagen. Darauf warten die Populisten.

Ivan Krastev: Ist heute schon morgen?, Ullstein, 90 Seiten, 8 Euro

Von Mathias Richter