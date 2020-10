Schiffbauergasse

Immer und immer wieder in den Text eintauchen, bis er ganz ihr eigener ist. Ihn sich selbst so vertraut machen, dass er nicht mehr fern wirkt. Diesen Prozess der Stofferschließung genießt Janine Kreß sehr. Gerade wenn sie einen klassischen Text wie „ Maria Stuart“ von Friedrich Schiller lernen muss. Am Freitagabend feiert das Stück Premiere am Hans-Otto-Theater, (HOT) mit Kreß als namensgebende schottische Königin.

Es ist im mehrfachen Sinne eine besondere Premiere: Nicht nur, dass die Schauspielerin, die seit August festes Ensemblemitglied am Potsdamer Stadttheater ist, ihre erste Rolle vor Ort spielt. „ Maria Stuart“ ist auch die letzte Premiere vor dem November-Lockdown, der am Mittwoch von Bund und Ländern beschlossenen wurde.

Anzeige

53 Veranstaltungen fallen im November aus

Am Wochenende finden Vorstellungen noch wie geplant statt, dann muss das Theater für vier Wochen schließen, insgesamt 53 Veranstaltungen fallen aus, wie HOT-Intendantin Bettina Jahnke sagt. Darunter die Premiere von „Der Vorname“, die eigentlich für den 20. November geplant war. Mit Stand Donnerstag dürfe zumindest weiterhin geprobt werden. „Wir hoffen, dass wir im Dezember weitermachen können, planen mit drei Premieren“, sagt Jahnke, „wir schieben, schieben, schieben.“ Manches müsse wahrscheinlich in die nächste Spielzeit wandern.

Theaterbesucher, die schon Tickets für Vorstellungen im November gebucht haben, können diese demnächst zurückgeben oder umtauschen, wie Jahnke sagt. Wie das genau funktioniert, darüber wird das Theater zeitnah auf seiner Website informieren.

Sowohl Bettina Jahnke als auch Janine Kreß haben Verständnis für die Entscheidung zum Lockdown, schließlich ginge es darum, Kontakte noch mehr zu verringern. Dass es aber ausgerechnet diejenigen trifft, die ausgeklügelte Hygienekonzepte entwickelt haben, sei sehr ungerecht. „Und wieder trifft es die Soloselbstständigen, die werden erneut vollkommen vergessen“, sagt Kreß.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

https://www.instagram.com/p/CG5Lu96io26/Der letzte Lockdown hat Janine Kreß hart getroffen

Die 51-Jährige spricht aus Erfahrung, sie war zwischen verschiedenen Engagements als freiberufliche Schauspielerin unterwegs, arbeitete außerdem als Synchron- und Voice­over-Sprecherin. Der letzte Lockdown im Frühling habe sie selbst hart getroffen.

Was ihr geholfen hat: Zeit mit ihren beiden Kindern zu verbringen, mit ihnen den Tag zu strukturieren, „Seelennahrung“ zu kochen, wie sie sagt. „Ich habe immer versucht, runterzukommen, mich zu beruhigen.“ Musik hören und Lesen habe dazu beigetragen. Überhaupt liest Kreß viel, gern und thematisch vielfältig – nur wenn sie in der Vorbereitung für eine Rolle steckt, wird es manchmal monothematisch. „Ich lese dann viel Sekundärliteratur, andere Lektüre ist eher schwierig“, erzählt sie. Jetzt zum Beispiel hat sie Stefan Zweigs Biografie über Maria Stuart gelesen.

Maria als widersprüchliche Figur

Eine Figur, die Kreß als stark und widersprüchlich beschreibt – und die sie sehr gern verkörpert. Schillers Stück spielt kurz vor Marias Hinrichtung im Jahr 1587. 19 Jahre zuvor war sie von Schottland nach England geflohen, weil sie verdächtigt worden war, bei der Ermordung ihres Ehemanns mitgeholfen zu haben. Doch den erhofften Schutz fand sie in England nicht. Königin Elisabeth I., fürchtete um ihre Krone, auf die Maria theoretisch ebenfalls Anspruch hat, und ließ

sie einsperren.

Das Stück erzählt nun von diesen beiden Frauen, die irgendwie im von Männern dominierten politischen Ränkespiel überleben wollen. Viel Heutiges stecke darin, auch wenn die Inszenierung bewusst keine aktuellen Bezüge aufnimmt, sagt Janine Kreß, die in Leipzig Schauspiel studiert hat. „Das muss man auch nicht, weil die sich von ganz allein erschließen“, erklärt sie weiter. Um Neid geht es im Stück und darum, sich die Realität schön zu reden, und auch um die Kunst, den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können.

Kristin Muthwill und Janine Kreß verkörpern Elisabeth I und Maria Stuart. Quelle: Thomas M. Jauck

Ein starker Text mit zwei starken Frauenrollen

Vor allem geht es aber um einen sehr persönlichen Blick auf zwei Machtmenschen, die auf schwankendem Boden stehen. Das herauszuarbeiten, Schillers Text dabei nicht zu deklamieren, sei eine profunde Aufgabe, wie Kreß sagt: „Der Text ist stark genug, da braucht man gar nicht mehr viel hineinlegen.“

Was der Text auch macht: Eine Begegnung zwischen Elisabeth und Maria inszenieren. Die hat es in Wirklichkeit nie gegeben, ist aber mit die Herzszene in Schillers Stück. Wie diese sehr emotionale Begegnung unter Coronabedingungen auf der Bühne aussehen wird, möchte Kreß noch nicht verraten. Soviel ist aber schon sicher, in Kollegin Kristin Muthwill wird sie einen starken Gegenpart finden.

Der Reiz des Spielens

Kreß hat in ihrer Karriere schon viele klassische Hauptrollen gespielt. Das junge Mädchen, welches Schutz bei einem starken Mann sucht, ging ihr aber irgendwann auch etwas auf die Nerven, erzählt sie. Zwar wurde auch Maria die Liebe zum Verhängnis, aber sie zeichne noch so viel mehr aus.

Eine solche Figur zu begreifen, überhaupt Themen philosophisch und spielerisch zu durchdringen, Körperliches und Sprache zusammenzubringen reizt Janine Kreß am Schauspielen: „Ich lerne mich dabei immer wieder selbst neu kennen.“ Das möchte sie nicht missen.

Die Premiere am Freitag, 30. Oktober ist ausverkauft, für die Vorstellungen am Samstag und Sonntag sind noch Restkarten erhältlich.

Von Sarah Kugler